Зеленский: Мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории, как вернула из плена украинских моряков и их корабли.

Об этом он сказал, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И всё это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру, веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину", - сказал он.

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Зеленский напомнил, что год назад, в День Военно-морских сил Украины, он также был в Одессе, а рядом были семьи украинских моряков, которые в то время находились в российском плену.

"Тогда я благодарил матерей, жен и детей за выдержку и мужество, обещал сделать все, чтобы ваши ребята вернулись домой, и вы смогли прочно их обнять. Сегодня я снова хочу вам поблагодарить: за то, что верили нам, за то, что дождались. Я благодарю наших моряков, которые стали живыми символами свободы и непокорности. Показали всему миру, что украинские моряки не знают слова "страх". Не знают слова "невозможно". Но знают, что такое доблесть, отвага и честь. Скоро почти год, как наши ребята дома. Они продолжают службу и защиту Украины. Они живут, женятся, и, я искренне надеюсь, еще не раз будут радоваться рождению в своих семьях детей", - отметил он.