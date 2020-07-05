РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4294 посетителя онлайн
Новости
12 037 58

Голосование российских военных в Сирии за "обнуление" Путина сфальсифицировали. Даже там 50% было против, - СМИ

Голосование российских военных в Сирии за

После завершения в России голосования за поправки в Конституцию и признания его успешным в российских СМИ появляется все больше свидетельств о том, что процесс этот имел мало общего с демократическим волеизъявлением.

Например, после скандала, спровоцированного российским оппозиционером Алексеем Навальным, осветившим отказ голосовать за поправки в Конституцию экипажа целого военного корабля ЧФ ВМФ РФ "Василий Быков", стало известно о проблемах с "правильным" голосованием и российского военного контингента в Сирии, о чем сообщает ресурс Pikabu.

Так, в преддверии голосования 1 июля в челябинский штаб Алексея Навального обратилась жительница военно-авиационного поселка Шагол, по имени Марина, сообщившая о том, что не видит смысла в голосовании, поскольку всё уже давно предрешено.

Уверенность в данном утверждении ей придавала личная история, ведь её супруг сейчас служит в составе военного контингента в Сирии. По словам её мужа, более 50% военнослужащих ВС РФ на базе Хмеймим в реальности проголосовали против поправок в Конституцию.

Читайте также: Обновленная Конституция РФ, обнуляющая президентские сроки Путина, вступила в силу

Такой результат вызвал негодование начальства и на базу прибыл лично командующий российского контингента в Сирии для разбора полётов. Параллельно, командиры и замполиты проводили воспитательные беседы с личным составом и настоятельно рекомендовали им проголосовать "правильно". Тем же, кого не удалось переубедить проголосовать "правильно" настоятельно просили не приходить и не портить бюллетень.

Случаи масштабной фальсификации в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ наблюдаются по всех регионам и субъектам России. Но особо выделяется именно позиция вооружённых сил России, личный состав которых негативно воспринимает нынешние изменения в основополагающий документ российского государства.

Ранее Информационное агентство Guidhall сообщало о том, что недовольство поправками в Конституции может вылиться в непредсказуемый виток противостояния элиты вооруженных сил РФ и Кремля.

голосование (1396) Конституция (2236) россия (95671) Сирия (3147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Царь в голосах смердов не нуждается!...
показать весь комментарий
05.07.2020 12:22
+11
20 лет. Все собаки России родились при *****. Почти все кошки родились при *****. Наступит время, когда можно будет сказать, что и все рабсияне родились только при *****!

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4796
показать весь комментарий
05.07.2020 12:59
+9
если кратко охарактеризовать государственный и политический курс ********* на ближайшие 10 лет, то это звучит так:
- агрессивный имперский шовинизм,
- военная агрессия к странам - соседям,
- крепостное право и отсутствие прав у населения,
- оголтелая пропаганда и тоталитарно-православная ложь как общественная норма морали,
- дичайшее обнищание населения;
- сакрализация (обожествление) титула Царя и образа Пукина,
- создание института престолонаследия,
- возврат дворянства и дарование титулов,
... и нас ждет несколько горячих военных конфликтов с Рашкой.. но мы отстоим свою свободу, своё государство, свою Украину и право быть украинцами!
показать весь комментарий
05.07.2020 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царь в голосах смердов не нуждается!...
показать весь комментарий
05.07.2020 12:22 Ответить
царь ***** испустился от боха гитлера
показать весь комментарий
05.07.2020 13:30 Ответить
Обху*ление Ху*ла...
показать весь комментарий
05.07.2020 12:23 Ответить
Після обнулення дід став бабцею і змінив ім'я. Тепер він ******* ху?ло! Йому до вподоби отой прапор "веселка" з американського посольства у масквє.
показать весь комментарий
05.07.2020 13:56 Ответить
Мы их пожалеть должны?
показать весь комментарий
05.07.2020 12:25 Ответить
ракетами поможем , шоб не мучались
показать весь комментарий
05.07.2020 13:32 Ответить
Прикопать сначала, а потом уже и по вкусу.
показать весь комментарий
05.07.2020 13:56 Ответить
Это тоже самое что было в Крыму
показать весь комментарий
05.07.2020 12:25 Ответить
А что было в Крыму, даже на том корабле против было только 28 из 65, тоесть меньшинство. А в целом по Крыму результат 90% ЗА, явка 81%
показать весь комментарий
05.07.2020 12:33 Ответить
это ты на помойке рамблера поведай
показать весь комментарий
05.07.2020 13:12 Ответить
І звідки ти взяв про явку в 81%? Всі хто намагався хоть якось перевірити тільки в Сєвастополі нарахували явку чуть більше 50%. По іншим районам 35-44%
показать весь комментарий
05.07.2020 14:10 Ответить
если кратко охарактеризовать государственный и политический курс ********* на ближайшие 10 лет, то это звучит так:
- агрессивный имперский шовинизм,
- военная агрессия к странам - соседям,
- крепостное право и отсутствие прав у населения,
- оголтелая пропаганда и тоталитарно-православная ложь как общественная норма морали,
- дичайшее обнищание населения;
- сакрализация (обожествление) титула Царя и образа Пукина,
- создание института престолонаследия,
- возврат дворянства и дарование титулов,
... и нас ждет несколько горячих военных конфликтов с Рашкой.. но мы отстоим свою свободу, своё государство, свою Украину и право быть украинцами!
показать весь комментарий
05.07.2020 12:25 Ответить
Та причем здесь *****? Его вояки ненавидят только за то "что он не вастанавил ссср"...
показать весь комментарий
05.07.2020 12:26 Ответить
Надежность источника просто зашкаливает, якобы позвонила некая Марина у которой муж якобы служит в Сирии.
показать весь комментарий
05.07.2020 12:29 Ответить
А как на самом деле расскажи, не томи?
показать весь комментарий
05.07.2020 12:53 Ответить
20 лет. Все собаки России родились при *****. Почти все кошки родились при *****. Наступит время, когда можно будет сказать, что и все рабсияне родились только при *****!

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4796
показать весь комментарий
05.07.2020 12:59 Ответить
Наплювати на тих кацапів.
Байдуже кого вони обирають.
Ті тварі від нас не відчепляться.
показать весь комментарий
05.07.2020 12:30 Ответить
Це жахливо! Як далі жити?
показать весь комментарий
05.07.2020 12:32 Ответить
Стрелецкий бунт не за горами
показать весь комментарий
05.07.2020 12:32 Ответить
«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные».(С) Братья Стругацие.

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9021
показать весь комментарий
05.07.2020 13:06 Ответить
А что это меняет? От этого правда про вас рабов перестанет быть правдой?
показать весь комментарий
05.07.2020 14:55 Ответить
ты с Трампом попутал
показать весь комментарий
05.07.2020 12:44 Ответить
неправда , там 100% за умножение путина на Ноль
показать весь комментарий
05.07.2020 12:43 Ответить
один путин * 0 = 0
показать весь комментарий
05.07.2020 12:53 Ответить
Главный идеолог нацистских "русских маршей".

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7965
показать весь комментарий
05.07.2020 13:10 Ответить
ну для вас адептов помойной ямы рамблера все кто против плешивого ублюдка фашист.. вы путинские бараны стойлового содержания
показать весь комментарий
05.07.2020 13:14 Ответить
Главное нам отличаться от них....
показать весь комментарий
05.07.2020 13:16 Ответить
« Те, кто голосуют, не решают ничего. Всё решают те, кто считает голоса» / Иосиф Сталин/
показать весь комментарий
05.07.2020 13:25 Ответить
В ВС расии уже поняли, что в случае чего они окажутся в роли пауков в стеклянной банке.
показать весь комментарий
05.07.2020 15:57 Ответить
цілком показовий приклад з ДВК №800, де на стадії внесення в базу даних ЦВК результат в комп'ютері став відрізнятися від протоколу простим приписуванням цифри 1 перед реальним результатом, демонструє лише те, що шахрайство і кримінал були свідомо допущені навіть не на низовому рівні, а вище. Звичайно, жодної кримінальної справи заводити не будуть.Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3413Около 45% всех голосов за поправки в Конституции России были сфальсифицированы. Об этом в разговоре со https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FZnak.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qynnhWdBZNaaUV1bTReWrj_CBOwoGobJd4vY7fDJ4Tqqx4ewmKEDTg6g&h=AT2Lv3tkabHLAcpuKQkNupC8EiZGjn6s_44Os8PWAI0uDbPuMw4_3HQWvvf06dn8jPjW7LKrT0VhuZ-Edh2xQOowlzBuXPgems4cMi7-tNrTpIkf4i7bYccLr0rIffcJTNU Znak.com заявил эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт пришел к выводу, что больше 22 млн голосов можно считать «аномальными». «Если бы манипуляций не было, то явка была бы 42%, высказались за поправки 65%, против - 35%.
https://www.znak.com/2020-07-02/ekspert_pochti_polovina_golosov_za_popravki_k_konstitucii_byli_sfalsificirovany?fbclid=IwAR2I4pDujokleE7akaWo8hfBNUHVOhkjmB_qLrN05Gk8kc-S_TTJOWhWYI4 https://www.znak.com/.../ekspert_pochti_polovina_golosov..
показать весь комментарий
05.07.2020 18:49 Ответить
Главы (https://t.me/joinchat/AAAAAEv2egRkZ3sk-u16zw) государств, в строю >20 лет:
1979🇬🇶Экв.Гвинея/Мбасого
1982🇨🇲Камерун/Бия
1986🇺🇬Уганда/Мусевени
1990🇹🇩Чад/Деби
1991🇪🇷Эритрея/Афеверки
1992🇹🇯Таджикистана/Рахмон
1994🇷🇼 Руанды/Кагаме
1994🇧🇾 Республики Беларусь/Лукашенко
1997🇨🇬 Республика Конго/Нгессо
1999🇩🇯 Джибути/Гелле
1999🇷🇺 Российской ФедерацииРоссия/Путин
показать весь комментарий
05.07.2020 20:30 Ответить
Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1627
показать весь комментарий
06.07.2020 18:17 Ответить
 
 