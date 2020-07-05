Украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями, - МИД
В аэропорту Афин прибывших из Украины пассажиров не пропустили в связи с карантинными ограничениями, действующими в Греции.
Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.
"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - отметил он.
Погорельцев отметил, что Посольство Украины в Греции занимается этим вопросом, и пообещал, что завтра по этому поводу "будет предоставлен развернутый комментарий".
"В настоящее время могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации относительно возможности/порядка въезда в ту или иную страну", - подчеркнул он .
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так що, кацапо-ординці з своєї ерефії напряму попасти у Європу, якщо нема посвідки на проживання там, не можуть ніяким чином.
"Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.
У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.
Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат дохлые тараканы. Также нашим гражданам не предоставляют воду и еду." https://censor.net/n3206130
А еще люблю почитать про "товары импортного производства" или "иномарки" в стане автозаза из Китая...
"Нажаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - зазначає посол.
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Вкотре нагадаємо, що в'їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111659/ окремих категорій українців . Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.
Європейський Союз з 1 липняhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111656/ дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111832/
Користь цього ресурсу поки що не очевидна.
Вражень- на все життя.
Те не читают и не читали сообщение на Цензоре о том, что ЕС не открыла границы для жителей Украины.
https://censor.net/news/3205147/es_utverdil_spisok_stran_dlya_kotoryh_s_1_iyulya_otkroyut_granitsy_ukrainy_sredi_nih_net
( в АТБ масочный контроль жёстче, чем паспортный в аэропорту 😂😁)
Почему они туда летят при закрытой границе. И кто им лекарь? Странно и то, что самолеты туда летят из Украины. Еще странно, что часть пропустили, а часть нет. 2 рейса это не 17 человек.
пертисьїхати чи летіти за кордон?