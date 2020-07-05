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6 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск от российских оккупантов

6 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск от российских оккупантов

Сегодня исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними – другие воинские подразделения.

Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над сепаратистскими бандформированиями. Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.

Смотрите также: "Смерть ворогам", - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске. ФОТОрепортаж

В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали работать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация.

Как известно, боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.

Тогда власти Украины объявили проведение антитеррористической операции на части территорий Донецкой и Луганской областей. В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут - 6 июля, Константиновку - 7 июля, Торецк - 21 июля, Авдеевку - 29 июля.

Краматорськ (2283) Антитеррористическая операция (18284) Славянск (2578)


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Топ комментарии
+29
насиння может засунуть свое вранье себе в жопу. воин тоже мне. когда его в жопу ранили и он сливал в сеть боевую обстановку своего же подразделения - нормально было? бенин холуй. как и ты
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05.07.2020 10:01
+23
Огромное спасибо тем,кто не смотря на все наши все склоки защищает нас не смотря ни на что.Слава Украине!!!Героям Слава!!!
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05.07.2020 10:04
+19
В цей день, 6 років тому Порошенко, Гелетей, Муженко і компанія фвктіческі створили ДНР. Колона Гиркина безперешкодно була пропущена зі Слов'янська в мільйонний Донецьк. ЗСУ було дано наказ вогонь не відкривати. Костянтинівка та Дружківка були залишені ворогом без бою. Батальйону «Донбас» була дана команда зупинитися в Бахмуті (Артемівськ). Сьогодні відзначатимуть звільнення Слов'янська. Для мене це не свято. А день коли у нас забрали можливість раз і назавжди закінчити війну. День коли московських вошей врятували українські гниди.

С.Семенченко
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05.07.2020 09:56
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хай ВСІ УКРАЇНЦІ ЗНАЮТЬ, що ти хохломанкурт.

«https://censor.net/user/420539

Ковгосп дурный - если ты не хохол, то ты и не украинец, а жлоб неасфальтированный закомплексованный комплексами мэньшэвартости.»
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05.07.2020 11:47 Ответить
« Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства Источник: https://censor.net/n3206125»

Зрозуміло, щотоді було не дуже до того, але ж чому це не було належним чином задукоментовано?
Щоб після, Россія не повторювала свєї брехливі мантри : «ви всьо врьоті, нас там нєт !» ?
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05.07.2020 10:00 Ответить
а з чого ти взяв що не були задокументовані,кацап?
https://lb.ua/news/2014/07/06/272049_siloviki_pokazali_arsenal_oruzhiya.html Силовики показали арсенал оружия, найденный в мэрии Славянска (обновлено) Еще один склад оружия найден в подвале церкви.
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05.07.2020 10:07 Ответить
Відео то таке. Кіно.

Мова про те, що треба було задокументувати ту зброю, з залученням міжнародної спільноти і експертів.
В першу чергу НАТО, і США.
Тоді то був би Документ!
От тоді, твоє ***** вже б не мичало так впевнено: «настамнєт».
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05.07.2020 10:16 Ответить
https://glavcom.ua/topics/sudgaaga.html УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ. СУДОВИЙ ПРОЦЕС В ГААЗІ

зараз зелена шмаркля зливає ці процесси
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05.07.2020 10:21 Ответить
Це не зараз.
Це з 21.04.2019.
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05.07.2020 10:27 Ответить
Задокументировано. И 6 лет назад на Цензоре писали о повсеместном минировании в лесах и городах, вплоть до канализ. люков.
Какой толк кому-то доказывать о параше, если и так всё давно известно.
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05.07.2020 13:32 Ответить
///(пардон что не по теме)
В подмосковной Коломне трое местных парней креативно переделали мурал с главой Кремля.В граффити, на котором Путин изображен в образе атланта (фото 1), держащего на плечах земной шар, вместо земного шара нарисовали огромную царскую корону (фото 2).
Чтобы скрыть намек на вечное царствование Путина в России, власти Коломны закрасили корону. Теперь президент России держит на вытянутых руках пустоту (фото 3)))))))).

Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 6457 Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 7258Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 1629

.....
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05.07.2020 10:01 Ответить
шановний https://censor.net/ua/user/371210, не очікував від вас такої безграмотності у написанні країни кацапії з цар-чахликом ******.
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05.07.2020 11:02 Ответить
текст из СМИ... из наших "Фактов" ...я только "посредник"....
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05.07.2020 11:09 Ответить
якщо і із "наших" Фактів то варто виправити і там, знаючи ваш потяг до мовної досконалості.
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05.07.2020 11:31 Ответить
протупив ... все вірно... так поспішав потішити спільноту)))) шо ...тупанув)))
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05.07.2020 12:01 Ответить
ну да, а само ты не какой-то игорьшу.
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05.07.2020 14:22 Ответить
Атлант пуйло здайоцца!))) Фото 3
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05.07.2020 13:52 Ответить
та якщо придивитися... то й перший "шедевр" - витвір божевільного підлабузника )))))))
а останній - то удод з поламаними крилами ))))
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05.07.2020 14:13 Ответить
У зебілів траур - ЗСУ і добровольці звільнили українські міста від кацапських братушек
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05.07.2020 10:02 Ответить
и запустила всю эту шоблу боевиков в ещё мирный на тот момент Донецк
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05.07.2020 10:03 Ответить
у тебя календарный кретинизм? какой нахрен "мирный"? когда прошел "референдум" в луганде? когда штурмовали СБУ и администрацию в Донецке? когда был захват аэропорта в Донецке?
вы идиоты сами дебилы и считаете всех вокруг дебилами?
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05.07.2020 10:05 Ответить
мирный, потому что на тот момент в город жил практически обычной жизнью, не считая своры ватных идиотов, которые точечно раскачивали ситуацию. Их можно было довольно безболезненно прищучить и вышвырнуть из города, как случилось месяцем ранее в Мариуполе, но момент был упущен. А уже после вхождения большой вооруженной банды сбежавшей из Славянска начался совсем другой этап войны с рф, этап непосредственной полномасштабной оккупации
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05.07.2020 22:51 Ответить
не был он мирным, не нужно врать
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05.07.2020 10:06 Ответить
Согласен, и причём тут кацапье и рыгосволочь донецкая?
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05.07.2020 10:06 Ответить
"Мирный" Донецк (за месяц+ до).
Фото от 27 мая 2014 - камаз чечено-русов "МирТрупМай .
Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 2200
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05.07.2020 10:31 Ответить
Огромное спасибо тем,кто не смотря на все наши все склоки защищает нас не смотря ни на что.Слава Украине!!!Героям Слава!!!
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05.07.2020 10:04 Ответить
6 лет прошло, а геноцида руцкаязичнаго населения все нет и нет.
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05.07.2020 10:07 Ответить
та ладно!
у меня один, якут рыбу запасает...второй, мордвин чисто для красоты...а с Сызрани матрешка в гараже на отметке -2,5 трикотажем занимаеться....и никакого гусского языка!
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05.07.2020 10:42 Ответить
Слава Героям! Смерть ворогам України! Зовнішнім і внутрішнім!
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05.07.2020 10:09 Ответить
Терорист Гіркін втікав з бандою до Донецька,а агент ***** Порошенко не дав наказ знищити ворожу колону вбивць українців,а відвести військо з звільненого Луганська,яке потім знов захопили терористи Порошенко дав команду.
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05.07.2020 10:19 Ответить
не надоело врать? ведь все легко проверяется и про пустой луганск и про колонну мирняка за которой прятался гиркин. или вы настолько тупые что не можете ничего нового придумать?
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05.07.2020 10:22 Ответить
+100500
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05.07.2020 10:29 Ответить
Чистая правда! (порох свободно выпустил гиркина в Донецк (105 км без препятствий). Иначе бы Донецк и Луганск остались украинскими! аве пэпа.
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05.07.2020 13:43 Ответить
Дитинко, скільки тобі рочків, що таке мелеш?
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05.07.2020 12:06 Ответить
Подивись як роздовбали частину колони гіркіна яка йшла без цивільних.
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05.07.2020 13:40 Ответить
Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 8221
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05.07.2020 10:20 Ответить
Ну все небезгрешны. Во время Иловайска активно занимался своими офшорами и проводил парад в Киеве. По сути те недочеты и подорвали рейтинг Петра, 73% за зеленого они тоже не с горы свалились.
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05.07.2020 11:20 Ответить
Чувак, ну зрозуміло, прийоми Геббельса і таке інше.
АЛЕ,тоді вся Україна бачила, що Порошенко приймав Парад Армії в Києві, і Військового Флота в Одесі.
А от Коломойський вирішив з підконтрольними йому легкоозброєними структурами, йти на Іловайськ, і під шумок відтягати у Пхмєтова Зуєвську електростанцію (ЗуГРЕС), після чого й почалась трагедія Іловайська
А на офшорі Порошенка (відкритому якимсь клеркоми: аж 3000 долларів)
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05.07.2020 11:31 Ответить
+100500
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05.07.2020 12:18 Ответить
Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 4307
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05.07.2020 10:20 Ответить
За п*ять років не змогли засудити ...А кум ***** ще бажав в депи прогягнути !
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05.07.2020 10:32 Ответить
так она переобулась и теперь Порохобот
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05.07.2020 10:49 Ответить
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05.07.2020 13:44 Ответить
Это женское лицо?! Как много я в этой жизни пропустила. Хотя, там русня поставила руководить какого-то наркота , типо зели ,(забыла фамилию, хотя, какая разница...). Так для него эта харя сепарская могла вполне за жёнское лицо сойти. До первой ломки.) Интересно, он уже сдох?
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05.07.2020 14:14 Ответить
Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19 /Нельзя! Не гуманно! -ему отвечает русский мир.Виноват в войне Порошенко-кричит пропагандист, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывавший "ржачные" картинки из сайтов ДНР и РФ.
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05.07.2020 10:54 Ответить
Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 3554
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05.07.2020 10:55 Ответить
Сомнительная победа. В етот день росийские окупанты сдали никому не известный Славянск но захватили миллионный Донецк. Нам так и не рассказали как ето колона росийских войск беспрепятственно вышла из окруженного ( по словам Парашенка) Славянска и зашла в Донецк. Попахивает договорняком с ******.
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05.07.2020 10:58 Ответить
Донецк был и раньше захвачен
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05.07.2020 10:59 Ответить
До освобождения Славянска Донецк был свободным, украинским. И Нова Пошта там работала, банки, аптеки итд, всё было украинским. И вот 6 лет назад какой-то полунедобитый стрелкофф с шоблой менее 100 казлофф врываются в Донецк... полтора - два часа по трассе. И пэпапяткин пропускает ту банду и не преследует её, и позволяет беспрепятственно войти в Донецк и занять город , где проживало 1 млн. 200 тыс населения! Да это немысленно, если не сделка с хыйлом, то ... сказочка!
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05.07.2020 13:55 Ответить
100%!
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05.07.2020 13:49 Ответить
Moloci pobyli ruso fasistov Slavianke jesli etogo nebylo fasisty neostonavilis sli dales.Polni razgrom I begstvo Girkina kak trusa iz Slovianska takze pomniu,pomniu I polnyje kamazy zagruzenogo gruza200 v rosiju.Rosijani poterpeli krupnoje porazenyje togda
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05.07.2020 11:00 Ответить
шо то Я плохо не понял ...
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05.07.2020 11:32 Ответить
Ty cho ne russkiy?
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05.07.2020 14:33 Ответить
Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 5563
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05.07.2020 11:04 Ответить
Точнее будет, освободила от пророссийских сепаратистов. Когда вошли российские оккупанты мы помним что произошло.
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05.07.2020 11:09 Ответить
Слава ВСУ!
Единственная надежда и опора.
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05.07.2020 11:10 Ответить
Порошенку Слава !!!
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05.07.2020 11:27 Ответить
https://www.interfax.ru/news/2014/07/05 5 июля 2014 В Донецке развернулись бои за аэропорт . - Ранее в субботу стало известно, что после ночных боев https://www.interfax.ru/world/384258 ополчение ДНР покинуло Славянск .
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05.07.2020 11:25 Ответить
По данным пресс-службы, боевые действия происходили и в Краматорске - утром туда было отправлено подкрепление ополченцам с Донецка в связи с угрозой штурма города.
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05.07.2020 11:31 Ответить
Чуть не так надо писать."6 лет назад по преступному сговору Порошенко и ***** отряды сепаратистов,наемников и российских диверсантов беспрепятственно покинули окруженный Славянск, несколькими колоннами,растянувшимися на километры,проследовав до Донецка.Эта перестановка и сгруппирование сил позволили оккупантам значительно повысить свою обороноспособность,а впоследствии перейти в контрнаступление,повлекшее за собой многочисленные жертвы и потери территорий.Распиаренное в СМИ,это событие является не "победой",как преподносили преступники во власти,а военным преступлением и сговором с врагом,когда ради красивой картинки на ТВ и саморекламы,власть способствовала усилению позиций террористов".
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05.07.2020 11:43 Ответить
Та это еще при барыге на крови еще было, тоже мне мелочи вспоминаете, вот сейчас при величайшем из стратегов выборе мудрого нарида че освободили? Да почти все... сосны корабельные, баб да,аналы табу,пво от систем, все поосвобождали... а это так пффф...
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05.07.2020 12:08 Ответить
никто славянск не освобождал. был обыкновенный договорняк между украинскими говнополитиками и мразью гиркиным ( читай говнорашей).
вся бегущая сепарская шалупень из словянска и краматорска должна была уничтожена.
остальное из области бла,бла, бла......
к сожалению страной правили дешевые говнюки с шоколадными яйцами.
к тому же конченые мрази. не бывает порядочных политиков. политика это крайне грязное занятие.редко кому удается быть порядочным и со стальными яйцами. к сожалению среди украинских презиков таких не наблюдается.
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05.07.2020 12:59 Ответить
6 років назад петро та його партнери відпустили гіркіна то банду.
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05.07.2020 13:17 Ответить
...«відпустили»
Бо в колонні було просте населення, і Гіркин ним прикривався.
Русскіє мастєра таких справ:
Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів - Цензор.НЕТ 9152
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05.07.2020 13:26 Ответить
Не трандите. гиркин с бандой находились в лагере среди поля за Торцом. Это в направлении Черевковки - Краматорска.
А на фото у вас 9-тиэтажка в центре города.
В колонне никогда не было мирного населения!
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05.07.2020 14:04 Ответить
освобождение,вхождение....
бой,наступление....
гиркин, штепа,интервью.....
Пазлы все кривые !
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05.07.2020 19:34 Ответить
6 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск от российских оккупантов

Что-то не понял. Ведь была договоренность Порошенко с Путиным, а Гиркина с украинским генералитетом, что они обменивают Славянск на Донецк. Гиркину дали зеленый коридор и он без единого выстрела вышел из Славянска и занял Донецк! Насколько равноценен этот обмен?
Зато у Барыги фабрику в Липецке не отобрали.
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06.07.2020 09:13 Ответить
Ответственность за Донецк и Луганск полностью лежит на Барыге. Ситуация в Донецке была намного легче, чем в Харькове. Там этих сепаров баламутивших город было по-началу не больше сотни. И если бы проявили решительность, то легко бы справились. Чтоб наладить ситуацию в Харькове Коломойскому было достаточно один раз поговорить с Кернесом и Ко. В результате Харьков украинский. А Донецк по сути потерян. Только ведь Порошенко, Турчинов и прих**стни решали свои шкурные дела и им было не до Донецка
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06.07.2020 09:29 Ответить
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