Россия не рассматривает Донбасс в качестве своего региона, - зампредседателя комитета Совета Федерации Джабаров
Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Отношения Донецка и Луганска с Киевом - это "внутреннее дело сугубо".
Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом он прокомментировал слова террориста Александра Бородая о том, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре".
"Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. ... У нас есть минский процесс, в рамках которого идет вопрос о придании этим территориям особого статуса", - сказал Джабаров.
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Российский чиновник назвал вопрос отношений с Киевом "внутренним делом сугубо ДНР и ЛНР".
"Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу. Мы смотрели за тем, что происходит", - подчеркнул Джабаров.
"Донбасс и Луганск могли бы стать наоборот теми регионами, которые проложат мостик между Россией и Украиной, для того чтобы нормализовать наши отношения", - добавил он.
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Ранее в сети появилось видео, на котором террорист Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.
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А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, ни мужа, ни сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.
А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на по фиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.
Была Украина, и дом, и свобода...
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас?
Разбитые семьи, сироты, калеки,
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом!