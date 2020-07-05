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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями, - МИД

Украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями, - МИД

В аэропорту Афин прибывших из Украины пассажиров не пропустили в связи с карантинными ограничениями, действующими в Греции.

Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - отметил он.

Погорельцев отметил, что Посольство Украины в Греции занимается этим вопросом, и пообещал, что завтра по этому поводу "будет предоставлен развернутый комментарий".

Смотрите также: 17 украинцев задержали в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. ВИДЕО

"В настоящее время могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации относительно возможности/порядка въезда в ту или иную страну", - подчеркнул он .

Афины (26) Греция (724) карантин (16729) МИД (6966) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Наши как всегда пруться не разобравшись на шарка а потом спасите помогите -- дебилы
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05.07.2020 12:54
+12
Не, сначала голосуют "по-приколу", а потом - "а че нас теперь безвиза нету?"
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05.07.2020 12:57
+8
а когда заболеют тогда прутся обратно
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05.07.2020 12:56
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Наши как всегда пруться не разобравшись на шарка а потом спасите помогите -- дебилы
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05.07.2020 12:54 Ответить
Не, сначала голосуют "по-приколу", а потом - "а че нас теперь безвиза нету?"
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05.07.2020 12:57 Ответить
Я так смотрю ты в каждой новости одно и тоже пишешь, только разными словами)))
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05.07.2020 15:40 Ответить
Так кацапське "авось, небось да как-нибудь" ніхто не відміняв.
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05.07.2020 14:30 Ответить
Упевнений - росіян греки не затримують, вони з ними заодно - це уже блокада...
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05.07.2020 18:54 Ответить
з паРаші за кордон літаки взагалі поки що не літають...
так що, кацапо-ординці з своєї ерефії напряму попасти у Європу, якщо нема посвідки на проживання там, не можуть ніяким чином.
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05.07.2020 21:25 Ответить
"Украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями, - МИД"



"Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.
У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.
Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат дохлые тараканы. Также нашим гражданам не предоставляют воду и еду." https://censor.net/n3206130

Українців у Греції не затримували, їх не пустили до країни через запровадженні обмеження, - МЗС - Цензор.НЕТ 7665
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06.07.2020 08:24 Ответить
а когда заболеют тогда прутся обратно
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05.07.2020 12:56 Ответить
"іностранную страну" звучить якось недолуго... але правильно))) журналюхи роблять добру справу, спотворюючи рюзьге язиг)))
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05.07.2020 12:56 Ответить
это, прям, как "на сегодняшний день"... это ж звучит! Это ж вам не на вчерашнее вчера или завтрашнее завтра...
А еще люблю почитать про "товары импортного производства" или "иномарки" в стане автозаза из Китая...
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05.07.2020 16:48 Ответить
То что пассажиры-бараны не изучили правила въезда и ограничения - это понятно. Но в обязанность государственных органов и МИДа в том числе входит доведение этих правил до убытия наших граждан за рубеж.
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05.07.2020 13:00 Ответить
Они, по идее, вообще не должны "убывать". Их развернуть еще при покупке билетов должны были
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05.07.2020 14:45 Ответить
Так МИД многократно информировал. Во всех сми инфа сто раз печаталась. Едут -любители Кварталов и Галабародька. Они окромя этого ничего не смотрют.
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05.07.2020 14:58 Ответить
У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в'їзду до Греції - за https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ інтерактивною мапою МЗС , сайтом та Facebook-сторінкою посольства.
"Нажаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - зазначає посол.
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Вкотре нагадаємо, що в'їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111659/ окремих категорій українців . Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.
Європейський Союз з 1 липняhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111656/ дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111832/
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05.07.2020 15:56 Ответить
Так на цьому ресурсі МЗС Греція якраз серед країн, куди українцям їхати можна, але з посвідками... Що за посвідки? Негативні результати тесту на корону?

Користь цього ресурсу поки що не очевидна.
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05.07.2020 21:33 Ответить
- А їм пофіг - вони крісла обіймають, а ви самі обіймайтесь своїми проблемами...
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05.07.2020 18:50 Ответить
А грязная тюрьма с тараканами это был отель.)
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05.07.2020 13:00 Ответить
Зате в Афінах побували))))
Вражень- на все життя.
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05.07.2020 13:12 Ответить
а кто проверял что они украинцы? Граждане Украины. С таким успехом с оккупированных территорий с двумя паспортами могут быть недогражданами Украины.
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05.07.2020 13:06 Ответить
Можно даже специальный закон принять: всех лоханувшихся за границей, по умолчанию считать жителями оккупированных территорий.
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05.07.2020 13:38 Ответить
Отличное предложение. Но не стоит ограничиваться только заграницей
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05.07.2020 13:47 Ответить
Просто решили, что из 40 миллионов они какие-то особенные, такое бывает
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05.07.2020 13:15 Ответить
особенные только с оккупированных территорий
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05.07.2020 13:27 Ответить
Скорее всего это были Граждане Украины из ЛНР и ДНР
Те не читают и не читали сообщение на Цензоре о том, что ЕС не открыла границы для жителей Украины.
https://censor.net/news/3205147/es_utverdil_spisok_stran_dlya_kotoryh_s_1_iyulya_otkroyut_granitsy_ukrainy_sredi_nih_net
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05.07.2020 13:28 Ответить
Якого біса, ці недоумки туди поперлися?
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05.07.2020 14:28 Ответить
Карантин вводите, решалы сраные. Привыкли показухой жить, в Европе люди дохнуть не хотят, в отличии от вашего гетто
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05.07.2020 14:44 Ответить
Ща идиоты поднимут бучу и сам Зе будет "добивться" повернення арестантов.Театр абсурда продолжается,ведь говорили Ишакам,Евросоюз закрыт для гр.Украины,думали на шару,но там Закон работает в отличие от наших.
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05.07.2020 15:10 Ответить
"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями.- "а какая разница?"- даешь "зеленый" визовый режим с ЕС , он то хрен оди,что безвиз от Петра (по приколу )
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05.07.2020 15:10 Ответить
Ладно туристы идиоты🤯, но ****, куда смотрел паспортный контроль в двух аэропортах 🤦, когда выпускали по безвизу в ЕС!!??
( в АТБ масочный контроль жёстче, чем паспортный в аэропорту 😂😁)
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05.07.2020 15:25 Ответить
К грекам нет претензий. Закрыли. Объявили. Имеют право.
Почему они туда летят при закрытой границе. И кто им лекарь? Странно и то, что самолеты туда летят из Украины. Еще странно, что часть пропустили, а часть нет. 2 рейса это не 17 человек.
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05.07.2020 15:35 Ответить
Вони не вірили в коронавірус...
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05.07.2020 16:16 Ответить
Невже така необхідність в такий час кудись пертись їхати чи летіти за кордон?
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05.07.2020 17:27 Ответить
 
 