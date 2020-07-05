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Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск в День освобождения города от российской оккупации

Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск в День освобождения города от российской оккупации

Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск (Донецкая обл.), приняв участие в официальной церемонии, посвященной Дню освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации, и возложив цветы к ряду памятников погибшим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня с одной стороны праздник. Праздник, что Краматорск, Славянск и другие города свободного Донбасса могут жить мирной жизнью, развиваться... Видно, что восстанавливается инфраструктура, открываются кафе, гостиницы. То есть Донбасс живет мирной нормальной жизнью. С другой стороны, конечно, праздник наступит тогда, когда восстановится территориальная целостность Украины и восстановится контроль украинских Вооруженных сил над восточной границей Украины", - сказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.

Тем временем посол Польши в Украине Бартош Цихоцки указал, что освобождение Краматорска, Славянска было важным событием и для него лично, и для Польши.

"Надо понимать, что мы вместе. Сейчас Украина решает и наше будущее. Если мы позволим, чтобы международное право не было в почете, чтобы границы силой менялись, то они будут меняться и в Польше, и в Эстонии, и в Латвии. Потому ваша сила, ваша отвага, ваши жертвы - это делается и для нашей безопасности, для нашего будущего. Мы это очень хорошо понимаем и это важно", - отметил Цихоцки.

Посол добавил, что также важно, чтобы Украина побеждала "не только на войне, но и в развитии инфраструктуры, условий для бизнеса, школ и т. д."

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Посол Эстонии в Украине Kaймo Kууск подчеркнул, что Эстония всегда была и продолжает быть проактивным партнером Украины, и продолжает предоставлять гуманитарную помощь через международные организации и напрямую.

"История Эстонии доказывает, что всегда есть шансы избавиться от российской оккупации. В 1994 году нам удалось договориться об окончательном выводе российских войск из страны. Я убежден, что Украина также сможет возобновить свою территориальную целостность. Вместе будем добиваться этого", - сказал дипломат.

Посол Словакии в Украине Марек Шафин отметил, что у Украины есть право защищать свою территориальную целостность, и Словакия ее в этом поддерживает.

Напомним, сегодня исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

Краматорськ (2283) Латвия (1337) Польша (8431) Словакия (983) Эстония (1430)


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Топ комментарии
+17
Велика подяка !
смерть ворогам !
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05.07.2020 15:12
+9
Зебилы, а почему когда военные во главе с главнокомандующими Порохом и Турчиновым освобождали города ваш Зеля скакал со своим кварталом по мацкве?
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05.07.2020 15:32
+5
Дякуємо за підтримку. Друзі - сусіди, які на собі відчули "мишебратерські обійми" північного сусіда, тому розуміють українців, як ніхто дуже важливі для України
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05.07.2020 15:58
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Правила форума Совет форумчан
Велика подяка !
смерть ворогам !
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05.07.2020 15:12 Ответить
Лучше "Джавелинами" поддержите!
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05.07.2020 15:19 Ответить
ДЖАВЕЛИНИ ЗЕ ПРОДАСТ.
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05.07.2020 15:29 Ответить
ГБР- КОНФИСКУЮТ ( НА ВРЕМЯ)--_" СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ПРОВЕРЯТЬ " ,,,,,
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05.07.2020 16:08 Ответить
а в єто время..шо сделает путин со своим шутом??
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05.07.2020 16:11 Ответить
Зебилы, а почему когда военные во главе с главнокомандующими Порохом и Турчиновым освобождали города ваш Зеля скакал со своим кварталом по мацкве?
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05.07.2020 15:32 Ответить
о его вражестости
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05.07.2020 16:12 Ответить
Наверное искали ГЛАЗ.
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05.07.2020 18:56 Ответить
задавим кацапа массой...
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05.07.2020 15:33 Ответить
кацап как цап...ему нужно пилить рога
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05.07.2020 16:14 Ответить
Дякуємо за підтримку. Друзі - сусіди, які на собі відчули "мишебратерські обійми" північного сусіда, тому розуміють українців, як ніхто дуже важливі для України
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05.07.2020 15:58 Ответить
да хватит причитать...надо начинать забирать свое
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05.07.2020 16:15 Ответить
Давай вперед, я не проти
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05.07.2020 16:22 Ответить
да ты прав...Я тоже УКРАИНА.поэтому моя хата скраю...МОЖЕТ ЗАПАД НАМ ПАМОЖЕТ...Вот и Зеленский лучше станет руссским зеленым поносом..и отдаст КИЕВ руссским бандам...он уже отдал.......ПОЭТОМУ Я ЗА ПОРОШЕНКА!!!!!!!!
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05.07.2020 18:03 Ответить
Не флуди, запропонувала виконуй, а не перекладай наінших. Або мовчи
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05.07.2020 18:05 Ответить
Я ВИКОНУЮ....Я ЗА ПОРОШЕНКА!!!
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05.07.2020 19:54 Ответить
Вимкни CapsLok, кацапка, і не пий більше))
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05.07.2020 20:02 Ответить
Я ЗА ПОРОШЕНКА...кацапка--это для меня оскорбление..Я тебя сейчас прибью
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05.07.2020 20:46 Ответить
І ще, в нас русскими кацапів не називають. Хоч з одною, хоч з 3 літерами. ПТН ПНХ, тут горілки немає
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05.07.2020 18:07 Ответить
 
 