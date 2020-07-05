Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.
Об этом он сказал, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - отметил Зеленский.
Президент также заявил, что будет делать всё для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.
"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", - сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.
Президент отдельно отметил тех военных моряков, кто защитил Украину ценой собственной жизни.
Глава государства подчеркнул, что Украина и ее ВМС никогда и никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности.
Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.
По его словам, важными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун", а его принятие на вооружение сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. "Также в наших ближайших планах – получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за постоянную поддержку Украины всех наших международных партнеров", - добавил он.
При этом Зеленский заявил, что, прежде всего, нужно думать о людях и задачей номер один является забота о военных моряках и их семьях, достойное материальное и социальное обеспечение для них.
"И сегодня наши моряки получат более 70 квартир. Среди них – моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине. Но их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях. Мне стыдно, очень стыдно, что за всё это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что, наконец, справедливость восторжествовала. Всё это – только начало и первые шаги в этом направлении. Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - подчеркнул глава государства.
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«Хочу обратиться к нашей сегодняшней власти… Прошу вас уважать народ. И если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь. Отстаньте от них. Дайте им возможность по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну», - обратился Зеленский к украинской власти.
Также он обратился к президенту России Владимиру Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы… И если вы хотите, я лично... я честно говорю, надо вам - я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ», - сказал Владимир Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IH30RlGyP1M&feature=emb_logo
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https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html \
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1. Скажите, относится ли к тем, кого мы не простим за то, что парашник оккупировали Крым, некий уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле и если нет, то почему?
2. Скажите, чем занимался в момент оккупации некий, уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле, начиная с 1 января 2014 года и по 1 января 2019 года?
Русь, то ДРЕВНЯ назва України.
Тобто має право ПОДВІЙНА назва: РУСЬ-УКРАЇНА.
І ніяких, АБО-АБО.
(С)
Казна была пустою, но еще была сохранена банковская система Украины и курс к доллару позволял выплачивать ипотеки и вести бизнес.
Но пришел один брехун, который пообещал закончить АТО за две недели, а солдатам на передовой платить по 1000 грн в день (при курсе тогда в 1:10), а потом. вместо помощи на фронте проводил парад и открывал офшорные счета. И устояла тогда Украина не благодаря ему, а вопреки ему и его предательству под Иловайском, под Дебальцево и во время того договорняка, пункты которого он написал лично, вместе с одной фрау из ФРГ, о чем прилюдно и сознался.
И если бы тогда пришла "******* зелена влада", то и тогда Украина бы выстояла против своего извечного врага - кацапов. Вот только эта предательская влада сменила предателей-папередников и столь большого по времени предательства Украина может уже и не вынести
Нагадай скільки населених пунктів звільнила ******* зелена влада?
Офшори. Цікавенько. Скільки у казну України заплатив Зе і його кіпрські і белізскі капанії?
Так, кацапи споконвічні вороги України, але не гундосого і його швори. Воно навіть рашку боїться назвати ворогом, і бачить мир в очах путлєра.
Якби президентом Украини в 2014 році був Зе. То 2019 - виборів би не було, бо на Расєї губернаторів призначає през. І жив би ти, курвіметр, в Малороскій губернії.
Тому заховай свою убогу методичку, і цю всю єресь не пиши, не ганьбись.
А чем Оманский офшор лучше Мальдивского офшора?
А чем фильмы в кацапии лучше или хуже фабрики в кацапии?
"Оба двое - рябое". По обоим камера пожизненного заключения слезами рыдает.
А прикольно было бы их в одну камеру потом поселить ))))
Тобто в 2014 році клоун не зміг би здати інтереси України, а 2019 вже може???
Не треба Пороха порівнювати з гундосим карликом. Нє оба двое рябое!!! Зе - непрофесійний, сцикливий, закомплексований Слуга олігархів і зрадник України, з якого сміється весь світ. А Порошенко - найкращий з-поміж усіх 6 президентів, що були за ці 28 років. Але охлос не зрозумів цього.
Погибшие по вине Порошенко украинский бойцы под Иловайском.
Умышленные, вредительские действия под Дебальцево.
Отправленные в плен чекистам моряки.
Ограбленные 105 украинских банков и увеличение доли банков врага на нашем рынке.
Уничтоженный средний класс.
Уничтоженная медицина.
Уничтоженное образование.
И многое, многое другое...
Так что, Порошенко пока худший из Президентов Украины, но зеленский всеми силами хочет его обойти.
Ану детальніше про грабування банків. Знищення медицини, освіти і середнього класу. Факти.
А знаете почему?
Потому что есть результаты ТСК по Иловайску и там названы четыре главных виновника: Порошенко и генералы Гелетей, Муженко, Назаров. Прямо названы. На основании боевых приказов и десятков свидетельских показаний как наших военнослужащих, так и взятых в плен кацапских.
Нате, читайте, больше подавать бездельникам не буду.
«Иловайский котел»: отчет комиссии Верховной Рады
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
Андрей Сенченко назвал ответственных за «Иловайский котел»
"Ответственность за это должен нести Президент Украины как Верховный Главнокомандующий. Конечно же, ближайшими его помощниками в этом вопросе были командующий АТО господин Муженко и начальник штаба АТО Назаров.
Об этом в эфире программы http://zik.ua/tag/pershi_pro_golovne_komentari «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств трагических событий, приведших к гибели и захвату в плен бойцов добровольческих батальонов, а также ВСУ возле города Иловайск Андрей Сенченко, отвечая на вопрос ведущей, кто должен нести ответственность за Иловайскую трагедию.
Председатель временной комиссии ВРУ по расследованию обстоятельств Иловайскойтрагедии Андрей Сенченко отметил, что каждый украинец имеет право ознакомиться с результатами комиссии. Сенченко отметил, что какие бы усилия не прилагала Банковая, Министерство обороны и Генштаб по засекречивании результатов расследования, комиссия не позволила скрыть от общества важную информацию."
https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/andrey_senchenko_nazval_otvetstvennih_za_ylovayskyy_kotel_1384315
Разве телеканал ZIK в те времена принадлежал Медведчуку? Вы снова сели в лужу,
Гелетей арестован и осужден за гибель наших солдат под Иловайском, как это происходит в развитых странах?
Что же вы про Назаренко промолчали и про Муженко, которые отвечали кацапским матом на доклады украинских разведчиков? Собственно точно так же матом и обвинениями в панике отвечал и Порошенко.
Это Сенченко тогда, несколько лет назад, специально озвучил материалы расследования ТСК, чтобы Порошенко не смог их утаить. Так что можете продолжать тыкать незнакомым людям - это отличительная черта поведения порохосвиней, так любящих хамить другим людям.
Вы смешны в своих истериках.
Ха Ха Ха.
Во-вторых - эти четверо предатели родины и их главарем был как раз Пороженко.
В-третьих, наши воины достаточно успешно громили кацапен СС. Например, взятие Донецкого аэропорта в мае, уже вошло в учебники спецназа разных стран мира. Рейд 95-й бригады, по тылам кацапских войск был успешным, так как под шумом десантников к реке смогли скрытно выйти понтонеры, навести переправу, а потом 95-я двое суток ее обороняла и ДВЕ НАШИХ БРИГАДЫ тогда вырвались из окружения!!! А разве элитнейшее подразделение кацапов, их хваленый "Вымпел" смогло взять штурмом ДАП, который тогда обороняли простые парни, а не наш спецназ!!!
В-пятых, Вечная Слава генерал-полковнику Воробьёву, который под Дебальцево нарушил прямой приказ Муженко и приказал войскам срочно отойти с выступа и более двух тысяч наших солдат не оказались в том мешке, что вместе с Путиным готовили Герасимов Муженко и Порошенко, чтобы проще было капитулировать на Минских переговорах!!!
Когда брали ДАП, то там как раз были регулярные войска РФ, пусть и не из самых крутых, но зато при боле чем 15-ти кратном превосходстве в численности.
А вот потом, оборонял ДАП уже не украинский военный спецназ, а простые подразделения, причем ни за одну каденцию наших в ДАПе не было даже 50-ти человек. Я там не был, но мой однокурсник там командовал одной из ротаций. И покрошили эти простые солдаты и офицеры самое элитное подразделение в РФ - "Вымпел" ФСБ. Причем потери убитыми значительно превысил все потери этого подразделения, за несколько десятилетий существования "Вымпела", точно не помню, кажется 32 убитыми, но точно помню 5 раненных, которых потом лечили в Москве и в строй был шанс вернутся лишь у одного, а четверо стали инвалидами.
Под Иловайском. Там Муженко 17 раз созванивался с Геращенко и передавал ему маршруты отхода наших колонн и личными приказами задерживал начало движения, а кацапенСС делали там засады, зарываясь в землю и оборудуя позиции. Там бы все и легли, не наплюй часть офицеров на приказы Муженко.
Под Дебальцево. Изучив спутниковые карты было понятно, что кацапен СС будет делать котел, прорываясь через наш правый фланг. Фланг можно было усилить артиллерией и похоронить там от десяти до пятнадцати тысяч самых боеспособных бойцов кацапенСС. Но!!! Но Муженко лично приказал снять с правого фланга последние противотанковые орудия. Муженко лично запретил нашим подразделениям отходить из под Дебальцево и в это время постоянно связывался по телефону с Порошенко, который был в это время на Минских переговорах с Путиным. Но генерал Воробьев приказал войскам выйти, оставив неисправную технику и Муженко об отходе докладывать запретил. Когда кацапенСС замкнули окружение, то проснувшийся Путин сообщил Меркель, Оланду и Порошенко, что в котле под Дебальцево более двух тысяч украинских бойцов. Порошенко уже готов был ..., но позвонили из нашего ГШ и сообщили, что информация СМИ неверная и наши войска успели выйти из готовящегося окружения. Генерала Воробьёва тут же убрали из войск.
Идите, вам видимо пора сосать, раз вы снова про это
Тільки ти до них яким боком, гнида україноненависницька і неприхований ворог ?
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU