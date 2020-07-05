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Новости Коронавирус и карантин
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В мире новый "рекорд" прироста зараженных COVID-19 за сутки - 212 326

В мире новый

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа случаев COVID-19 за 4 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет организации.

Наибольший прирост зафиксирован в США, Бразилии и Индии.

Прирост количества смертей от коронавируса за это время остался примерно на прежнем уровне - около 5000 в сутки.

Предыдущий "рекорд" роста числа новых выявленных случаев был побит 28 июня - тогда это число составило 198 077 за сутки.

В США, где заболеваемость COVID-19 растет в 40 штатах из 50, собственный такой "рекорд" был зафиксирован 3 июля - 52 300 новых случаев за сутки.

О рекордных количествах новых зарегистрированных случаев коронавируса сообщают и многие другие страны.

Читайте также: В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
По моему , везде уже и всем , на этот вирус наплевать . Ещё пару месяцев назад такая информация вызывала чуть ли не панику , а сейчас вызывает уже просто раздражение . .
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05.07.2020 11:07
+2
Самое время 73% носить маски на бороде и под носом.
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05.07.2020 11:07
+1
С кацапами було б 300 тис.
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05.07.2020 11:44
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По моему , везде уже и всем , на этот вирус наплевать . Ещё пару месяцев назад такая информация вызывала чуть ли не панику , а сейчас вызывает уже просто раздражение . .
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05.07.2020 11:07 Ответить
Самое время 73% носить маски на бороде и под носом.
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05.07.2020 11:07 Ответить
27% вообще не носят.На улице не видел сознательного каждого четвёртого в маске.
Всё больше проявляется роль 27%,как стороннего наблюдателя.Или как в китайской мифологии обезьяны ,сидящей на дереве и наблюдающей за битвой льва и тигра.
Правда здесь таковых нет.Но другое сравнение могло оскорбить не льва и не тигра.
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05.07.2020 14:10 Ответить
https://off-guardian.org/2020/06/30/us-gov-website-falsely-inflating-care-home-covid-deaths/

в США кількість смертей в будинках для літніх завищили в кілька десятків разів, просто взяли і домалювали нулик
і це лише один приклад фальсифікації статистики

тільки дурні барани можуть вірити в ці показники, взяті зі стелі
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05.07.2020 11:19 Ответить
С кацапами було б 300 тис.
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05.07.2020 11:44 Ответить
Судить короновирусную мафию где долбанная опозиция или тоже с ними.
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05.07.2020 11:50 Ответить
самый смертельный гипп «испанка»
является результатом естественной природной мутации .


В 2005 г была исследована и успешно определена
последовательность генов испанского гриппа 1918г, которая получила название A-H1N1 .
Вирус был извлечен из тела жертвы гриппа, захороненной в вечной мерзлоте Аляски.
обратите ВНИМАНИЕ !!!
никаких «примесей» панголинов в генах «испанки» НЕ-ОБ-НА-РУ-ЖЕ-НО !

но всё с точностью до наоборот обстоит с covid-19 .
целью работы группы ученых было изучение потенциала заболеваний,
которые вызываются SARS-подобными вирусами.
Эти учёные уроды на страницах журнала «Nature Medicine»
изложили методику создания искусственного патогена :
«Therefore, to examine the emergence potential (that is, the potential to infect humans)
of circulating bat CoVs, WE BUILT A CHIMERIC VIRUS encoding a novel,
zoonotic CoV spike protein-from the RsSHC014-CoV sequence that was isolated from Chinese
horseshoe bats1-in the context of the SARS-CoV mouse-adapted backbone»


соотечественники , включайте сообразиловку .
учёные уроды «WE BUILT A CHIMERIC VIRUS» построили вирус-химеру .
учёные уроды состряпали «искусственный патоген» .
состряпали то , чего не существует в естественной природной среде
ни в панголинах ни в мышах ни в каком-либо ином живом существе на планете Земля .
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05.07.2020 11:53 Ответить
соотечественники , включайте сообразиловку .
учёные уроды «WE BUILT A CHIMERIC VIRUS» построили вирус-химеру .

учёные уроды состряпали «искусственный патоген» .
состряпали то , чего не существует в естественной природной среде
ни в панголинах ни в мышах ни в каком-либо ином живом существе на планете Земля .

другие же уроды мировые ыкспэрды
стращают и вещают разную дэзу , что
«количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных» ,
что ожидается вторая-третья-…семидесятая волна ковиды ,

чтобы случайно не обидеть китаёзов или хY%ло .

ВОЗ , презик зелька , шмыгали-степановы-ляшки заняты грабежами и борьбой за корыто
а миллионы пересичных граждан страны
просто брошены в жертву необъявленной гибридной войны ,
в том числе
с использованием вируса covid-19,
который имеет все признаки биологического оружия, т.е оружия массового уничтожения.

соотечественники
нашу собственную жизнь, жизнь наших детей
можем защитить только мы сами ,
и только своими руками и своими действиями

выражение «вечер перестаёт быть томным»
как раз о том , что сейчас происходит
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05.07.2020 11:54 Ответить
ВОЗ , презик зелька , шмыгали-степашки-ляшки заняты грабежами и борьбой за корыто
а миллионы пересичных граждан страны
просто брошены в жертву необъявленной гибридной войны ,
в том числе
с использованием вируса covid-19,
который имеет все признаки биологического оружия, т.е оружия массового уничтожения.

соотечественники
нашу собственную жизнь, жизнь наших детей
можем защитить только мы сами , и только своими руками и своими действиями

выражение «вечер перестаёт быть томным» как раз о том , что сейчас происходит
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05.07.2020 11:57 Ответить
Британские учёные проследили зависимость между вегетарианством и Сovid-19. Как оказалось после ряда тестов, люди возрастом более 50 лет, употреблявшие полный набор аминокислот, содержавшихся в бараньем и говяжьем мясе, достаточно легко переносят заражение вирусом. При опросе тяжелобольных выяснилось, что они как правило имели основным мясосодержащим блюдом мясо птицы или полуфабрикаты на их основе.
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05.07.2020 16:05 Ответить
 
 