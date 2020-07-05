Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни - критик Рамзана Кадырова Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. Экс-нардеп Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте под телеканалом "Эспрессо".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Преступление произошло вечером 4 июля возле торгового центра G3. Стрелявший передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция задержала его в городе Линце.

"Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены", - сказал представитель одной из чеченских диаспор в Европе.

Издание ORF со ссылкой на сотрудника полиции пишет, что среди вещей убитого был российский паспорт.

"Жертва - искатель убежища с российским паспортом, вероятно, чеченец. Преступник также считается чеченцем", - сказал полицейский.

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Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

"Анзор сотрудничал с Национальной полицией Украины. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю Нацполиции записи разговоров чеченских чиновников, которые заказывали мое, Амины Окуевой и Адама Осмаева убийства", - написал Мосийчук.

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Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.

"По собственному утверждению, более десяти лет подряд принимал заказы на теракты и ликвидацию граждан разных стран. Говорил, что по Украине с ним обсуждали два кровавых "заказа" - на Амину Окуеву с Адамом Осмаевым и на Игоря Мосийчука. "Это было в 2014-2015, когда нардеп расстрелял портрет Рамзана Кадырова", - утверждал Анзор", - написал Цаплиенко.

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Умаров в соцсетях и различных интервью называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших борцов за независимость Чечни, которые сейчас живут в Европе.

Также Умаров являлся последовательным критиком Кадырова, подчас его обличения носили оскорбительный характер.