Голосование российских военных в Сирии за "обнуление" Путина сфальсифицировали. Даже там 50% было против, - СМИ
После завершения в России голосования за поправки в Конституцию и признания его успешным в российских СМИ появляется все больше свидетельств о том, что процесс этот имел мало общего с демократическим волеизъявлением.
Например, после скандала, спровоцированного российским оппозиционером Алексеем Навальным, осветившим отказ голосовать за поправки в Конституцию экипажа целого военного корабля ЧФ ВМФ РФ "Василий Быков", стало известно о проблемах с "правильным" голосованием и российского военного контингента в Сирии, о чем сообщает ресурс Pikabu.
Так, в преддверии голосования 1 июля в челябинский штаб Алексея Навального обратилась жительница военно-авиационного поселка Шагол, по имени Марина, сообщившая о том, что не видит смысла в голосовании, поскольку всё уже давно предрешено.
Уверенность в данном утверждении ей придавала личная история, ведь её супруг сейчас служит в составе военного контингента в Сирии. По словам её мужа, более 50% военнослужащих ВС РФ на базе Хмеймим в реальности проголосовали против поправок в Конституцию.
Такой результат вызвал негодование начальства и на базу прибыл лично командующий российского контингента в Сирии для разбора полётов. Параллельно, командиры и замполиты проводили воспитательные беседы с личным составом и настоятельно рекомендовали им проголосовать "правильно". Тем же, кого не удалось переубедить проголосовать "правильно" настоятельно просили не приходить и не портить бюллетень.
Случаи масштабной фальсификации в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ наблюдаются по всех регионам и субъектам России. Но особо выделяется именно позиция вооружённых сил России, личный состав которых негативно воспринимает нынешние изменения в основополагающий документ российского государства.
Ранее Информационное агентство Guidhall сообщало о том, что недовольство поправками в Конституции может вылиться в непредсказуемый виток противостояния элиты вооруженных сил РФ и Кремля.
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- возврат дворянства и дарование титулов,
... и нас ждет несколько горячих военных конфликтов с Рашкой.. но мы отстоим свою свободу, своё государство, свою Украину и право быть украинцами!
Байдуже кого вони обирають.
Ті тварі від нас не відчепляться.
Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт пришел к выводу, что больше 22 млн голосов можно считать «аномальными». «Если бы манипуляций не было, то явка была бы 42%, высказались за поправки 65%, против - 35%.
https://www.znak.com/2020-07-02/ekspert_pochti_polovina_golosov_za_popravki_k_konstitucii_byli_sfalsificirovany?fbclid=IwAR2I4pDujokleE7akaWo8hfBNUHVOhkjmB_qLrN05Gk8kc-S_TTJOWhWYI4 https://www.znak.com/.../ekspert_pochti_polovina_golosov..
1979🇬🇶Экв.Гвинея/Мбасого
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1986🇺🇬Уганда/Мусевени
1990🇹🇩Чад/Деби
1991🇪🇷Эритрея/Афеверки
1992🇹🇯Таджикистана/Рахмон
1994🇷🇼 Руанды/Кагаме
1994🇧🇾 Республики Беларусь/Лукашенко
1997🇨🇬 Республика Конго/Нгессо
1999🇩🇯 Джибути/Гелле
1999🇷🇺 Российской ФедерацииРоссия/Путин