РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4294 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 080 4

В Киеве за сутки 78 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 5,5 тыс. человек. КАРТА

В Киеве за сутки 78 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 5,5 тыс. человек. КАРТА

Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, в том числе заболели двое медиков.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 17-летняя девушка. 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 802 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12. В Оболонском – 11, в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Также на Цензор.НЕТ: 8 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

В Киеве за сутки 78 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 5,5 тыс. человек 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25577) Кличко Виталий (4644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заразитися та захворіти - це не одне й те ж, довбні
5500 заражених за 4 місяці на 5 мільйонів населення - це НІЩО
показать весь комментарий
05.07.2020 12:50 Ответить
Мабуть так бояться правителі пандемії, що жебраки, музиканти торгівці роздрібом (офені) вільно ходять по поїздам метрополітену. Спасибі владі, яка сама розносить вірус, а потім зупиняє життя, тож і пандемію, якої навіть би не було, можна легко отримати. Наскільки влада є некомпетентна це просто жах. Чомусь Китай зумів зробити в автобусах і вагонах поїздів автоматичні пристрої для дезінфекції і за валюту продає такі транспортні засоби, а наша влада, крім словоблуддя і засекречених даних загальної смертності за місяці 2020 року, нічого так і не зробила, крім запущених в метро жебраків-камікадзе , які ходять і виконують завдання корпорації СЕРІ по розповсюдженню їх рукотворних вірусів на радість Біллу і Мелінді.
показать весь комментарий
05.07.2020 13:37 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показать весь комментарий
05.07.2020 15:40 Ответить
 
 