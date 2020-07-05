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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
18 463 388

Зеленский: Мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

Зеленский: Мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории, как вернула из плена украинских моряков и их корабли.

Об этом он сказал, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И всё это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру, веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину", - сказал он.

Читайте также: Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать". ВИДЕО

Зеленский напомнил, что год назад, в День Военно-морских сил Украины, он также был в Одессе, а рядом были семьи украинских моряков, которые в то время находились в российском плену.

"Тогда я благодарил матерей, жен и детей за выдержку и мужество, обещал сделать все, чтобы ваши ребята вернулись домой, и вы смогли прочно их обнять. Сегодня я снова хочу вам поблагодарить: за то, что верили нам, за то, что дождались. Я благодарю наших моряков, которые стали живыми символами свободы и непокорности. Показали всему миру, что украинские моряки не знают слова "страх". Не знают слова "невозможно". Но знают, что такое доблесть, отвага и честь. Скоро почти год, как наши ребята дома. Они продолжают службу и защиту Украины. Они живут, женятся, и, я искренне надеюсь, еще не раз будут радоваться рождению в своих семьях детей", - отметил он.

Зеленский Владимир (20493) оккупация (10167) пленные (2143)


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Топ комментарии
+57
Это он очередную серию "слуги народа" снимает, или выкурил все айкосы?
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05.07.2020 11:16
+45
О как! Хороший знак! Пленных моряков вернули благодаря действиям Порошенко и его команды. Зеленский практически аннулировал решение Международного морского трибунала подменив ОСВОБОЖДЕНИЕ под ОБМЕН.
===============
Хороший знак почему? Да потому что что-то подсказывает на то, что седьмой президент будет одновременно пятым, да и клоун вроде согласен с этим.
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05.07.2020 11:20
+39
Ты лучше бы делал, а не языком трепал - для этого тебя выбрали.
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05.07.2020 11:16
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Страница 4 из 4
зелебобики,чего вы молчите, повторяю простой и понятный каждому вопрос, вопрос жизни или смерти:
-вы выйдете на поле битвы, где воюют две стороны,осмотритесь, возьмёте оружие... в какие окопы вы побежите, к тем кто за Пороха и самостийну Украину или к путену и колоборантам ???
P.S третьей стороны в бою, на войне - не бывает... т.е или жить или погибать (остаться калекой)...
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05.07.2020 13:54 Ответить
Не старайся, не выйдут они...
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05.07.2020 14:52 Ответить
К мамке под юбку, все как всегда.
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05.07.2020 14:51 Ответить
Пока https://akcenty.com.ua/politics/17605-poroshenko-srochno-vyzvali-na-dopros-staraya-vlast-rassypaetsya-na-glazah-chto-izvestno Порошенко прикрывался армией многие не замечали того, что происходит на самом деле.
Об этом сообщает информационный портал "Еlise".
После Майдана на котором пролилось не мало крови украинцев многие думали, что Порошенко начнет хоть что-то делать для нашей страны. Многие верили в это и думали, что так будет на самом деле.
Но люди, которые пришли ко власти даже не собирались делать что-то для Украины. У них была совсем другая цель.
Прикрываясь армией и войной они буквально растерзали Украину на части, и высосали из нее все соки.
За годы правления Порошенко в Украине практически на 30% выросли тарифы за коммунальные услуги. Также именно за его правления значительно подорожали продукты питания, и бензин.
Также стоит отметить, что за это время его правления зарплата в депутата выросла более чем у 2 раза. А, сам Порошенко значительно увеличил свое состояние за эти 5 лет.
Ветеран войны за независимость Украины Александр высказался Порошенко прямо в глаза.
«Народ тебе никогда не простит наживы на крови собственной нации. За все твои деяния Бог тебя накажет и карма тебя постигнет. Никакие деньги тебе не помогу и в скором времени ты это увидишь!».https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=s8-djUjDUuk&feature=emb_logo
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05.07.2020 13:57 Ответить
заметьте, что этот ольгинский бот ваня типа сидоренко в своём спиче ни слова не сказал о пуйле и его заработке...как будто пуйло не причина , пуйла просто нет
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05.07.2020 14:13 Ответить
Просто ***** его начальник, о нем нельзя.
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05.07.2020 14:54 Ответить
***** заставлял порошенка ******* бабки украинцев?
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05.07.2020 23:06 Ответить
" А сам Порошенко значительно увеличил своё состояние за эти 5 лет "
Это демагогия ,лапша на уши от ОПЗЖ.
Цифры в студию ! Назови это самое состояние по декларации 2014г и по декларации
2020г.
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05.07.2020 15:56 Ответить
Зайди на Forbes и посмотри. До сраки своей ту декларацию приложи
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05.07.2020 23:07 Ответить
forbes.com Petro Poroshenko
2014 Net Worth: $1.3 billion
Current Net Worth: $730 million
https://web.archive.org/web/20150405024943/https://www.forbes.com/pictures/gfik45eegm/petro-poroshenko/
forbes.com Petro Poroshenko
as of 7/1/2020
REAL TIME NET WORTH
$1.4 billion
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#4004006423be
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06.07.2020 01:32 Ответить
Статки Пороха на березень 2014: $1.3 млрд. (Forbes, за твоїм посиланням)
Зменшення статків Пороха за п'ять років його президентства - станом на 20.05.2019 (день інавгурації ЗЕленої плісняви) - чорна крива на діаграмі від Bloomberg*.
*Наведено у https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/20/647946/ статті Економічної правди "Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера" (20.05.2019) з посиланням на Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-19/ukraine-s-president-lost-billionaire-status-in-office-and-more Оригінальна стаття Bloomberg (20.05.2019): "Ukraine's President Lost Billionaire Status in Office and More"

Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 9665
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06.07.2020 10:09 Ответить
Petro Poroshenko
2014 Net Worth: $1.3 billion
Current Net Worth: $730 millionПереклад:
Петро Порошенко
Чистий статок 2014 року: 1,3 мільярда доларів
Поточний чистий статок [2014 року]: 730 мільйонів доларів
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06.07.2020 11:37 Ответить

Це звідки?
Якщо за твоїм https://web.archive.org/web/20150405024943/https://www.forbes.com/pictures/gfik45eegm/petro-poroshenko/ першим посиланням , то там Current стосується 5.04.2015 - дати публікації. А не 2014.
Ну і як це стосується наведеного графіку падіння статків Пороха за 5 років його каденції?
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06.07.2020 15:48 Ответить
Тю... Це з першого мого посилання. Те що я навів: - у Пороха статок впав вже в перший рік війни з Московією - з 2014 до 2015 1,3 мільярда до 730 мільйонів доларів у 2015-му). Хіба це якесь противоріччя щодо наведеного Вами графіка?
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06.07.2020 21:55 Ответить
Збагнув... вибачте... я дату проставив неправильно - правильно так:
https://web.archive.org/web/20150405024943/https://www.forbes.com/pictures/gfik45eegm/petro-poroshenko/ Петро Порошенко
Чистий статок 2014 року: 1,3 мільярда доларів
Поточний чистий статок [2015 року]: вже - 730 мільйонів доларів.
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06.07.2020 22:19 Ответить
Чого оце буцім-то український воїн звертається до свого очільника кацяпською мовою? Невже 2 речення не може вивчити українською?
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05.07.2020 17:47 Ответить
Пока https://akcenty.com.ua/politics/17605-poroshenko-srochno-vyzvali-na-dopros-staraya-vlast-rassypaetsya-na-glazah-chto-izvestno Порошенко прикрывался армией многие не замечали того, что происходит на самом деле. Об этом сообщает информационный портал "Еlise" - http://argumentua.com/stati/fabrika-feikov-saity-parazity-i-kakuyu-ugrozu-oni-nesut Фабрика фейков. Сайты-паразиты и какую угрозу они несут

А, сам Порошенко значительно увеличил свое состояние за эти 5 лет.

------------------------------------------------------------------
От телезрителей Г+Г с засранными мозгами это не укрылось. Как же вы контуженные в информационной войне притомили.
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05.07.2020 22:49 Ответить
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06.07.2020 01:13 Ответить
****** кремлезеленая снова решил высер кинуть про вину Порошенка?
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05.07.2020 14:40 Ответить
Багато коментаторів справедливо підкреслили, що повернення моряків і кораблів все одно б відбулося. Окрім того, що зелене чудо практично спасло пуйло від санкцій, воно ще й прийняло розукомплектовані кораблі не з тієї сторони. Кораблі йшли у Маріуполь в Азовське море? - От саме туди й повинні були віддати цілком укомплектовані ( за винятком особистих трусів) судна. НЕ вистачає хоч однієї деталі - не приймаєм. Нам спішити нікуди, над нами не висить рішення трибуналу. Не працює хоч один вузол обладнання - не приймаємо. І все це (прийомка) повинна йти в присутності представників НАТО або конкретно США.
На превеликий жаль ми вже ніколи не дізнаємось, як би проходила передача при іншому президенті. Але якщо не так, як я описую, то значить у владі - зрадники.
Сама операція була задумана досить вдалою. Є сумніви: чи не задорога ціна у перехопленні москалями секретних технологій. Але інколи розблокування важливих морських портів коштує дорожче (надіємось).
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05.07.2020 15:22 Ответить
а де ті чотири повістки? В мами Рози

Мама спрашивает Вовочку:
- Сколько заданий было сегодня на контрольной?
- 15!
- И сколько ты решил неправильно?
- Только одно.
- С остальными, значит, справился?
- Нет, остальные я решить не успел.
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05.07.2020 15:23 Ответить
На кухню пришёл маленький Вовочка:
- Папа, я хочу херню!
- Держи, сынок, только вымой её и запомни - это называется хурма.
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05.07.2020 15:28 Ответить
Зетермос балаболка, нащот моряков.
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05.07.2020 15:43 Ответить
Ой лишенько:знову обкоксився-верзе як сивий мєрін.
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05.07.2020 15:59 Ответить
Возвращать уворованное надо с компенсацией и приговором для Ху-ла.
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05.07.2020 16:11 Ответить
Бульбомет...
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05.07.2020 16:16 Ответить
ЗЕбобики вы хоть гречкой уже запасаетесь?
А то скоро наши якупоны гривни слегонца похудеют ))
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05.07.2020 16:17 Ответить
Это россияне вернули своих пленных. И постоянно возвращали. А пленные наши бойцы ещё там с 2014 года.
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05.07.2020 16:28 Ответить
цікаво довго цей Шаріков (він же Лох, він же Зелене Лайно, він же Зелене *****) буде нести ахінею???
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05.07.2020 16:30 Ответить
https://sprotyv.info/video/turciya-ispytala-sobstvennuju-protivokorabelnuju-raketu-video-ispytanij

Дивіться, обкурені розбудовувачі армії, як треба випробування ракет показувати...
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05.07.2020 16:52 Ответить
Вернуть, тільки не воно.
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05.07.2020 17:19 Ответить
ГАВ-ГАВ-ГАВ-ГАВ ........
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05.07.2020 17:39 Ответить
Не бачу підстав "маленькому, зелененькому, ... ..." пишатись звільненням 24 українських моряків згідно з вироком Міжнародного трибуналу ООН по морському праву, яке було проховане під обміном 11 українців на 35 рашистських уйопків. ЗЄ просто врятувало ботоксне лічіко ХЛА від ганьби, або від санкцій по примусу до дотримання морського права. І це лише для сумнівного задоволення заглянути в очки ХЛА! А рішення прийняти сплюндровані катери, то взагалі це те ж саме, що у відповідь на плювок зі шмарклями в обличчя втертися і подякувати, хоча по порядному було б вимагати повернення катерів в робочому і боєздатному стані, в якому вони були до атаки рашистів в нейтральних водах, посадити на них екіпажі і продовжити рейс до Бердянська. Невже воно планує повторити ганьбу і здачу інтересів України ще раз, але в більшому масштабі? Невже йому мало Оману, де москвогебняві витирали об нього ноги, як хотіли, та ще й перелякали до усцику збиттям українського "боїнгу"?
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05.07.2020 17:39 Ответить
Молодец. Всё верно сказал.
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05.07.2020 17:57 Ответить
цапам подобається ?
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05.07.2020 19:37 Ответить
спроси у своего отражения в зеркале.
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05.07.2020 23:59 Ответить
Летела балалайка.
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05.07.2020 18:02 Ответить
Но сначала рейтинг....
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05.07.2020 18:05 Ответить
Фу, ница наволоч.
У =кращих традиціях= свого племені файно чорне називає білим.
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05.07.2020 18:17 Ответить
И где же обещанный обмен "всех на всех", Вова?!
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05.07.2020 18:21 Ответить
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль! - Тарас Чорновил

https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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05.07.2020 18:41 Ответить
осел на бульбуляторе сидит
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05.07.2020 21:18 Ответить
Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 8990
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05.07.2020 18:43 Ответить
Дело не в правильности. Это информационная война. Лексика, навязанная Кремлем это:
1) На Украине (+ вариации с пренебрежительным укрАине, или окраине)
2) укрАинцы
3) Юго-Восточная Украина (или "Юго-Восток Украины", это где вообще?)
4) Западная Украина (+ варианты с западенцами, бандерами и галличанами)
5) Восточная Украина (кормят всю страну, прастые рабатяги и т.п.)
6) Белоруссия (на россоссиссию, почему-то, обижаются)
7) Прибалтика (вместо стран Балтии)
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05.07.2020 23:11 Ответить
бандит каламойский завел ишака.
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05.07.2020 18:48 Ответить
Оце маячить. Мабуть сонце головку напекло.
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05.07.2020 19:24 Ответить
Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 6921
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05.07.2020 19:28 Ответить
чого зєбурєтку в Одесу возили?
а от чого...

Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 1935
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05.07.2020 20:00 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1279796403133448194 1 ч

"Я приділяв би пильну увагу тому, як гроші заходять і виходять з Одеси.
Думаю,що у вас є кілька російських компаній, які фактично керують вашим стратегічним портом.
...Росія бачить своєю кінцевою метою в Україні не тільки Херсон, наступний крок - це окупація Одеси", - Бен Годжес
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05.07.2020 20:04 Ответить
так вони весь час піаряться на здобутках інших. Бо свого нічого і ніколи не зроблять. Бо УБОГІ !!
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05.07.2020 19:36 Ответить
пливе пливе, і обов"язково, як завжди, біля берегу всереться. Мені соромно за такого президента України, як не було соромно ще за жодного нашого президента.
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05.07.2020 19:34 Ответить
ШО его слушать, ШО януковича .....
Правда, то она другая ...

"За все надо платить", - написал главный редактор "Цензор.НЕТ" https://www.facebook.com/100000909172681/posts/3931703776869889/?d=n Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его мнению, Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии.
Также Бутусов отмечает, что сегодняшнее голосование коалиции "слуг" с ОПЗЖ для голосования за законопроект 1043, это согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины.
"Дерзкое нарушения закона Генпрокуратурой и ГБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с" Голосом "и" ЕС ", если можно подобрать в ОПЗЖ и получить медийную поддержку своего рейтинга. С Путиным Зеленскому договориться легче - легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт - как на поставку электроэнергии из РФ ", - написал Бутусов.
Журналист отмечает, что президент посещает военный городок, для показной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию.
"Очевидно, Зеленский не понимает, что раздавая команды по Черновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу - он подрывает государство в целом. Потому что он во власти только благодаря Майдану. Коль з Зеленский ставит Майдан вне закона - значит он ставит вне закона и самого себя. Коль главным советником Зеленского стал Портнов, который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен ", - считает Юрий Бутусов.
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05.07.2020 19:46 Ответить
Скорей бы. А то терпеть этого зеленого придурка уже просто надоело.
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05.07.2020 21:49 Ответить
Наполеонівські плани у растамана

Швидко **********, мить і вони згасають
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05.07.2020 20:32 Ответить
ермак,****.тащі айкоси, куріть,пля,будем...
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05.07.2020 21:01 Ответить
ГНИДА квартальна, щоб не сказати образливе щодо порядних євреїв.
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05.07.2020 21:15 Ответить
Моряків та кораблі повернув не ти, а міжнародний суд, позов до якого подали до тебе й виграли справу до тебе... Ти лише вершки зняв та пересрав - влаштував обмін, зберігши моцкалям лице, бо через тиждень вони віддали би моряків та кораблі за рішенням суду без всякого розміну... Ти брехун та мацковський лізун...
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05.07.2020 21:40 Ответить
клоуны, где в нашем цырке потужни рехформы? почему везде всё хуже и хуже , где окончание войны, а не цветочки вокруг пулевых отверстий?
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05.07.2020 22:23 Ответить
Ща, только Порошенко, Чорновол и Стерненко посадим и всех и все сразу вернем. Тока со своими разберемся.
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05.07.2020 23:09 Ответить
Ага, посадят твоего порошенко, как же
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05.07.2020 23:12 Ответить
Ну да, вернёшь и территории и людей, ведь мы тебе же "верим", ты "человек слова", сказал перед выборами, что олигархов посадишь - посадил, порошенко будет сидеть - сидит, коррупцию на ноль сведёшь - свёл, что народ будет лучше жить - живём богато и ни в чём не нуждаемся. Во всех твоих обещаниях, одна лишь болтовня, трепло ты, вот и весь сказ, как трепался на своих шоу, так же и в кресле президента продолжаешь людям лапшу на уши вешать. Вот и возникает вопрос: - а нужен ли нам такой президент???
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05.07.2020 23:25 Ответить
дда
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06.07.2020 06:18 Ответить
можемо тобі у твій засратов його подарувати.
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06.07.2020 17:20 Ответить
Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И всё это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится!Источник: https://censor.net/n3206129

Всё это сделал НЕ ТЫ, вова.
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05.07.2020 23:41 Ответить
Нікчемний брехун ,здає ворогові територію, роззброює армію, скорочує 40 тисяч особового складу, а говорить про перемогу, мабуть думає про перемогу над Україною.
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06.07.2020 01:15 Ответить
Це не президент, це імпотент в якого висить все на пів шостої, саме він є на пів шостим за рахунком представник імпотентної влади,як він заявив в Одесі.
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06.07.2020 01:20 Ответить
И.Дмитриев «Муха»
Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» - от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? - мы пахали!»
От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!»
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06.07.2020 03:49 Ответить
Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 3719Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 3719

-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації з ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові з паРаши навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !..............Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 979Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 979
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06.07.2020 05:59 Ответить
Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 8830Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 2466
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06.07.2020 07:28 Ответить
гидява квартальна мерзото, на тебе тварюко дивитись противно, не те що слухати.
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06.07.2020 06:06 Ответить
так шорош надо признаться мы дэбилы..время уходит
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06.07.2020 06:20 Ответить
Какой ценой??? Сдачей Украины параше-агрессору??
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06.07.2020 08:43 Ответить
А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. © Зе
Так це ж було при "праклятам баригє"! А ти, членограй, тут до чого?
Та й взагалі треба називати речі своїми іменами...

Зеленський: Ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 3644
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06.07.2020 10:20 Ответить
слушайте ,он освободил украинских моряков,да решением международного ттебунала,освободить моряков,а не освободят введут санкции ,а ти влез ,и помог путлеру освободится от санкций, и якоби произошел ,обмен пленими , на самом деле ,ето било решение мнждународного требунала.
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06.10.2020 10:51 Ответить
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