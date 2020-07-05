Боец ГПСУ во время утренней зарядки спас тонущую в море женщину

Сегодня, 5 июля, военнослужащий одного из отделов ДОЗОР, занимаясь утренней физической зарядкой во внеслужебное время, спас женщину от утопления.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Боец тренировался у моря, а после физических упражнений решил поплавать. Уже в воде пограничник обратил внимание на женщину, которая слишком далеко заплыла от берега. Боец заметил как ее накрыла волна и женщина начала исчезать под водой. Мужчина мгновенно бросился на помощь. Добравшись до берега он заметил, что пострадавшая была без сознания и не дышала. Подсознательно он начал выполнять все так, как учили на тренинге. После сердечно-легочной реанимации женщина пришла в сознание.

Как ​​отметил сам пограничник, постоянные тренинги и совершенствования своих навыков дают возможность не задумываясь выполнить действенный алгоритм и спасти жизнь.

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