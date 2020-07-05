Голосование российских военных в Сирии за "обнуление" Путина сфальсифицировали. Даже там 50% было против, - СМИ

После завершения в России голосования за поправки в Конституцию и признания его успешным в российских СМИ появляется все больше свидетельств о том, что процесс этот имел мало общего с демократическим волеизъявлением.

Например, после скандала, спровоцированного российским оппозиционером Алексеем Навальным, осветившим отказ голосовать за поправки в Конституцию экипажа целого военного корабля ЧФ ВМФ РФ "Василий Быков", стало известно о проблемах с "правильным" голосованием и российского военного контингента в Сирии, о чем сообщает ресурс Pikabu.

Так, в преддверии голосования 1 июля в челябинский штаб Алексея Навального обратилась жительница военно-авиационного поселка Шагол, по имени Марина, сообщившая о том, что не видит смысла в голосовании, поскольку всё уже давно предрешено.

Уверенность в данном утверждении ей придавала личная история, ведь её супруг сейчас служит в составе военного контингента в Сирии. По словам её мужа, более 50% военнослужащих ВС РФ на базе Хмеймим в реальности проголосовали против поправок в Конституцию.

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Такой результат вызвал негодование начальства и на базу прибыл лично командующий российского контингента в Сирии для разбора полётов. Параллельно, командиры и замполиты проводили воспитательные беседы с личным составом и настоятельно рекомендовали им проголосовать "правильно". Тем же, кого не удалось переубедить проголосовать "правильно" настоятельно просили не приходить и не портить бюллетень.

Случаи масштабной фальсификации в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ наблюдаются по всех регионам и субъектам России. Но особо выделяется именно позиция вооружённых сил России, личный состав которых негативно воспринимает нынешние изменения в основополагающий документ российского государства.

Ранее Информационное агентство Guidhall сообщало о том, что недовольство поправками в Конституции может вылиться в непредсказуемый виток противостояния элиты вооруженных сил РФ и Кремля.