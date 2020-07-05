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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля, - Енин

Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля, - Енин

Бортовые самописцы сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" до сих пор находятся в Тегеране. Иран обещает передать бортовые самописцы украинского самолета во Францию до 20 июля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - подчеркнул он.

По словам Енина, если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских экспертов будут участвовать в расшифровке во Франции черных ящиков со сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса "МАУ", - Кулеба

Автор: 

Иран (1808) Франция (3524) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+5
Обіцянка-цяцянка - дурному радість.
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05.07.2020 20:34
+3
Можно узнать, почему во Францию? Самолёт принадлежит украинской компании, насколько я помню. Или просто Ирану плевать, куда отправлять ящики?
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05.07.2020 20:41
+1
Может на Марс их отправят.??
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05.07.2020 20:40
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Обіцянка-цяцянка - дурному радість.
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05.07.2020 20:34 Ответить
Єти ящики кацаріліе уже перелопатили вдоль и поперек -- яйца должны быть а не сопли зеленные
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05.07.2020 20:40 Ответить
Не не Восток -ЭТО ЧИСТАЯ АЗИЯ-психология кинжала в спину
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06.07.2020 09:53 Ответить
Ассасіни
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06.07.2020 09:55 Ответить
Может на Марс их отправят.??
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05.07.2020 20:40 Ответить
Можно узнать, почему во Францию? Самолёт принадлежит украинской компании, насколько я помню. Или просто Ирану плевать, куда отправлять ящики?
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05.07.2020 20:41 Ответить
Можно узнать. Это есть достижение(унижение) зеленой власти...
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05.07.2020 20:47 Ответить
Им точно плевать, куда не отправлять самописцы.
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05.07.2020 21:04 Ответить
Потому что во Франции эти ящики были сделаны вместе с эйрбасом. Там лучшие специалисты.
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06.07.2020 04:13 Ответить
А скільки повинно загинути українців, щоб тобі стало цікаво? А кацик?
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05.07.2020 20:54 Ответить
Який високий ступінь довіри до влади! Майно України (української компанії) передають до третьої країни для проведення розслідування! Браво! Це чергова перемога нинішньої влади на міжнародній арені! До речі, а нагадайте-но мені: хто за своїми посадовими обов'язками відповідає за цей сектор діяльності держави відповідно до Конституції?
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05.07.2020 20:53 Ответить
От тепер усі заживемо.
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05.07.2020 20:58 Ответить
Какого года?
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05.07.2020 21:00 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1278519486451195904?s=20 Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном. Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752. В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера. Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.
29.06.2020 г. Иран отправил бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, производства США Boeing 737-8KV (...) во Францию. Иран через Россию получил гарантии что обработка данных не будет выходить за пределы официальной версии.

https://twitter.com/tZEinform/status/1279485162808659973?s=20 Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») до сих пор не получило от Ирана второй бортовой самописец самолета рейса рейса PS752,что затрудняет работу и восстановление записей. Первый полученный бортовой самописец сильно поврежден и имеет следы механического воздействия гусеничной техникой.
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05.07.2020 21:23 Ответить
Макрон когда еще только просил чтобы его выбрали, после того как его обосрал Путин - обосрал лысого пердуна в ответ, а когда избрали - внезапно начал заискивать.
то-ли это была клоунада, то-ли КГБ чет на него имел
а учитывая как Сракози разрушил Ливию для Путина(Путин возмущался, но со смехом в глазах - нефть то поперла д'гурі)), то у них агентами - не только петровы и бошировы(да и те двое - как-то уж слишком явно спалились, как будто с намеком - вы знаете что это мы, но ничего не сделаете)
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05.07.2020 21:34 Ответить
И что эти черные ящики покажут? Что самолет, до того как его развалили на куски попадания двух зенитных ракет, был вполне исправен? Это настолько же важно для следствия, как и вопрос, потел ли чувак перед тем, как его пристрелили.
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05.07.2020 22:13 Ответить
И шо там лягушатники увидят??
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06.07.2020 00:31 Ответить
 
 