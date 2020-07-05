6 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск от российских оккупантов
Сегодня исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними – другие воинские подразделения.
Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над сепаратистскими бандформированиями. Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.
В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали работать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация.
Как известно, боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.
Тогда власти Украины объявили проведение антитеррористической операции на части территорий Донецкой и Луганской областей. В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут - 6 июля, Константиновку - 7 июля, Торецк - 21 июля, Авдеевку - 29 июля.
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Ковгосп дурный - если ты не хохол, то ты и не украинец, а жлоб неасфальтированный закомплексованный комплексами мэньшэвартости.»
Зрозуміло, щотоді було не дуже до того, але ж чому це не було належним чином задукоментовано?
Щоб після, Россія не повторювала свєї брехливі мантри : «ви всьо врьоті, нас там нєт !» ?
https://lb.ua/news/2014/07/06/272049_siloviki_pokazali_arsenal_oruzhiya.html Силовики показали арсенал оружия, найденный в мэрии Славянска (обновлено) Еще один склад оружия найден в подвале церкви.
Мова про те, що треба було задокументувати ту зброю, з залученням міжнародної спільноти і експертів.
В першу чергу НАТО, і США.
Тоді то був би Документ!
От тоді, твоє ***** вже б не мичало так впевнено: «настамнєт».
зараз зелена шмаркля зливає ці процесси
Це з 21.04.2019.
Какой толк кому-то доказывать о параше, если и так всё давно известно.
В подмосковной Коломне трое местных парней креативно переделали мурал с главой Кремля.В граффити, на котором Путин изображен в образе атланта (фото 1), держащего на плечах земной шар, вместо земного шара нарисовали огромную царскую корону (фото 2).
Чтобы скрыть намек на вечное царствование Путина в России, власти Коломны закрасили корону. Теперь президент России держит на вытянутых руках пустоту (фото 3)))))))).
.....
а останній - то удод з поламаними крилами ))))
вы идиоты сами дебилы и считаете всех вокруг дебилами?
Фото от 27 мая 2014 - камаз чечено-русов "МирТрупМай .
у меня один, якут рыбу запасает...второй, мордвин чисто для красоты...а с Сызрани матрешка в гараже на отметке -2,5 трикотажем занимаеться....и никакого гусского языка!
АЛЕ,тоді вся Україна бачила, що Порошенко приймав Парад Армії в Києві, і Військового Флота в Одесі.
А от Коломойський вирішив з підконтрольними йому легкоозброєними структурами, йти на Іловайськ, і під шумок відтягати у Пхмєтова Зуєвську електростанцію (ЗуГРЕС), після чого й почалась трагедія Іловайська
А на офшорі Порошенка (відкритому якимсь клеркоми: аж 3000 долларів)
Единственная надежда и опора.
вся бегущая сепарская шалупень из словянска и краматорска должна была уничтожена.
остальное из области бла,бла, бла......
к сожалению страной правили дешевые говнюки с шоколадными яйцами.
к тому же конченые мрази. не бывает порядочных политиков. политика это крайне грязное занятие.редко кому удается быть порядочным и со стальными яйцами. к сожалению среди украинских презиков таких не наблюдается.
Бо в колонні було просте населення, і Гіркин ним прикривався.
Русскіє мастєра таких справ:
А на фото у вас 9-тиэтажка в центре города.
В колонне никогда не было мирного населения!
бой,наступление....
гиркин, штепа,интервью.....
Пазлы все кривые !
Что-то не понял. Ведь была договоренность Порошенко с Путиным, а Гиркина с украинским генералитетом, что они обменивают Славянск на Донецк. Гиркину дали зеленый коридор и он без единого выстрела вышел из Славянска и занял Донецк! Насколько равноценен этот обмен?
Зато у Барыги фабрику в Липецке не отобрали.