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Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

Об этом он сказал, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - отметил Зеленский.

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Президент также заявил, что будет делать всё для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.

"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", - сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Президент отдельно отметил тех военных моряков, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Глава государства подчеркнул, что Украина и ее ВМС никогда и никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности.

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Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

По его словам, важными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун", а его принятие на вооружение сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. "Также в наших ближайших планах – получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за постоянную поддержку Украины всех наших международных партнеров", - добавил он.

При этом Зеленский заявил, что, прежде всего, нужно думать о людях и задачей номер один является забота о военных моряках и их семьях, достойное материальное и социальное обеспечение для них.

"И сегодня наши моряки получат более 70 квартир. Среди них – моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине. Но их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях. Мне стыдно, очень стыдно, что за всё это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что, наконец, справедливость восторжествовала. Всё это – только начало и первые шаги в этом направлении. Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - подчеркнул глава государства.

ВМС (1473) Зеленский Владимир (20493) Крым (26411) оккупация (10167) россия (95671)


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Топ комментарии
+146
И тем кто в разгар войны прыгал по кремлевской сцене...
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05.07.2020 10:12
+143
Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать" - Цензор.НЕТ 3859
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05.07.2020 10:22
+109
В очередной раз не захотел назвать россию оккупантом.
"Тех... этих..."
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05.07.2020 10:12
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Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 6018 он погиб, а мог бы учиться...\
ЗАТО _ЭТИ..... . . . .. Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 561
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05.07.2020 14:18 Ответить
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https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html . . . .
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05.07.2020 14:21 Ответить
тупориле створіння.
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05.07.2020 13:58 Ответить
Перш за все ми не пробачимо чотирикратному уклоністу!
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05.07.2020 13:59 Ответить
Не пригадую зєлєнського з автоматом який рвався захищати Крим.
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05.07.2020 13:59 Ответить
Це тим двом двом кораблям хтось не доззволив стати гарматним м"ясом перед армадою мокшанської зброї? А ти не *****, зелений виродок?
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05.07.2020 14:00 Ответить
Також не пробачим тим хто зараз відводить війська з території України.
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05.07.2020 14:04 Ответить
В 2014 году, 1 марта, Зеленский обратился к украинской власти и лично к российскому президенту Владимиру Путину в студии украинского телеканала ТСН.

«Хочу обратиться к нашей сегодняшней власти… Прошу вас уважать народ. И если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь. Отстаньте от них. Дайте им возможность по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну», - обратился Зеленский к украинской власти.

Также он обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы… И если вы хотите, я лично... я честно говорю, надо вам - я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ», - сказал Владимир Зеленский.
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05.07.2020 14:05 Ответить
А потом оно неудачно подшутило над путинской содержанкой, толстожопой свиньёй кабздыровым. И , усравшись намёков отрезать ему ,шутнику, голову, оно на коленях вымаливало прощение.... Прощение у убийцы. у террориста, у преступника, у врага Украины, воюющего с нами.... Как это мерзко и гадко.... Какое же оно ничтожество отстойное...Я сейчас блевану, вспоминая о нём...
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06.07.2020 06:02 Ответить
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 1187Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 7640Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 1315Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 9581
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05.07.2020 14:12 Ответить
Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IH30RlGyP1M&feature=emb_logo
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05.07.2020 14:14 Ответить
Это полный писец !! - - \
\
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html \

.
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05.07.2020 14:16 Ответить
Кто помешал твоим судьям закрыть въезд россиянскому деграданту "Элджею" и не платить ему компенсацию?
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05.07.2020 14:26 Ответить
скорей бы погнать этого гундусного чмыря!позорное чмо!
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05.07.2020 14:27 Ответить
и тем кто сидя на цепи у бени и ермака всеми путями пытается слить Украину в ПИД,,,рашенско Фекалистанный колхоз, потому что "бизнес" и офшоры связаны с мордером!!!!
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05.07.2020 14:32 Ответить
ДВА ВОПРОСА ЗеДятлам:
1. Скажите, относится ли к тем, кого мы не простим за то, что парашник оккупировали Крым, некий уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле и если нет, то почему?
2. Скажите, чем занимался в момент оккупации некий, уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле, начиная с 1 января 2014 года и по 1 января 2019 года?
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05.07.2020 14:35 Ответить
А яке відношення цей клоун має до збройних сил України. Він же тікав від призиву в армію. Яким потрібно бути мерзотником.щоб так піаритись.
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05.07.2020 14:35 Ответить
4-ди уклоніст рядом зі своїм ФСБ-шним зрадницьким оточенням розповідав українським воїнам про честь, доблесть і відвагу, а воїни, яки захистили країну і зараз стоять стіною між ворогом і народом, віддали йому честь.
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05.07.2020 14:50 Ответить
Да,пора браться за тех кто здал Крым без единого выстрела,хоть бы одну очередь дали,мы бы посмотрели на реакцию ЗЧ а то только песни пели.
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05.07.2020 15:07 Ответить
Снова Голобородько рекламные фильмы снимает. Наверное начал готовится к новым выборам?
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05.07.2020 15:11 Ответить
"Не простим тех". У ГлавЗЕбила что табу на выражение "московские оккупанты"??? Или у него "анал - табу", после встреч с Путиным с глазу на глаз??
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05.07.2020 15:18 Ответить
Мабуть не московські, а російські. Бо тоді виходить, що до 1918 року в Україні були Санкт Петербургські окупанти.
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05.07.2020 15:26 Ответить
Просто вважаю, що вони не мають права на історичну спадщину Русі, і не можуть називатися навіть "Росія". Московити вони були, й залишилися
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05.07.2020 15:30 Ответить
Не вживати слово русь, яке крім історичної та лінгвістичної плутанини, та русинських сепаратистів нічого нам не дає, а вживати Давня Україна, Київська Держава, Київська Імперія... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»...в Україні все має бути українським - мова, історія, культура...а термін "давньоруський" взагалі вбиває...щось на зразок антисемітизму без семітизму.
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05.07.2020 15:46 Ответить
Це ви якусь фігню придумали, бо 1) історично ці землі називалися саме "Русь" десь з 9го віку. І дуже довго після цього. 2) латина тут не до чого. 3) Бажаєте подарувати московитам монополію на історичну "Русь"? Саме цього вони й бажають. Тому й назвалися "россія". Бажаете більше узнати про історію Русі та України - подивиться на youtube Братів Капранових інститут імені Т.Г.Шевченка
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05.07.2020 15:59 Ответить
Назви однокорінні українські слова до слова русь.
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05.07.2020 16:05 Ответить
Назва "Русь" походить від назви дружини Рюріка, котрого запросили кияни на "княжування" в Київі. Це сами вони були "русь". І були вони "варягами", чи то вікінгами, чи шведами, це достоменно не відомо. Потім так стали називати Киівське і інші найближчі князівства, що знаходилися під керуванням Рюріковичей... Балтійське походженя "варягів" може пояснювати таке слово як "русявий", тобто той що має світле волосяя, бо словянські племена, навряд чи могли мати світле волосся, через значний вплив степових племін. І самоназва українців в 11-15 віках була саме такою, як записала себе Леся Українка "русини". Вже значно пізніше стала поширюватись назва "українці"
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05.07.2020 16:19 Ответить
Мабуть не треба пояснювати, що таке Бритва Оками, яка відсікає все зайве до однозначної простоти. І залишиться або Україна, або Русь.
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05.07.2020 16:38 Ответить
Русь, то прабатьківщина України.
Русь, то ДРЕВНЯ назва України.
Тобто має право ПОДВІЙНА назва: РУСЬ-УКРАЇНА.
І ніяких, АБО-АБО.
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05.07.2020 20:18 Ответить
...Вєлікая, Бєлая та Малая. Є таке слово - дерусифікація.
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05.07.2020 21:55 Ответить
І вже зараз кажуть, що московити зараз розмовляють вкраденою в нас руською мовою...хаос завжди керований.
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06.07.2020 09:44 Ответить
"Бажаєте подарувати московитам монополію на історичну "Русь"? " .. Вже в 19-м сторіччі українці "державники" дискутували про те як називати незалежну державу. Україна, Русь або Україна-Русь? І тоді вирішили зупинитися на "Україна", оскільки сили в боротьбі з московською пропагандою були нерівними. Російські та українські "об'єднувачі", прихильники теорії "одіннарод" вельми вдало збивали з пантелику українців, апелюючи до назви "Русь". Бо тоді, наприклад, самоназва галичан було "русини". .. Зараз в нас вже більше сил і незалежна країна, але перш ніж хапатися за відновлення "історичної справедливості", потрібно зважити всі "за" і "проти"
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05.07.2020 19:24 Ответить
Галичани і є "русини", бо Данила Галицький, після знищення монголами Київа, володарював на Галиції. До того ж мав дозвіл на від Папи Риського на титул "Короля Русі". І ще не меньше 2х століть там зберігалась та сама історична "Русь", котра, до речі, ніколи не мала приставку "київська". Бо вона тільки одна і існувала. Ніяких "малих", "великих", чи "білих"!!! Взагалі назви слов'янських племін були дуже прості: "древляни" бо серед дерев, "поляни" бо живуть в полі. А вже потім стали об'єднуватись під загальною назвою "русини" бо з Русі. Наприклад, "литвини" це з Литви.
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06.07.2020 08:18 Ответить
"Между прочим, теперь портрет четырежды уклониста есть в каждом военкомате"

(С)
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05.07.2020 15:29 Ответить
Уявляю, якби в 2014р на чолі держави опинилась ******* зелена влада. Казна пуста, армії нема. Легко дорікати, а самі безпорадні в значно кращих умовах. Чорні справи, правда, в них виходять добре. Але вони їх прикривають ''білою'' брехнею.
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05.07.2020 16:15 Ответить
Не лгите - армия была. Да, с броней без аккумуляторов, да, с очень низким денежным довольствием солдат и офицеров, да, без выделенных денег на учения, но была, иначе уже весною 2014-го кацапен СС плескались бы на левом берегу Днепра и добробаты были бы снесены. Но добробаты сделали главное - они подняли боевой дух украинской армии, особенно молодые пацанята из ПС и я этого никогда не забуду, Честь им и Слава!!!

Казна была пустою, но еще была сохранена банковская система Украины и курс к доллару позволял выплачивать ипотеки и вести бизнес.

Но пришел один брехун, который пообещал закончить АТО за две недели, а солдатам на передовой платить по 1000 грн в день (при курсе тогда в 1:10), а потом. вместо помощи на фронте проводил парад и открывал офшорные счета. И устояла тогда Украина не благодаря ему, а вопреки ему и его предательству под Иловайском, под Дебальцево и во время того договорняка, пункты которого он написал лично, вместе с одной фрау из ФРГ, о чем прилюдно и сознался.

И если бы тогда пришла "******* зелена влада", то и тогда Украина бы выстояла против своего извечного врага - кацапов. Вот только эта предательская влада сменила предателей-папередников и столь большого по времени предательства Украина может уже и не вынести
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05.07.2020 16:41 Ответить
боже, яка промовиста срачка... вся методичка в одному пості і повний дебілізм в одному тексті. якщо було "прідатєльство в мінскє"- то чому зелупа продовжує на нього опиратись???? іди, чмо педальне, розкажи це тим, кого "розвели" і "простапірістатьстрілять". армія була, дебілко ти задрочене... ага, не спіши: іди шахтарям розкажи, який був хрєновий "роттердам+", і які зараз сидять без зарплат, що всьо харашо, щас токо пєчатний станочок включим- і буде кінець епохи зубожіння, почнеться епоха вимирання. і де вас, таких дебілів плодять...шо там, знайшли лампи, які Порох купив і поставив на С-300???
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05.07.2020 17:13 Ответить
Вы ЧМО. Но вы чмо шоколадное, потому Бутусов таких как вы, нарушающих правила его форума не отправляет в бан, а разрешает хамить другим людям.
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05.07.2020 19:16 Ответить
За кого голосував?
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05.07.2020 17:14 Ответить
Ви ще питаєте ?
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05.07.2020 18:00 Ответить
За клована, потому что второй срок свинарчуков Украина просто бы не выдержала. А так, у этих криворуких все через задний проход и весь строк править им не светит. Но и барыга нам при власти больше не нужен.
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05.07.2020 19:18 Ответить
А перший строк зелених Україна витримає?
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05.07.2020 21:32 Ответить
А не будет полного срока, потому что безграмотны и криворукие. Не удержаться.
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05.07.2020 22:40 Ответить
Біюсь, що з такими, як ви, зелені не тільки перший, але й другий строк будуть при владі, тільки ця країна буде лише по назві Україна. Ганьба вам, проголосувавшим за зелених. Ви - зрадники України.
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06.07.2020 02:09 Ответить
Ти з дубу впав?
Нагадай скільки населених пунктів звільнила ******* зелена влада?
Офшори. Цікавенько. Скільки у казну України заплатив Зе і його кіпрські і белізскі капанії?
Так, кацапи споконвічні вороги України, але не гундосого і його швори. Воно навіть рашку боїться назвати ворогом, і бачить мир в очах путлєра.
Якби президентом Украини в 2014 році був Зе. То 2019 - виборів би не було, бо на Расєї губернаторів призначає през. І жив би ти, курвіметр, в Малороскій губернії.
Тому заховай свою убогу методичку, і цю всю єресь не пиши, не ганьбись.
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05.07.2020 17:25 Ответить
А клован не смог бы тогда, на высочайшем моральном подъёме после Подвига Небесной сотни, сдать страну Путлеру, как не смог(хотя приложил максимум возможных усилий) и его предшественник.

А чем Оманский офшор лучше Мальдивского офшора?

А чем фильмы в кацапии лучше или хуже фабрики в кацапии?

"Оба двое - рябое". По обоим камера пожизненного заключения слезами рыдает.
А прикольно было бы их в одну камеру потом поселить ))))
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05.07.2020 19:22 Ответить
Возможно тем, что у одного нашли аж 4к, компании показывают прибыль и платят налоги, а имущество в РФ арестовано, а у другого 40М, украденных из "Привата", убыточные компании и гранты от РФ?
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05.07.2020 19:31 Ответить
Бред
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05.07.2020 19:47 Ответить
Тяжко вести дискусію з зомбованими людьми.
Тобто в 2014 році клоун не зміг би здати інтереси України, а 2019 вже може???
Не треба Пороха порівнювати з гундосим карликом. Нє оба двое рябое!!! Зе - непрофесійний, сцикливий, закомплексований Слуга олігархів і зрадник України, з якого сміється весь світ. А Порошенко - найкращий з-поміж усіх 6 президентів, що були за ці 28 років. Але охлос не зрозумів цього.
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05.07.2020 20:11 Ответить
Это я зомбированный?
Погибшие по вине Порошенко украинский бойцы под Иловайском.
Умышленные, вредительские действия под Дебальцево.
Отправленные в плен чекистам моряки.

Ограбленные 105 украинских банков и увеличение доли банков врага на нашем рынке.
Уничтоженный средний класс.
Уничтоженная медицина.
Уничтоженное образование.
И многое, многое другое...

Так что, Порошенко пока худший из Президентов Украины, но зеленский всеми силами хочет его обойти.
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05.07.2020 22:33 Ответить
Про Іловайськ ти у Хомчака спитай, як Бєня кинув добробатів віджимали ахмєтовське ЗуГРЕС.
Ану детальніше про грабування банків. Знищення медицини, освіти і середнього класу. Факти.
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05.07.2020 23:27 Ответить
Вы глупы.
А знаете почему?
Потому что есть результаты ТСК по Иловайску и там названы четыре главных виновника: Порошенко и генералы Гелетей, Муженко, Назаров. Прямо названы. На основании боевых приказов и десятков свидетельских показаний как наших военнослужащих, так и взятых в плен кацапских.
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05.07.2020 23:54 Ответить
Покажите пальцем (дайте ссылку) где можно прочесть подобные выводы ТСК? Если такой умный, и не peace dish
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06.07.2020 08:05 Ответить
Какие же вы убогие, сторонники соевого мародера, что даже в нете информацию самостоятельно найти не можете.

Нате, читайте, больше подавать бездельникам не буду.

«Иловайский котел»: отчет комиссии Верховной Рады

http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady

Андрей Сенченко назвал ответственных за «Иловайский котел»

"Ответственность за это должен нести Президент Украины как Верховный Главнокомандующий. Конечно же, ближайшими его помощниками в этом вопросе были командующий АТО господин Муженко и начальник штаба АТО Назаров.
Об этом в эфире программы http://zik.ua/tag/pershi_pro_golovne_komentari «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств трагических событий, приведших к гибели и захвату в плен бойцов добровольческих батальонов, а также ВСУ возле города Иловайск Андрей Сенченко, отвечая на вопрос ведущей, кто должен нести ответственность за Иловайскую трагедию.

Председатель временной комиссии ВРУ по расследованию обстоятельств Иловайскойтрагедии Андрей Сенченко отметил, что каждый украинец имеет право ознакомиться с результатами комиссии. Сенченко отметил, что какие бы усилия не прилагала Банковая, Министерство обороны и Генштаб по засекречивании результатов расследования, комиссия не позволила скрыть от общества важную информацию."

https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/andrey_senchenko_nazval_otvetstvennih_za_ylovayskyy_kotel_1384315
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06.07.2020 12:52 Ответить
Ну что ж я прочел выводы ВСК. И нигде не нашел никаких упоминаний о вине Порошенко. Да, претензии к Гелетею, Хомчаку и прочим там есть. Но Гелетей был уволен после этого провала. А Хомчак, позорно бежавший, и отправивиший своих подчиненных на верную смерть, Зе-лупой назначен Начальник Генштаба, а потом и - Главнокомандующим. Личные же комментарии великого "защитника Крыма" Сенченко интересны тем, что даны телеканалу ZIK, который принадлежит куму Путина, Медведчуку. В принципе, все "зебобики" типа тебя, очень любят смотреть каналы Медведчука, так что не удивительно.
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06.07.2020 13:37 Ответить
Ха Ха Ха.
Разве телеканал ZIK в те времена принадлежал Медведчуку? Вы снова сели в лужу,

Гелетей арестован и осужден за гибель наших солдат под Иловайском, как это происходит в развитых странах?
Что же вы про Назаренко промолчали и про Муженко, которые отвечали кацапским матом на доклады украинских разведчиков? Собственно точно так же матом и обвинениями в панике отвечал и Порошенко.

Это Сенченко тогда, несколько лет назад, специально озвучил материалы расследования ТСК, чтобы Порошенко не смог их утаить. Так что можете продолжать тыкать незнакомым людям - это отличительная черта поведения порохосвиней, так любящих хамить другим людям.
Вы смешны в своих истериках.

Ха Ха Ха.
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06.07.2020 18:54 Ответить
А кто их утаивал, если отчет ТСК в инете - читай не хочу? Наши генералы, конечно, не айс, и Муженко, и Назаренко и Гелетей, но, к сожалению, отвечают уровню развития нашей армии на тот момент. Да, возможно они бездарные и карьеристы. И даже Порох - как ни удивительно, бизнесмен, а никак не реинкарнация Наполеона Бонапарта! И с такой армией и с такими генералами, никто не мог победить против регулярных сил Рашки, которая, между прочим воевала с самого 1991, то в Чечне два раз, то в Грузии, и вообще - во всех горячих точках, и на армию свою бабла не жалела, а не так как мы!
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06.07.2020 20:15 Ответить
Во-первых, не стоит всех наших генералов и полковников под одну гребенку.
Во-вторых - эти четверо предатели родины и их главарем был как раз Пороженко.
В-третьих, наши воины достаточно успешно громили кацапен СС. Например, взятие Донецкого аэропорта в мае, уже вошло в учебники спецназа разных стран мира. Рейд 95-й бригады, по тылам кацапских войск был успешным, так как под шумом десантников к реке смогли скрытно выйти понтонеры, навести переправу, а потом 95-я двое суток ее обороняла и ДВЕ НАШИХ БРИГАДЫ тогда вырвались из окружения!!! А разве элитнейшее подразделение кацапов, их хваленый "Вымпел" смогло взять штурмом ДАП, который тогда обороняли простые парни, а не наш спецназ!!!
В-пятых, Вечная Слава генерал-полковнику Воробьёву, который под Дебальцево нарушил прямой приказ Муженко и приказал войскам срочно отойти с выступа и более двух тысяч наших солдат не оказались в том мешке, что вместе с Путиным готовили Герасимов Муженко и Порошенко, чтобы проще было капитулировать на Минских переговорах!!!
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06.07.2020 23:21 Ответить
Да, что-то было хорошо, но "Муженко и Порошенко вместе с Путиным готовили" ты реально - просто ЗЕ-Дебил! Больной на весь микроскопический мозг у тебя в пустой голове!
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06.07.2020 23:25 Ответить
Ну, вот ты говоришь про "взятие аэропорта в мае". Да, молодцы, взяли, крепко пере.бошили там кацапни, но только - какой? Чечены, в основном, там не было регулярной армии. А вот под Иловайском и Дебальцево - была! И результат сразу не такой веселый! Не надо недоценивать противника! Пусть лучше он недооценивает нас!
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06.07.2020 23:29 Ответить
Тяжело мне, вам кацапу, рассказывать то, что в Украине знают все.

Когда брали ДАП, то там как раз были регулярные войска РФ, пусть и не из самых крутых, но зато при боле чем 15-ти кратном превосходстве в численности.
А вот потом, оборонял ДАП уже не украинский военный спецназ, а простые подразделения, причем ни за одну каденцию наших в ДАПе не было даже 50-ти человек. Я там не был, но мой однокурсник там командовал одной из ротаций. И покрошили эти простые солдаты и офицеры самое элитное подразделение в РФ - "Вымпел" ФСБ. Причем потери убитыми значительно превысил все потери этого подразделения, за несколько десятилетий существования "Вымпела", точно не помню, кажется 32 убитыми, но точно помню 5 раненных, которых потом лечили в Москве и в строй был шанс вернутся лишь у одного, а четверо стали инвалидами.

Под Иловайском. Там Муженко 17 раз созванивался с Геращенко и передавал ему маршруты отхода наших колонн и личными приказами задерживал начало движения, а кацапенСС делали там засады, зарываясь в землю и оборудуя позиции. Там бы все и легли, не наплюй часть офицеров на приказы Муженко.

Под Дебальцево. Изучив спутниковые карты было понятно, что кацапен СС будет делать котел, прорываясь через наш правый фланг. Фланг можно было усилить артиллерией и похоронить там от десяти до пятнадцати тысяч самых боеспособных бойцов кацапенСС. Но!!! Но Муженко лично приказал снять с правого фланга последние противотанковые орудия. Муженко лично запретил нашим подразделениям отходить из под Дебальцево и в это время постоянно связывался по телефону с Порошенко, который был в это время на Минских переговорах с Путиным. Но генерал Воробьев приказал войскам выйти, оставив неисправную технику и Муженко об отходе докладывать запретил. Когда кацапенСС замкнули окружение, то проснувшийся Путин сообщил Меркель, Оланду и Порошенко, что в котле под Дебальцево более двух тысяч украинских бойцов. Порошенко уже готов был ..., но позвонили из нашего ГШ и сообщили, что информация СМИ неверная и наши войска успели выйти из готовящегося окружения. Генерала Воробьёва тут же убрали из войск.
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07.07.2020 16:47 Ответить
Высосано не из пальца, а из другого места. Тебе надо романы писать.
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08.07.2020 03:13 Ответить
Сосите дальше, это другое место. Вам, судя по вашему тексту, это явно нравится
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08.07.2020 11:37 Ответить
"В Украине знают все" это не высосано? Такими фразами удобно бросаться. А все эти описания - кто сколько раз кому звонил, кто кому что запретил, откуда вы высрали этот бред? На чем он основан, кроме брехни? И самое главное - чем он подтвержден??? Не "сказками", которые ИМЕННО вы насосали, всем известно откуда, а конкретикой? Доказательства есть, для таких обвинений?
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08.07.2020 12:04 Ответить
Результатами расследования ТСК ВР по Иловайску. Они есть в сети, найдите и почитайте.

Идите, вам видимо пора сосать, раз вы снова про это
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08.07.2020 15:56 Ответить
Зе, ти спочатку сам хоч щось зроби, а тоді вже починай критикувати папєрєдніків. Бо в тебе результати тільки негативні.
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05.07.2020 16:41 Ответить
Уклонист от армии будет прощать или не прощать.Ты пианист моли бога чтобы тебе простили уклонение от армии,за то что позорил страну,за оскорбление верующих,за финансирование твоих пророссийских фильмов из бюджета путина.
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05.07.2020 17:07 Ответить
Уверяю Вас, никто Зеленскому ничего антиукраинского прощать не будет.... И оно это понимает, поэтому с диким ужасом представляет дату окончания своей каденции....Досрочно...
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06.07.2020 06:10 Ответить
Це ж сидять нещасні принциповороті ЦЕНЗОРИ і все перекладають на свою окупаційну мову. От де маразм!
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05.07.2020 17:37 Ответить
Українці не простять.
Тільки ти до них яким боком, гнида україноненависницька і неприхований ворог ?
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05.07.2020 17:58 Ответить
всё верно сказал.
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05.07.2020 17:59 Ответить
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 3505
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05.07.2020 18:42 Ответить
Правобережна та Лівобережна Україна, нікуди од цього не дінешся.
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05.07.2020 19:00 Ответить
**опе слова не давали.
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05.07.2020 19:11 Ответить
опять обдолбался, зе-дегенерат((
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05.07.2020 19:28 Ответить
Тьху. цей дебілок навіть в промові своїй стидається росію назвати ворогом, бо ті "хто аннексировал крим" вони ж не марсіани, і достаменно відомо хто вони - кацапи. Тьху. Убоге !! Вже б краще просто мовчало..
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05.07.2020 19:32 Ответить
І якщо такого великого клоуна та поставити поперед такої великої армії. Що з того може вийти?
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05.07.2020 19:49 Ответить
Хто йолопу тексти такі складні пише? Воно ж саме не розуміє що читає.
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05.07.2020 20:27 Ответить
Огласите пожалуйста весь список тех кто аннексировал и тех кто не позволил
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05.07.2020 20:35 Ответить
Чмо, яке чотири рази ховалося від призову до лав ЗСУ в період фашистської агресії..... ніколи не пробачить. Це ж треба?
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU
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05.07.2020 20:36 Ответить
а де ж ти ***** тоді був коли Крим захоплювали, чи не у ****** на корпоративах хаяв Україну як повію?
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05.07.2020 21:25 Ответить
Він повний ДЕБІЛ! Хто завадив захищати Крим? Ті 75%, що зрадили країні, чи ті що стрибали по корпоративах замість мобілізації? Чи він має на увазі тих , що дали наказ відступити за для збереження життя військових?
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05.07.2020 21:38 Ответить
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 258
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05.07.2020 22:58 Ответить
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 5413
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05.07.2020 23:30 Ответить
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