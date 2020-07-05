Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

Об этом он сказал, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - отметил Зеленский.

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Президент также заявил, что будет делать всё для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.

"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", - сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Президент отдельно отметил тех военных моряков, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Глава государства подчеркнул, что Украина и ее ВМС никогда и никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности.

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Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

По его словам, важными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун", а его принятие на вооружение сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. "Также в наших ближайших планах – получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за постоянную поддержку Украины всех наших международных партнеров", - добавил он.

При этом Зеленский заявил, что, прежде всего, нужно думать о людях и задачей номер один является забота о военных моряках и их семьях, достойное материальное и социальное обеспечение для них.

"И сегодня наши моряки получат более 70 квартир. Среди них – моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине. Но их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях. Мне стыдно, очень стыдно, что за всё это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что, наконец, справедливость восторжествовала. Всё это – только начало и первые шаги в этом направлении. Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - подчеркнул глава государства.