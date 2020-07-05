В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев
По состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 823 человека (сутками ранее - 914).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 48 500 человек.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 22 пациента (сутками ранее - 15), всего - 1 249. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (6), Львовской (3) и Харьковской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 221 человек (сутками ранее - 597), всего - 21 376.
Всего в Украине сейчас болеют 25 875 человека, что на 508 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях, а также Киеве (78).
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Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. COVID-19 Это есть наш последний .....
Ой, доиграетесь вы ....
Маски ,дистанция,дезинфектор и стремиться к отсутствию длительных контактов с посторонними.
https://censor.net/comments/locate/3206124/019214da-257b-73d8-9e25-d58e0df85013
Это возможно Вас в итоге и не спасет ... но продлит Вам и окружающим ЖИЗНЬ!
значительная аномалия более чем в 6,5 раз в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,3 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
указывает , что ИДЁТ НЕ-ЕС-ТЕС-СТВЕН-НЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ .
ещё более шокирующая аномалия наблюдается для стран Большой семёрки G7
1 # USA = = t.Deaths = 132569
3 # UK = = t.Deaths = 44220
4 # Italy = = t.Deaths = 34861
6 # France = = t.Deaths = 29893
13 # Germany = = t.Deaths = 9086
14 # Canada = = t.Deaths = 8684
38 # Japan = = t.Deaths = 977
48.5 % жертв ( 7 стран G7 ) показатель смертность = ~ 12.5 %%
более того , для Germany смертность = ~ 4,8 %% ; для Japan смертность = ~ 5,4 %% .
И для такого расклада есть основания :
Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;
Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .
поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!
мне это точно указывает на вирусное принуждение G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?
Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;
Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .
поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!
мне это точно указывает на принуждение ковидом стран G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?