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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом, - Командование медсил

В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 воскресенья, 5 июля, в Вооруженных силах Украины 168 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Командование медсил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, лазарет воинской части Львовской области - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине 823 новых случая COVID-19, умерли 22 человека, всего – 48 500 случаев

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек (Львовская область - 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Киевская - 2 военнослужащих, Хмельницкая и Тернопольская - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"Всего за время пандемии выздоровели - 377 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 109 человек", - говорится в сообщении.

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05.07.2020 14:19 Ответить
В газетной статье говорится, что после изучения внутренней переписки ВОЗ и интервью с 20 учеными, включая консультантов ВОЗ, вырисовывается картина, что, «несмотря на добрые намерения», организация «не идет в ногу с наукой».
New York Times пишет, что недавний всплеск числа жертв после возобновления работы компаний и офисной деятельности подтверждает «то, о чем многие ученые говорят уже несколько месяцев, а именно что вирус застаивается в воздухе помещений, заражая тех, кто находится рядом». необходимо пересмотреть конструкцию вентиляционных систем, чтобы «минимизировать рециркуляцию воздуха».https://ru.krymr.com/a/news-voz-covid-19-uchenije/30707246.html
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05.07.2020 20:19 Ответить
 
 