Боец ГПСУ во время утренней зарядки спас тонущую в море женщину
Сегодня, 5 июля, военнослужащий одного из отделов ДОЗОР, занимаясь утренней физической зарядкой во внеслужебное время, спас женщину от утопления.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Боец тренировался у моря, а после физических упражнений решил поплавать. Уже в воде пограничник обратил внимание на женщину, которая слишком далеко заплыла от берега. Боец заметил как ее накрыла волна и женщина начала исчезать под водой. Мужчина мгновенно бросился на помощь. Добравшись до берега он заметил, что пострадавшая была без сознания и не дышала. Подсознательно он начал выполнять все так, как учили на тренинге. После сердечно-легочной реанимации женщина пришла в сознание.
Как отметил сам пограничник, постоянные тренинги и совершенствования своих навыков дают возможность не задумываясь выполнить действенный алгоритм и спасти жизнь.
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Провели расследование..оказалось пожарная вертушка воду для тушения набирала в океане огромным резиновым ковшом, он над поверхность раскрывался, опускался в воду и закрывался...а над пожаром опять раскрывался...
Умные россиянцы давно поняли что тушить пожары невыгодно, потому что нерентабельно.
Аквалангист - реальньій случай. Оказавшийся, как у нас гоаорят, не в том месте, не в то время
-Як??
-Я її вмовив...
Правда: Це шанована міська легенда. Немає жодних доказів того, що це коли-небудь мало місце. Немає статті «Каліфорнійський екзаменатор». Деякі версії стверджують, що це був літак "супер-скутер", який всмоктував водолаза, роблячи швидкісний прохід над хвилями, щоб збирати воду для пожежі. оновлено 07.06.07
https://www.truthorfiction.com/firediver/
https://www.today.com/news/family-found-dead-pool-didn-t-know-how-swim-officials-t185244
Тепер в неї мозок зламається - Українскій боєць спас їй життя!
Сподіваюся, що ту *****, яка визвірилася і обізвала жінку =дурой= (і її лайкальщиків) не врятують.