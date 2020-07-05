Соседка о гибели жительницы Зайцево: "Она: "Маня!". И свалилась вот там". ВИДЕО

Соседи и родные рассказали о гибели 80-летней жительницы Зайцево Елены Быховой.

Елена Быхова погибла 3 июля при обстреле российскими войсками окрестностей Торецка. Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал интервью с родными и соседями погибшей погибшей.

Быхова умерла на глазах своей соседки Марии.

"Это было в полшестого. Слышу - как бахнуло! И вышла на веранду. И думаю: не запалили? Оно ж ударило. "Маня! Маня!" - о боже, кто меня кричит? Выхожу. Она: "Маня!". И свалилась вот там. Она говорит, я сидеть буду, она сидела. Я тебе сейчас скорую, сейчас все", - рассказала женщина.

По словам соседки, к Быховой вызвали медсестру, но та ничего не смогла сделать. "В общем, в 6 ее убило, а в 10 минут седьмого она умерла", - подытожила женщина.

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Житель Зайцево рассказал, что оккупанты регулярно обстреливают пгт и окрестности.

"Стрелковое оружие работает постоянно со стороны России, со стороны оккупированной части. Будильник работает. "Восемьдесят вторыми" в 6 часов утра, как только люди просыпаются, они уже набрасывают полным ходом", - говорит мужчина.

"Выстрел был, а куда он упал... Может просто в поле упасть. А сегодня так получилось, что упало не в поле, а в человеческий огород, и там был человек", - добавил он.

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