В Киеве за сутки 78 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 5,5 тыс. человек. КАРТА

Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, в том числе заболели двое медиков.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 17-летняя девушка. 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 802 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12. В Оболонском – 11, в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Также на Цензор.НЕТ: 8 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав