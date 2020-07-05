Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля, - Енин
Бортовые самописцы сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" до сих пор находятся в Тегеране. Иран обещает передать бортовые самописцы украинского самолета во Францию до 20 июля.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - подчеркнул он.
По словам Енина, если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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29.06.2020 г. Иран отправил бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, производства США Boeing 737-8KV (...) во Францию. Иран через Россию получил гарантии что обработка данных не будет выходить за пределы официальной версии.
https://twitter.com/tZEinform/status/1279485162808659973?s=20 Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») до сих пор не получило от Ирана второй бортовой самописец самолета рейса рейса PS752,что затрудняет работу и восстановление записей. Первый полученный бортовой самописец сильно поврежден и имеет следы механического воздействия гусеничной техникой.
то-ли это была клоунада, то-ли КГБ чет на него имел
а учитывая как Сракози разрушил Ливию для Путина(Путин возмущался, но со смехом в глазах - нефть то поперла д'гурі)), то у них агентами - не только петровы и бошировы(да и те двое - как-то уж слишком явно спалились, как будто с намеком - вы знаете что это мы, но ничего не сделаете)