РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9758 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 551 109

В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

По состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 823 человека (сутками ранее - 914).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 48 500 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 22 пациента (сутками ранее - 15), всего - 1 249. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (6), Львовской (3) и Харьковской (3) областях.

Читайте также: ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19, включая гидроксихлорохин

За последние сутки выздоровели 221 человек (сутками ранее - 597), всего - 21 376.

Всего в Украине сейчас болеют 25 875 человека, что на 508 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях, а также Киеве (78).

карантин (16729) СНБО (4435) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Кто объяснит изменение статистики по Донецкой обл. Ну понятно Киев, Закарпатье, Львовская обл. Они с самого начала были в "лидерах", тут все понятно.. А вот почему в эту лидирующую гонку вписалась донецкая обл... , у которой еще недавно показатели были одними из наименьших в Украине. ( ни тебе транзита, ни туристических районов..) Странно.. Для себя нахожу только одно объяснение это открытие КПП с ОРДЛО де факто с РФ ( о чем в принципе и предупреждали).. или у кого то есть другое объяснение...
показать весь комментарий
05.07.2020 09:47
+4
с початку року в Україні померло 200 тисяч людей від серцево-судинних хвороб
ковідодрочери, ви вже влаштувалися працювати волонтерами в неврологічні та кардіологічні відділення?
показать весь комментарий
05.07.2020 09:58
+4
Значительная аномалия более чем в 6,5 раз
в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,3 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %

указывает , что ИДЁТ НЕ-ЕС-ТЕС-СТВЕН-НЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ .

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ
может являться результатом , например,
необъявленной гибридной войны или повторных террористических актов
( занесли баллончики с ковидой через КПП с лугандырой и брызнули где-то в магазее ) .
показать весь комментарий
05.07.2020 10:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показать весь комментарий
05.07.2020 15:31 Ответить
Знаю одно. Этот комуновирус в всвоей начальной стадии. Жалко, что дураков без масок, антисептика,спекулянтов которым нужны базары,и проч .... ,гораздо больше умных. Отсюда умных можеть быть и не останется. Тогда, как сказал Айболит Комаровский олигархам - Ку-ку!!!

http://www.pseudology.org/songs/International.htm ИНТЕРНАЦИОНАЛ Вставай проклятьем эаклеймённый
Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. COVID-19 Это есть наш последний .....
показать весь комментарий
05.07.2020 20:30 Ответить
Комуновирус - Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор, Нам ... в Рай. А, вам куда? А, в Ад! Попутного ...
Ой, доиграетесь вы ....
показать весь комментарий
05.07.2020 20:39 Ответить
Мой совет. Прислушайтесь!

Маски ,дистанция,дезинфектор и стремиться к отсутствию длительных контактов с посторонними.
https://censor.net/comments/locate/3206124/019214da-257b-73d8-9e25-d58e0df85013

Это возможно Вас в итоге и не спасет ... но продлит Вам и окружающим ЖИЗНЬ!
показать весь комментарий
05.07.2020 20:53 Ответить
ранее я уже отмечал , что
значительная аномалия более чем в 6,5 раз в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,3 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
указывает , что ИДЁТ НЕ-ЕС-ТЕС-СТВЕН-НЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ .

ещё более шокирующая аномалия наблюдается для стран Большой семёрки G7
1 # USA = = t.Deaths = 132569
3 # UK = = t.Deaths = 44220
4 # Italy = = t.Deaths = 34861
6 # France = = t.Deaths = 29893
13 # Germany = = t.Deaths = 9086
14 # Canada = = t.Deaths = 8684
38 # Japan = = t.Deaths = 977
48.5 % жертв ( 7 стран G7 ) показатель смертность = ~ 12.5 %%

более того , для Germany смертность = ~ 4,8 %% ; для Japan смертность = ~ 5,4 %% .
И для такого расклада есть основания :
Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;
Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .

поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!

мне это точно указывает на вирусное принуждение G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?
показать весь комментарий
06.07.2020 08:41 Ответить
для такого расклада есть основания :

Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;

Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .

поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!

мне это точно указывает на принуждение ковидом стран G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?
показать весь комментарий
06.07.2020 08:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 