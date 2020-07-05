Урожай клубники гибнет в Эстонии без заробитчан, включая украинцев: сами эстонцы в поле идут неохотно

В Эстонии пришедшая в конце июня жара ускорила созревание клубники, однако отсутствие иностранных работников мешает местным фермерам собрать урожай ягод.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала в субботу член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс (Elke Lillemets) телеканалу ETV +.

"Клубнику не могут собрать в полном объеме. Произошло то, чего производители клубники боялись больше всего: пришла волна жары, созрело много ягод. И у многих фермеров клубника осталась на полях, они не успели ее собрать. На некоторых фермах положение критическое", - отметила она.

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По ее словам, на помощь правительства фермеры не слишком надеются, но некоторые меры поддержки все-таки принимаются: с 1 июля предприниматели, выращивающие ягоды и фрукты, могут запросить в кассе по безработице пособие на выплату денег при найме сезонных рабочих, но проблему нехватки кадров эта мера не решит.

"Мы привыкли к тому, что эстонцы не особо хотят идти на работу в поле. Пособия сейчас настолько большие, что люди чувствуют себя хорошо. (...) Сейчас на полях трудится примерно четверть от необходимого количества работников", - пояснила Лиллеметс.

Фермеры зовут собирать клубнику своих друзей, родственников, студентов, безработных и даже заключенных, заслуживших хорошим поведением право покидать территорию тюрьмы. Однако без трудовых мигрантов им все равно не удается решить проблему с урожаем.

Ранее сообщалось, что в связи со вспышкой коронавируса эстонские клубничные плантации оказались без иностранной рабочей силы, прежде всего "заробитчан" из Украины, традиционно помогавших эстонским фермерам.