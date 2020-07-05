Зеленский: Мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории, как вернула из плена украинских моряков и их корабли.
Об этом он сказал, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И всё это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру, веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину", - сказал он.
Зеленский напомнил, что год назад, в День Военно-морских сил Украины, он также был в Одессе, а рядом были семьи украинских моряков, которые в то время находились в российском плену.
"Тогда я благодарил матерей, жен и детей за выдержку и мужество, обещал сделать все, чтобы ваши ребята вернулись домой, и вы смогли прочно их обнять. Сегодня я снова хочу вам поблагодарить: за то, что верили нам, за то, что дождались. Я благодарю наших моряков, которые стали живыми символами свободы и непокорности. Показали всему миру, что украинские моряки не знают слова "страх". Не знают слова "невозможно". Но знают, что такое доблесть, отвага и честь. Скоро почти год, как наши ребята дома. Они продолжают службу и защиту Украины. Они живут, женятся, и, я искренне надеюсь, еще не раз будут радоваться рождению в своих семьях детей", - отметил он.
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-вы выйдете на поле битвы, где воюют две стороны,осмотритесь, возьмёте оружие... в какие окопы вы побежите, к тем кто за Пороха и самостийну Украину или к путену и колоборантам ???
P.S третьей стороны в бою, на войне - не бывает... т.е или жить или погибать (остаться калекой)...
Об этом сообщает информационный портал "Еlise".
После Майдана на котором пролилось не мало крови украинцев многие думали, что Порошенко начнет хоть что-то делать для нашей страны. Многие верили в это и думали, что так будет на самом деле.
Но люди, которые пришли ко власти даже не собирались делать что-то для Украины. У них была совсем другая цель.
Прикрываясь армией и войной они буквально растерзали Украину на части, и высосали из нее все соки.
За годы правления Порошенко в Украине практически на 30% выросли тарифы за коммунальные услуги. Также именно за его правления значительно подорожали продукты питания, и бензин.
Также стоит отметить, что за это время его правления зарплата в депутата выросла более чем у 2 раза. А, сам Порошенко значительно увеличил свое состояние за эти 5 лет.
Ветеран войны за независимость Украины Александр высказался Порошенко прямо в глаза.
«Народ тебе никогда не простит наживы на крови собственной нации. За все твои деяния Бог тебя накажет и карма тебя постигнет. Никакие деньги тебе не помогу и в скором времени ты это увидишь!».https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=s8-djUjDUuk&feature=emb_logo
Это демагогия ,лапша на уши от ОПЗЖ.
Цифры в студию ! Назови это самое состояние по декларации 2014г и по декларации
2020г.
2014 Net Worth: $1.3 billion
Current Net Worth: $730 million
https://web.archive.org/web/20150405024943/https://www.forbes.com/pictures/gfik45eegm/petro-poroshenko/
forbes.com Petro Poroshenko
as of 7/1/2020
REAL TIME NET WORTH
$1.4 billion
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#4004006423be
Зменшення статків Пороха за п'ять років його президентства - станом на 20.05.2019 (день інавгурації ЗЕленої плісняви) - чорна крива на діаграмі від Bloomberg*.
*Наведено у https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/20/647946/ статті Економічної правди "Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера" (20.05.2019) з посиланням на Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-19/ukraine-s-president-lost-billionaire-status-in-office-and-more Оригінальна стаття Bloomberg (20.05.2019): "Ukraine's President Lost Billionaire Status in Office and More"
2014 Net Worth: $1.3 billion
Current Net Worth: $730 millionПереклад:
Петро Порошенко
Чистий статок 2014 року: 1,3 мільярда доларів
Поточний чистий статок [2014 року]: 730 мільйонів доларів
Це звідки?
Якщо за твоїм https://web.archive.org/web/20150405024943/https://www.forbes.com/pictures/gfik45eegm/petro-poroshenko/ першим посиланням , то там Current стосується 5.04.2015 - дати публікації. А не 2014.
Ну і як це стосується наведеного графіку падіння статків Пороха за 5 років його каденції?
https://web.archive.org/web/20150405024943/https://www.forbes.com/pictures/gfik45eegm/petro-poroshenko/ Петро Порошенко
Чистий статок 2014 року: 1,3 мільярда доларів
Поточний чистий статок [2015 року]: вже - 730 мільйонів доларів.
А, сам Порошенко значительно увеличил свое состояние за эти 5 лет.
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От телезрителей Г+Г с засранными мозгами это не укрылось. Как же вы контуженные в информационной войне притомили.
На превеликий жаль ми вже ніколи не дізнаємось, як би проходила передача при іншому президенті. Але якщо не так, як я описую, то значить у владі - зрадники.
Сама операція була задумана досить вдалою. Є сумніви: чи не задорога ціна у перехопленні москалями секретних технологій. Але інколи розблокування важливих морських портів коштує дорожче (надіємось).
Мама спрашивает Вовочку:
- Сколько заданий было сегодня на контрольной?
- 15!
- И сколько ты решил неправильно?
- Только одно.
- С остальными, значит, справился?
- Нет, остальные я решить не успел.
- Папа, я хочу херню!
- Держи, сынок, только вымой её и запомни - это называется хурма.
А то скоро наши я
купоныгривни слегонца похудеют ))
Дивіться, обкурені розбудовувачі армії, як треба випробування ракет показувати...
У =кращих традиціях= свого племені файно чорне називає білим.
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
1) На Украине (+ вариации с пренебрежительным укрАине, или окраине)
2) укрАинцы
3) Юго-Восточная Украина (или "Юго-Восток Украины", это где вообще?)
4) Западная Украина (+ варианты с западенцами, бандерами и галличанами)
5) Восточная Украина (кормят всю страну, прастые рабатяги и т.п.)
6) Белоруссия (на россоссиссию, почему-то, обижаются)
7) Прибалтика (вместо стран Балтии)
а от чого...
https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1279796403133448194 1 ч
"Я приділяв би пильну увагу тому, як гроші заходять і виходять з Одеси.
Думаю,що у вас є кілька російських компаній, які фактично керують вашим стратегічним портом.
...Росія бачить своєю кінцевою метою в Україні не тільки Херсон, наступний крок - це окупація Одеси", - Бен Годжес
Правда, то она другая ...
"За все надо платить", - написал главный редактор "Цензор.НЕТ" https://www.facebook.com/100000909172681/posts/3931703776869889/?d=n Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его мнению, Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии.
Также Бутусов отмечает, что сегодняшнее голосование коалиции "слуг" с ОПЗЖ для голосования за законопроект 1043, это согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины.
"Дерзкое нарушения закона Генпрокуратурой и ГБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с" Голосом "и" ЕС ", если можно подобрать в ОПЗЖ и получить медийную поддержку своего рейтинга. С Путиным Зеленскому договориться легче - легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт - как на поставку электроэнергии из РФ ", - написал Бутусов.
Журналист отмечает, что президент посещает военный городок, для показной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию.
"Очевидно, Зеленский не понимает, что раздавая команды по Черновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу - он подрывает государство в целом. Потому что он во власти только благодаря Майдану. Коль з Зеленский ставит Майдан вне закона - значит он ставит вне закона и самого себя. Коль главным советником Зеленского стал Портнов, который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен ", - считает Юрий Бутусов.
Швидко **********, мить і вони згасають
Всё это сделал НЕ ТЫ, вова.
Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» - от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? - мы пахали!»
От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!»
-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації з ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові з паРаши навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !..............
Так це ж було при "праклятам баригє"! А ти, членограй, тут до чого?
Та й взагалі треба називати речі своїми іменами...