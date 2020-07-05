ГПСУ пояснила, как украинцы попали в Грецию: Законных оснований не пускать не было
Пограничники не имели права не пускать в Грецию украинцев, которым по прилету в Афины отказали во въезде в страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Україна.
"Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", - рассказали изданию в пресс-службе ГПСУ.
Напомним, сегодня 17 украинцев задержали в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
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Пускать на самолёт или нет, если оснований для запрета покинуть страну нет, может только авиакомпания.
И авиакомпания имеет право вообще не проверять право на посещение другой страны - их дело отвезти к месту назначения.
Это гнусность со стороны погранслужбы.
Или мы окончательно обучены московитами, что человек человеку - волк. Что помочь и посоветовать - ненужное соплежуйство и т. д..
А у погранцов за спиной есть государство, которому не должно быть всё равно, кто и куда шляется через твою границу.
Во всяком случае не должно быть такой ситуации, где тебе в спину будут ухмыляться те, кто мог тебя предостеречь.
Задерживать их на территории Украины нет причины, билеты куплены и с паспортами всё в порядке.
Они думали между капельками: билеты же им продали, значит, по их логике, там уже пропустят.
Интересна причина посещения Греции с детьми. Точно ехали не на работу.
Да и вообще: безвиз - безвизом, но есть пандемия и список стран, граждан которых пускают в Европу и список, которых не пускают. У нас эта информация плохо работает почему-то - билеты не должны продаваться вообще в этом случае.
Железная логика.
Вони незаконно прителіпалися.
Дозволу на в*їзд не мають.
Їх у Хілтон поселити треба було ?
Пусть там отсидят месяц на обсервации, а потом можно пустить обратно.
котрі надіялись "проскочити"..
А з цим на Заході строго.
Тепер загрожує навіть депортація і заборона в"їзду у Єс на 3 або 5 років....
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece-serbia/greece-bans-entry-to-serbian-citizens-until-july-15-idUSKBN2460JG
Тому, хто зможе прочитати, повинно хоч трохи полегшати.
ATHENS (Reuters) - Greece will not allow Serbian visitors in from July 6 until July 15, the government said on Sunday, as it moved to contain the spread of coronavirus during its peak tourism season.
Serbia declared a state of emergency in Belgrade on Friday, reimposing some restrictions to slow the spread of COVID-19 after a surge of infections in the capital.
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