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17 украинцев задержали в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. ВИДЕО

Украинцы прилетели в столицу Греции из Киева с результатами тестов, показывающих отсутствие коронавируса. Ночь они провели в изоляторе. Въезд наших граждан в Грецию по-прежнему запрещен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных - 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

"Когда мы приехали в "Жуляны", нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал один из пассажиров по имени Максим.

Читайте на Цензор.НЕТ: Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория уже открыли свои границы для украинцев, - Криклий

Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат дохлые тараканы. Также нашим гражданам не предоставляют воду и еду.

17 украинцев задержали в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран 01

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Также на Цензор.НЕТ: Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Как сообщалось ранее, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Автор: 

Афины (26) Греция (724) задержание (6679) карантин (16729) украинцы (3863) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
Страна во время войны избравшая клоуна, рассчитывает на люкс?
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05.07.2020 11:39
+25
Ну вот, ты и спалился на "мытье украинцами унитазов в Европе", лахтинский, больная это для вас тема - сортир то собственный помыть, привыкли ходить в очко да в парашу.

17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн - Цензор.НЕТ 3438
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05.07.2020 12:13
+22
Це просто кінець безвізу.
І "зробили це разом"
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05.07.2020 11:37
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Дурні люди.
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05.07.2020 12:13 Ответить
Правильное решение. В Греции нет инфекционных больниц. А украинцы создали концлагеря под названием "инфекционные больницы".
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05.07.2020 12:14 Ответить
судячи з того що ми бачили в афінах у січні, розвиток греції закінчився років 10-15 назад. на сьогоднішній момент - це країна бомж.
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05.07.2020 12:40 Ответить
Кроме Европы дряхлой есть ещё куда поехать в Бутан например
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05.07.2020 12:19 Ответить
Не удивительно что тупые дебилы которые выбирали зелень не могут даже в интернете посмотреть условия по въезду в разные страны.
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05.07.2020 12:21 Ответить
Вангую, что им сейчас предлагают выкупить путевки в пансионаты и ехать туда отдыхать, но у них на это не хватает денег
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05.07.2020 12:27 Ответить
судячи з відоса, якби не грати на вікнах, то непоганий у них там і хостел. У парижі за такий би взяли мінімум 20-25 євро за ніч.
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05.07.2020 12:36 Ответить
А жрать и пить что будешь. Греки я их знаю еще с 2000-го года не очень то по сравнению с итальянцами и испанцами хорошие люди.
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05.07.2020 12:39 Ответить
даже кондиционер есть )
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05.07.2020 13:03 Ответить
така велика нація (Сократ, Олімпіада) і ви їх так принизили...
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05.07.2020 14:15 Ответить
Греки любят халяву и деньги ЕС а как люди по гостеприимности самые хужие в Европе. Болгары кстати у меня на первом месте по человечности.
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05.07.2020 12:42 Ответить
Бойкот грекам ! Греки не люди !
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05.07.2020 12:50 Ответить
Граждане третьей страны? Уже проясняется - а то, типа, мы европейцы, мы европейская страна. Паруасия, причём быдловатая, как наш президент это постоянно проявляет своими поступками.
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05.07.2020 12:53 Ответить
Зебилы, третья страна - это ваша новая безнадежная реальность.
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05.07.2020 13:14 Ответить
давайте по чеснаку ... все ходят БЕЗ масок ...статистика не уменьшается ....и вообще это ""кінець Єпохи бідності.""
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05.07.2020 13:18 Ответить
Я ничего не понял. Они летели в Грецию, не разобравшись, впустят их или нет?
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05.07.2020 13:23 Ответить
Плюсую, это реально первый серьезный вопрос. Я тоже не понял, они тупо летели на удачу, или что?
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05.07.2020 13:39 Ответить
Ви від зебілів сподівалися на щось інше ?
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05.07.2020 19:36 Ответить
теорія Дарвіна - хкупате=тупориле бидло виздихає скоріше людей - ПРАЦЮЄ
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05.07.2020 13:42 Ответить
Ось таку новину прочитав:
https://ua.news/ua/kuda-ukrayntsy-mogut-uletet-bez-observatsyy-spysok-stran/

Як перевірити - Словенія точно відкрита для українців чи по приїзді буде така ж історія, як з Грецією?
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05.07.2020 13:52 Ответить
А що Адєсса, не комільфо?
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05.07.2020 14:14 Ответить
а там все втридорого
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05.07.2020 14:16 Ответить
Так почему не пустили и посадили в буцегарню только 17 ?
А остальные пассажиры с рейса , что не украинцы и им можно?
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05.07.2020 14:44 Ответить
Где надо ишо написать,что В ЕС вьезд гражданам Украины закрыт. Только по видам на жительство или организованный приезд по работе. Но чуваки Кварталами наслаждаюцца. Нафиг им новомсти читать.
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05.07.2020 14:52 Ответить
Не плохо так провели отпуск в Греции!
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05.07.2020 15:04 Ответить
Росія і зараз має ЯЗ і теж "треття", їм так само заборонено. Як бачимо наявність ЯЗ не сильніше за Шенген.
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05.07.2020 19:12 Ответить
Люди необачно зробили прилетівши до Греції...Турція ж відкрита, накуй вам та промосковська Греція?
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05.07.2020 16:06 Ответить
Ватники приперлися в Грецію, напевно думали що їх приймуть з розпротертими обіймами !Зараз загоряйте на нарах, вас не шкода! Два місяці ЗМІ тириндять про закритість країн,а кацапи роблять вигляд що про це нічого не знали. Сподіваються на халявку повернутися назад. Мали гроши на переліт "туди",значит маєте гроши на повернення "назад". Щасливого повернення на рідну землю!!!
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06.07.2020 12:25 Ответить
В статье нет ответа почему они туда попёрлись?
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05.07.2020 16:58 Ответить
имя ваше неизвестно...

мы вас туда непосылали...
да и ..... с вами
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05.07.2020 17:52 Ответить
а с каких это пор какая то древняягреция считается ЕС?и вообще у этой новости на заднем плане торчат чьи то уши.
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05.07.2020 19:28 Ответить
в Греции всьо есть. Навіть дохлі таргани.
Отак зараз кудись їхати відпочивати. Можна всю відпустку просидіти не біля моря а з дохлими тарганами у камері((((.
Співчуваю людям..
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05.07.2020 20:41 Ответить
Регулярно оновлюється.ЕС запустил сайт для отслеживания открытия границ и восстановления туризма
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ 2020, 15:29

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/15/7111122/#comments 0

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/15/7111122/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/15/7111122/
Европейская комиссия запустила веб-платформу https://reopen.europa.eu/ Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе.
https://reopen.europa.eu/en/map/AUT ТУТ АКТУАЛЬНАЯ ИНФА ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ ВЬЕЗДА
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05.07.2020 20:48 Ответить
У меня только три вопроса,- Чего вы туда попёрлись? Вас кто-то приглашал? Эпидемия наверное уже закончилась???
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05.07.2020 20:48 Ответить
Степаше спасибо своими фейками всех коронопсихов в ЕС разпугал. Тепрь сидите и не партесь в асфальтовых джунглях прохиндеии.
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06.07.2020 06:20 Ответить
А чего они хотели ? На сайте МИД Украины черным по белому написано, что въезд в Грецию запрещен. Почему они решили, что именно им разрешат? Если нет мозгов, то это уже неизлечимо...
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06.07.2020 08:22 Ответить
"Наши люди в булочную на такси не ездят."

17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн - Цензор.НЕТ 7281
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06.07.2020 09:22 Ответить
За те усе включено.

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06.07.2020 10:10 Ответить
я понимаю зелю цензор сейчас активно втапливает в грязь и правильно в принципе делает, там ему и место, но кто дает право с потолка называть причину мол "третья страна" очень созвучно со страной третего мира которую нам так активно лепит всякое жлобье, это не далеко уходит от "страны-актрисы порнофильма". исправьте!
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06.07.2020 11:54 Ответить
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