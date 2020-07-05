4 318 11
В мире новый "рекорд" прироста зараженных COVID-19 за сутки - 212 326
Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа случаев COVID-19 за 4 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет организации.
Наибольший прирост зафиксирован в США, Бразилии и Индии.
Прирост количества смертей от коронавируса за это время остался примерно на прежнем уровне - около 5000 в сутки.
Предыдущий "рекорд" роста числа новых выявленных случаев был побит 28 июня - тогда это число составило 198 077 за сутки.
В США, где заболеваемость COVID-19 растет в 40 штатах из 50, собственный такой "рекорд" был зафиксирован 3 июля - 52 300 новых случаев за сутки.
О рекордных количествах новых зарегистрированных случаев коронавируса сообщают и многие другие страны.
Топ комментарии
+4 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.07.2020 11:07
+2 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий05.07.2020 11:07
+1 Назар Проскуряков
показать весь комментарий05.07.2020 11:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всё больше проявляется роль 27%,как стороннего наблюдателя.Или как в китайской мифологии обезьяны ,сидящей на дереве и наблюдающей за битвой льва и тигра.
Правда здесь таковых нет.Но другое сравнение могло оскорбить не льва и не тигра.
в США кількість смертей в будинках для літніх завищили в кілька десятків разів, просто взяли і домалювали нулик
і це лише один приклад фальсифікації статистики
тільки дурні барани можуть вірити в ці показники, взяті зі стелі
является результатом естественной природной мутации .
В 2005 г была исследована и успешно определена
последовательность генов испанского гриппа 1918г, которая получила название A-H1N1 .
Вирус был извлечен из тела жертвы гриппа, захороненной в вечной мерзлоте Аляски.
обратите ВНИМАНИЕ !!!
никаких «примесей» панголинов в генах «испанки» НЕ-ОБ-НА-РУ-ЖЕ-НО !
но всё с точностью до наоборот обстоит с covid-19 .
целью работы группы ученых было изучение потенциала заболеваний,
которые вызываются SARS-подобными вирусами.
Эти
учёныеуроды на страницах журнала «Nature Medicine»
изложили методику создания искусственного патогена :
«Therefore, to examine the emergence potential (that is, the potential to infect humans)
of circulating bat CoVs, WE BUILT A CHIMERIC VIRUS encoding a novel,
zoonotic CoV spike protein-from the RsSHC014-CoV sequence that was isolated from Chinese
horseshoe bats1-in the context of the SARS-CoV mouse-adapted backbone»
соотечественники , включайте сообразиловку .
учёныеуроды «WE BUILT A CHIMERIC VIRUS» построили вирус-химеру . учёныеуроды состряпали «искусственный патоген» .
состряпали то , чего не существует в естественной природной среде
ни в панголинах ни в мышах ни в каком-либо ином живом существе на планете Земля .
учёныеуроды «WE BUILT A CHIMERIC VIRUS» построили вирус-химеру . учёныеуроды состряпали «искусственный патоген» .
состряпали то , чего не существует в естественной природной среде
ни в панголинах ни в мышах ни в каком-либо ином живом существе на планете Земля .
другие же уроды мировые ыкспэрды
стращают и вещают разную дэзу , что
«количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных» ,
что ожидается вторая-третья-…семидесятая волна ковиды ,
чтобы случайно не обидеть китаёзов или хY%ло .
ВОЗ , презик зелька , шмыгали-степановы-ляшки заняты грабежами и борьбой за корыто
а миллионы пересичных граждан страны
просто брошены в жертву необъявленной гибридной войны ,
в том числе
с использованием вируса covid-19,
который имеет все признаки биологического оружия, т.е оружия массового уничтожения.
соотечественники
нашу собственную жизнь, жизнь наших детей
можем защитить только мы сами ,
и только своими руками и своими действиями
выражение «вечер перестаёт быть томным»
как раз о том , что сейчас происходит
а миллионы пересичных граждан страны
просто брошены в жертву необъявленной гибридной войны ,
в том числе
с использованием вируса covid-19,
который имеет все признаки биологического оружия, т.е оружия массового уничтожения.
соотечественники
нашу собственную жизнь, жизнь наших детей
можем защитить только мы сами , и только своими руками и своими действиями
выражение «вечер перестаёт быть томным» как раз о том , что сейчас происходит