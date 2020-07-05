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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия не рассматривает Донбасс в качестве своего региона, - зампредседателя комитета Совета Федерации Джабаров

Россия не рассматривает Донбасс в качестве своего региона, - зампредседателя комитета Совета Федерации Джабаров

Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Отношения Донецка и Луганска с Киевом - это "внутреннее дело сугубо".

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал слова террориста Александра Бородая о том, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре".

"Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. ... У нас есть минский процесс, в рамках которого идет вопрос о придании этим территориям особого статуса", - сказал Джабаров.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Террорист Бородай заявляет, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре". ВИДЕО

Российский чиновник назвал вопрос отношений с Киевом "внутренним делом сугубо ДНР и ЛНР".

"Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу. Мы смотрели за тем, что происходит", - подчеркнул Джабаров.

"Донбасс и Луганск могли бы стать наоборот теми регионами, которые проложат мостик между Россией и Украиной, для того чтобы нормализовать наши отношения", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Еще от Крыма тошнит", "А россиян спросят?", "Просто идите нах#й", - реакция в росСМИ на заявление Бородая о "скором присоединении Л/ДНР к РФ". ФОТО

Ранее в сети появилось видео, на котором террорист Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.

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Донецьк (6322) Луганск (3164) россия (95671) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+60
***
А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, ни мужа, ни сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.

А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на по фиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.

Была Украина, и дом, и свобода...
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас?

Разбитые семьи, сироты, калеки,
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом!
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05.07.2020 15:36
+35
Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве своих регионов, - зампредседателя комитета Совета Федерации Джабаров - Цензор.НЕТ 7763
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05.07.2020 15:39
+22
Илья Вардиев ( из Донецка, в мае 2015 г)
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05.07.2020 15:40
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А еще не рассматривает ихтамнетов в качестве своих военнослужащих, не рассматривает рубль в качестве своей валюты, не рассматривает паспорта с курицей в качестве паспортов РФ
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06.07.2020 11:15 Ответить
Это так, они не мелочатся - они всю Украину рассматривают как свой регион.
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06.07.2020 12:32 Ответить
хочу напомнить кукареканье ботаксного, педофильного Шныря вовы 10-ти летней давности, где это Чмо рассказывало что Украина это братский народ и Крым неотъемлемая часть Украины и т.д
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06.07.2020 13:31 Ответить
ваЗЕлиновский нарко дурак может и повестись......
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06.07.2020 13:32 Ответить
Кто хочет кормить и восстанавливать этот регион?
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06.07.2020 13:42 Ответить
Парашке нужно подсунуть Украине "даунбасскую свинью" (послушную москалям) с "особым статусом" блокировки (правом вето) не нужных ымперцам политических процессов (таких как вступление в НАТО или ЕС)!
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06.07.2020 17:26 Ответить
Ну типа да,не рассматривает... Если кто-то насрал,сильно хочется рассматривать кусок дерьма?! Вот и кацапам не хочется:оглянулись,что б случайно не вступить...
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06.07.2020 20:40 Ответить
А в лнр и днр до сих пор ждут рашку, еще лет 100 пройдет а они ждать будут
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07.07.2020 17:45 Ответить
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