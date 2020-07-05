"Украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями, - МИД"

В аэропорту Афин прибывших из Украины пассажиров не пропустили в связи с карантинными ограничениями, действующими в Греции.

Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - отметил он.

Погорельцев отметил, что Посольство Украины в Греции занимается этим вопросом, и пообещал, что завтра по этому поводу "будет предоставлен развернутый комментарий".

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"В настоящее время могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации относительно возможности/порядка въезда в ту или иную страну", - подчеркнул он .