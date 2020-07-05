В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

По состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 823 человека (сутками ранее - 914).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 48 500 человек.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 22 пациента (сутками ранее - 15), всего - 1 249. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (6), Львовской (3) и Харьковской (3) областях.

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За последние сутки выздоровели 221 человек (сутками ранее - 597), всего - 21 376.

Всего в Украине сейчас болеют 25 875 человека, что на 508 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях, а также Киеве (78).