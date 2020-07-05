ГПСУ пояснила, как украинцы попали в Грецию: Законных оснований не пускать не было

Пограничники не имели права не пускать в Грецию украинцев, которым по прилету в Афины отказали во въезде в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Україна.

"Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", - рассказали изданию в пресс-службе ГПСУ.

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Напомним, сегодня 17 украинцев задержали в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.