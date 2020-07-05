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Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни - критик Рамзана Кадырова Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. Экс-нардеп Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте под телеканалом "Эспрессо".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Преступление произошло вечером 4 июля возле торгового центра G3. Стрелявший передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция задержала его в городе Линце.

Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ 01

"Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены", - сказал представитель одной из чеченских диаспор в Европе.

Издание ORF со ссылкой на сотрудника полиции пишет, что среди вещей убитого был российский паспорт.

"Жертва - искатель убежища с российским паспортом, вероятно, чеченец. Преступник также считается чеченцем", - сказал полицейский.

Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Немецкие полицейские подозревают в убийстве Хангошвили еще одного россиянина, - СМИ

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

"Анзор сотрудничал с Национальной полицией Украины. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю Нацполиции записи разговоров чеченских чиновников, которые заказывали мое, Амины Окуевой и Адама Осмаева убийства", - написал Мосийчук.

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Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.

"По собственному утверждению, более десяти лет подряд принимал заказы на теракты и ликвидацию граждан разных стран. Говорил, что по Украине с ним обсуждали два кровавых "заказа" - на Амину Окуеву с Адамом Осмаевым и на Игоря Мосийчука. "Это было в 2014-2015, когда нардеп расстрелял портрет Рамзана Кадырова", - утверждал Анзор", - написал Цаплиенко.

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Умаров в соцсетях и различных интервью называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших борцов за независимость Чечни, которые сейчас живут в Европе.

Также Умаров являлся последовательным критиком Кадырова, подчас его обличения носили оскорбительный характер.

Автор: 

Австрия (814) убийство (6491) Чечня (637) Мосийчук Наталья (347) Осмаев Адам (98) Окуева Амина (148)


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Топ комментарии
+35
А где визовый режим с россией?
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05.07.2020 12:07
+21
Зараз у Києві більше авто з москалячими номерами, чим з 2014 по 2019-й разом узяті. А все тому, що для криворіжського ідота, свинособаки - братушкі.
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05.07.2020 12:19
+18
И кто после этого может еще утверждать что РФ не страна -террорист? Эта страна - исчадие Ада.
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05.07.2020 13:28
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Киллер был задержан в течении двух часов. В другом городе. В Германии киллера тоже взяли по горячим следам.
Учитесь работать.
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05.07.2020 14:14 Ответить
Враг опытный,умный и жестокий. А кто-то,тем временем ждёт когда мосты рухнут.
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05.07.2020 14:24 Ответить
Вірити цьому хабарнику--себе не поважати.
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05.07.2020 14:24 Ответить
Саме цікаве, що за лідером ПС Ярошем ніхто не полює, він нікому не треба: вирощує онуків, садить троянди... Чого ж бо так ? Чи не тому, що бабло на організацію ПС, як і УНСО, партію Свободу давали рашка через мутних "українців". Так і зараз усілякі "нацжёны", "нац корпус" - це креатури рашки, щоб в час пік влаштувати "громадянський" в Києві. Хоч я і голосував за Порошенко, поки що Зеленський не пішов на поступки рашиків: не прописав особливий статут ОРДЛО, не пустив воду в Крим, не прийняли мовні закони. Чого ж тролякі путлеровські так гонят на Зеленського, чим він не влаштовую Путлєра? Чи Порошенко був винен у війні ? Чи може "винен ти, бо хочеться мені їсти" ???? Нещодавно спілкувався в ФБ Генічеськ (який на 80 відстоків є ватним ) з цим Коваленком (УНСО) - він звідти родом. Зараз проживає в ЛНР після обміну. Грозиться повернутись та забрати Генічеськ до союзу. Обіцяє, що небагато чекати залишилось.

https://www.svoboda.org/a/30366672.html
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05.07.2020 14:37 Ответить
Действительно интересно... Вот на тебя тоже никто не охотится. Может потому что ты кацапский троль и вещаешь с Лахты?
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05.07.2020 14:42 Ответить
Особливо цікавіше є те, що ти українською не спілкуєшься.
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05.07.2020 16:05 Ответить
Я с кацапами, действительно, общаюсь исключительно по-русски, и тебе понятней, и украинский не нужно коверкать.
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05.07.2020 16:27 Ответить
"по-рюзге" - ні, Русь була Київська, все інше - вкрадене кацапсинами
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05.07.2020 17:49 Ответить
Кацапсинка, Русь просто была, со столицей Киев, а вот то что она была "Киевской", как раз такие как ты и выдумали. И не старайся писать по украински, у тебя глупо выходит. И запомни на дальнейшее, "русский" и "руський" две большие разницы.
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05.07.2020 18:24 Ответить
Привет, махнарылый!
давай про соросят что-нибудь свженькое!
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06.07.2020 10:24 Ответить
І скільки можна повторювати брехливу тезу, що начеб-то на Яроша ніхто не полює.
І, взагалі, Ярош уже з 2015 не лідер Правого сектору.
Замахи на Яроша планувалися, точно пам"ятаю, що були попереджені замахи у 2015 та 2019 роках. Тим більше, що у Мордорі на нього справа. У Яроша на відміну від убитого чеченця є охорона, як з Добровольчої армії, так і державна.
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05.07.2020 15:20 Ответить
От одне незрозуміло, яким боком Правий сектор тренувався в Ростовській області і мав там тренувальні табори...
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05.07.2020 22:23 Ответить
В Австрії??? Ось почитайте що вже відкрито творять спецслужби ***** в центрі нашої столиці!!!
Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої і про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4935
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05.07.2020 15:12 Ответить
ПОРА ВСІМ ЗРОЗУМІТИ..

ЩО ЄВРОПА ПРОСЯКНУТА ГЕБНЕЮ..
ЗАХИСТИТИ ВІД НЕЇ МОЖЕ ІЗРАЇЛЬ,США І ЧАСТКОВО бРИТАНІЯ
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05.07.2020 15:46 Ответить
Всіх добровольців замовляв Порошенко, по каналу ФСБ - Медведчук-Путин-Кадиров. Порошенко завербований ФСБ у 2012 -му, при входженні в склад уряду Азарова.
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05.07.2020 16:52 Ответить
А ещё - Порошенко убил Вальцмана и детей маленьких бьёт.
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05.07.2020 19:11 Ответить
Не тільки вбив, але ще зґвалтував та з'їв.
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06.07.2020 06:39 Ответить
Вельт, ви звернули увагу на це засилля вдаваної полеміки від щойно народжених на форумі?
А як їм плюсують вже ідентифіковані запроданці? Груповий онанізм в дії.
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06.07.2020 09:41 Ответить
Ага. Особливо сподобався лайк від юзвіра з ніком "комсомолец 70-х".
Хоча ми тут вже добре знаємо тих, хто плюсує ватяні коменти...
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06.07.2020 18:50 Ответить
У 70-х "комсомольцями" називали кар'єристів, які лізли в комсомольський апарат.
А "комсомолками" - шльондр, яких по суботах трахали в банях усім райкомом. Тож той юзер скоріш за все син такої комсомолки.
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06.07.2020 18:54 Ответить
))) ще зустрічав конспірологічну версію - один з ключових іудейських символів ("долоня Міріам") носить назву ха́мса (варіанти - камса, комса...), тож у слові "комсомолец", тобто "молящийся руке Мириам", схований езотеричний код присвячення цій силі...
Чеченця Умарова, який був свідком у справі про вбивство Окуєвої й про замах на Осмаєва, застрелили в Австрії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2282
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06.07.2020 19:14 Ответить
Невідомо ще, коли завербували сабакова.
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05.07.2020 22:26 Ответить
Сперва Берлин, теперь - Вена...
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06.07.2020 10:33 Ответить
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