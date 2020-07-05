По неосторожности поджегшего жилой дом в Новой Каховке мужчину задержали, - полиция

В воскресенье в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома.

"На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает мужчина, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня его соседи услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начала усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию", - говорится в сообщении.

Пообщавшись с мужчиной, полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

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В настоящее время полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Также полицейские обеспечили отвод автотранспорта и помогали осуществить эвакуацию жителей дома. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции и эксперты.

"В 18:40 пожар кровли пятиэтажного жилого дома в г.Новая Каховка ликвидирован", - сообщается на facebook-странице ГСЧС .

Напомним, 5 июля в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома.

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