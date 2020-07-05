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ГПСУ пояснила, как украинцы попали в Грецию: Законных оснований не пускать не было

ГПСУ пояснила, как украинцы попали в Грецию: Законных оснований не пускать не было

Пограничники не имели права не пускать в Грецию украинцев, которым по прилету в Афины отказали во въезде в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Україна.

"Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", - рассказали изданию в пресс-службе ГПСУ.

Читайте также: Украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями, - МИД

Напомним, сегодня 17 украинцев задержали в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Госпогранслужба (6471) Греция (724) туристы (98)


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Топ комментарии
+17
Если б хоть раз летало на самолёте, знало б что входит в полномочия пограничной службы и что - в полномочия сотрудников авиакомпании. Если запрета на выезд у гражданина нет, пограничная служба НЕ ИМЕЕТ ПРАВА не выпускать. Даже если кто-то а США без визы собрался - его обязаны выпустить. Билет купишь на самолёт хоть раз - узнаешь.
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05.07.2020 16:14
+9
Самолёт только на картинке видело?
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05.07.2020 16:08
+9
Предупреждать о праве посещения других стран в полномочия наших пограничников входить не может. Их дело - охрана УКРАИНСКОЙ границы, а не границ других стран. О праве посещения других стран можно узнать у пограничных служб этих стран по горячим телефонам.
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05.07.2020 16:17
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Правила форума Совет форумчан
захотели покататься на самолете, чего же запрещать
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05.07.2020 16:01 Ответить
При чем тут запрещать?
Пускать на самолёт или нет, если оснований для запрета покинуть страну нет, может только авиакомпания.
И авиакомпания имеет право вообще не проверять право на посещение другой страны - их дело отвезти к месту назначения.
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05.07.2020 16:11 Ответить
Власть обязана сообщать гражданам, где есть карантин и куда ехать нельзя, а где его нет и куда ехать можно. А зеленая власть выпустила своих граждан в Грецию, там их посадили в тюрьму с 2 детьми всего 17 человек ,забрали вещи и они там сидят без еды, без телефонов, без интернета, просто как заключенные бандиты без суда и следствия. А наше консульство даже не приехало туда и не попыталось решить вопрос наших граждан, пусть они и идиоты, что поехали отдыхать в карантин, но наши же идиоты. Как так можно?
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05.07.2020 20:48 Ответить
Ты что куришь))) Я сам в течении недели 2 раза как минимум здесь встречал новость от наших властей, с картой и ограничениями по разным странам - при чем они даже сайт запустили где можно онлайн все посмотреть, на все требования по ковид. Тебе ссылку скинуть, или твоим мозгам мной ваше написанный текст не дойдет?
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06.07.2020 03:09 Ответить
Власть должна непосредственно предупреждать людей при выезде, когда они берут билеты и т.д. А написать где -то на сайте это что? Кто эти сайты читает?
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06.07.2020 11:23 Ответить
У людей должен быть мозг) они должны понимать, что сейчас карантин и поэтому въезд во многие страны закрыт) Ну это ж очевидно)
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06.07.2020 11:42 Ответить
А вот к авиакомпании и вопрос. Сколько раз летел с публикой, которая явно не на отдых а на работу собиралась. Мужики с инструментами например. И тут их на проверке бам и завернули. Мужики в недоумении. А им объясняют, типа без виз это не работать. А они на ваше издание и ваших коллег ссылаются. Нам же обещали евроинтеграцию и ассоциацию. Сейчас после карантина, в Европе безработица и наших принимают только на полевые работы. А народ не дурак, едет куда получше. Дамы , которые ехали, как то на туристок не все похожи. Я ни на что не намекаю. Просто живу в Греции 20 лет, работаю журналистом. Ну в в общем в курсе дел.
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06.07.2020 17:12 Ответить
Самолёт только на картинке видело?
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05.07.2020 16:08 Ответить
Если б хоть раз летало на самолёте, знало б что входит в полномочия пограничной службы и что - в полномочия сотрудников авиакомпании. Если запрета на выезд у гражданина нет, пограничная служба НЕ ИМЕЕТ ПРАВА не выпускать. Даже если кто-то а США без визы собрался - его обязаны выпустить. Билет купишь на самолёт хоть раз - узнаешь.
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05.07.2020 16:14 Ответить
Трудности понимания полномочий служб очевидны. Рекомендация начать с вопросов полегче типа таблицы умножения. Получится преуспеть - можно смело усложнять.
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05.07.2020 16:22 Ответить
То кацап смеодячий. Судячи із його висерів він в аеропорту ніколи не був.
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05.07.2020 16:41 Ответить
А ти був?
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06.07.2020 17:13 Ответить
Ну, пещай теперь седят. По полной. Хитрожо...пые.
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05.07.2020 16:04 Ответить
А предупредить разве нельзя было.
Это гнусность со стороны погранслужбы.
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05.07.2020 16:11 Ответить
Предупреждали. В апреле прошлого года
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05.07.2020 16:15 Ответить
Предупреждать о праве посещения других стран в полномочия наших пограничников входить не может. Их дело - охрана УКРАИНСКОЙ границы, а не границ других стран. О праве посещения других стран можно узнать у пограничных служб этих стран по горячим телефонам.
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05.07.2020 16:17 Ответить
В полномочия не входит, а чисто по-человечески?
Или мы окончательно обучены московитами, что человек человеку - волк. Что помочь и посоветовать - ненужное соплежуйство и т. д..
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05.07.2020 16:33 Ответить
У погранслужбы нет таких полномочий. И что значит "по человечески"? Это типа контролёр на паспортном контроле должен сказать: "послушай меня, мужик (или тетка), не лети ты в эту Грецию, говорят там наших не пускают, нафиг оно тебе надо?"
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05.07.2020 19:24 Ответить
Нет, не так. Есть авиакомпания, которая продала билеты на свой самолёт.
А у погранцов за спиной есть государство, которому не должно быть всё равно, кто и куда шляется через твою границу.
Во всяком случае не должно быть такой ситуации, где тебе в спину будут ухмыляться те, кто мог тебя предостеречь.
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05.07.2020 19:54 Ответить
И Вы думаете, они бы не полетели, если бы их на паспортном контроле предупредили?
Задерживать их на территории Украины нет причины, билеты куплены и с паспортами всё в порядке.
Они думали между капельками: билеты же им продали, значит, по их логике, там уже пропустят.
Интересна причина посещения Греции с детьми. Точно ехали не на работу.
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05.07.2020 21:52 Ответить
Да, Вы правы. Предупреждать людей нужно хотя бы на этапе покупки билетов.
Да и вообще: безвиз - безвизом, но есть пандемия и список стран, граждан которых пускают в Европу и список, которых не пускают. У нас эта информация плохо работает почему-то - билеты не должны продаваться вообще в этом случае.
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05.07.2020 22:30 Ответить
Не продавать билеты также нет оснований, т.к. авиасообщение со страной открыто. Каждый должен выполнять свою работу, а информация о том, кого куда пускают и какие категории граждан, либо нет, есть на сайте МЗС. Поэтому вся ответственность лежит именно на нерадивых пассажирах.
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06.07.2020 08:41 Ответить
Это так же, как и с банками. Государство выдаёт лицензию на банковскую деятельность, а потом, когда банк "лопается" (владельцы-мошенники вывели деньги в оффшоры), государство говорит: "Вы, граждане, сами виноваты, что мошенникам доверились, а государство белое и пушистое".
Железная логика.
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06.07.2020 09:00 Ответить
Аналогия так себе, никакая
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06.07.2020 09:29 Ответить
https://censor.net/news/3206241/ukrainskie_turisty_uleteli_v_gretsiyu_izza_oshibok_v_rabote_aviakompaniyi_zamglavy_mid_enin
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06.07.2020 11:13 Ответить
Меня в аэропорту раньше спрашивали и проверяли документы, имею ли я право лететь в Грецию.Толит сейчас перестали спрашивать, то ли кто то как-то накосячил, то ли в лапу сунули, что-бы пропустили.
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06.07.2020 17:14 Ответить
У наших немає спільного кордону з Грецією. І наявність візи превіряти не потрібно - мижздобули. Якби ті стражлущіє вирішили податися до Нуйорківки, чи у сонячний Саскачеван - отоді у них могли б про всяк випадок про візу спитати, а так... Ну не читають вони нічого, крім RT, ніінтірісуюццо. Врєм'я є, бабло є, рейси на Афіни запустили - чьош ні політать?
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05.07.2020 17:13 Ответить
А это кому на зло было??
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05.07.2020 16:24 Ответить
Да плевать, бабки есть, нехай страдают.
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05.07.2020 16:26 Ответить
Прикордонники не повинні були поводитися з українцями, як із злодюжками. Нащо автозак і грати? Греки втратили гостинність
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05.07.2020 16:27 Ответить
Тому, що знають про зевладу і наші порядки.
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05.07.2020 16:44 Ответить
Це тут до чого?
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05.07.2020 18:07 Ответить
А яку гостинність вони повинні проявити до непроханих гостей - таку ж, як до героїчних втікачів з Сирії та Лівії?
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05.07.2020 19:21 Ответить
???
Вони незаконно прителіпалися.
Дозволу на в*їзд не мають.
Їх у Хілтон поселити треба було ?
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05.07.2020 19:45 Ответить
Пусть там сидят, нечего шастать. Украине теперь они тоже не нужны, а то привыкли разную заразу завозить в Украину, как будто так и надо и все должны это терпеть.
Пусть там отсидят месяц на обсервации, а потом можно пустить обратно.
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05.07.2020 16:42 Ответить
Завдяки Зе безвіз тихо прикрили.
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05.07.2020 16:43 Ответить
корона не вечна
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05.07.2020 16:47 Ответить
А АВК не цукерки🤪
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05.07.2020 16:49 Ответить
ДПСУ пояснила, як українці потрапили до Греції: Законних підстав не пускати не було - Цензор.НЕТ 2401
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05.07.2020 16:53 Ответить
Не бреши!!!
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05.07.2020 18:08 Ответить
как как ,огородами
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05.07.2020 16:46 Ответить
Зато в тамошнее дьюти фри сходят, метаксы купят, и домой...
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05.07.2020 17:08 Ответить
Znali vsio prekrasno posaziry zakoni,no dumali proskolznut.Greki toze ixnim pogranicnikam jest instrukcija sto delat po drugomu ix uvolili s raboti
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05.07.2020 17:41 Ответить
вина 100 відсотків на пасажирах..
котрі надіялись "проскочити"..
А з цим на Заході строго.
Тепер загрожує навіть депортація і заборона в"їзду у Єс на 3 або 5 років....
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05.07.2020 18:29 Ответить
Последняя инстанция, которая решает пускать-не_пускать = пограничник на въезде в страну! Именно и только он решает вопрос пропуска! Виза - это разрешение переться на границу страны, но НЕ входной пропуск! РЕШАЕТ ПОГРАНЕЦ. Все остальное - сложившийся ритуал, погранца ни к чему не обязывающий. Турфирма, зная, что греки не пускают украинцев, могла бы и ПРЕДУПРЕДИТЬ. Но либо балбесы, которым все пох, либо им выгодно покатать лохов туда-сюда. Украинские погранцы имеют отношение ТОЛЬКО к украинской границе. Не выпустить, если клиент в списке НЕвыездных, не впустить иностранца, если рожа не понравилась.
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05.07.2020 19:21 Ответить
О ЧЕМ ВЫ? Вы с какой планеты? КАКАЯ ВИЗА ? В Украине БЕЗВИЗ с ЕС
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05.07.2020 22:40 Ответить
Для вазмущьонних антукраїнською поставою охоронців грецьких кордонів:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece-serbia/greece-bans-entry-to-serbian-citizens-until-july-15-idUSKBN2460JG
Тому, хто зможе прочитати, повинно хоч трохи полегшати.

ATHENS (Reuters) - Greece will not allow Serbian visitors in from July 6 until July 15, the government said on Sunday, as it moved to contain the spread of coronavirus during its peak tourism season.
Serbia declared a state of emergency in Belgrade on Friday, reimposing some restrictions to slow the spread of COVID-19 after a surge of infections in the capital.
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05.07.2020 19:25 Ответить
Взагалі, дивна ситуація. Громадяни платять податки державі на утримання різноманітних чиновників. Але виходить, що немає таких, в чиї обов'язки входить інформаційний супровід при виїзді за кордон. Вважаю, що МЗС все ж прогавив свою функцію.
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05.07.2020 21:30 Ответить
Вы правы - это плохая работа Посольства Греции . Просто зажрались
ПОСЛА В ОТСТАВКУ
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05.07.2020 22:42 Ответить
А до чого тут "Посольство Греции"? Може малось на увазі посольство України в Греції?
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06.07.2020 10:02 Ответить
 
 