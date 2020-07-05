В мире новый "рекорд" прироста зараженных COVID-19 за сутки - 212 326

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа случаев COVID-19 за 4 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет организации.

Наибольший прирост зафиксирован в США, Бразилии и Индии.

Прирост количества смертей от коронавируса за это время остался примерно на прежнем уровне - около 5000 в сутки.

Предыдущий "рекорд" роста числа новых выявленных случаев был побит 28 июня - тогда это число составило 198 077 за сутки.

В США, где заболеваемость COVID-19 растет в 40 штатах из 50, собственный такой "рекорд" был зафиксирован 3 июля - 52 300 новых случаев за сутки.

О рекордных количествах новых зарегистрированных случаев коронавируса сообщают и многие другие страны.

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