По неосторожности поджегшего жилой дом в Новой Каховке мужчину задержали, - полиция
В воскресенье в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома.
"На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает мужчина, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня его соседи услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начала усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию", - говорится в сообщении.
Пообщавшись с мужчиной, полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.
В настоящее время полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.
Также полицейские обеспечили отвод автотранспорта и помогали осуществить эвакуацию жителей дома. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции и эксперты.
"В 18:40 пожар кровли пятиэтажного жилого дома в г.Новая Каховка ликвидирован", - сообщается на facebook-странице ГСЧС .
Напомним, 5 июля в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома.
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вопрос - у скольких жильцов из всего дома окажется полис страхования имущества?
и признает ли страховая компания уничтожение имущества от тушения (!!) пожара страховым случаем (а пострадала от огня только крыша (предварительно), остальное, скорее всего МЧСники туша крышу, пролили водой.... до первого этажа)
но ради интереса - у многих ли есть страховые полисы ? думаю (оптимистично) у единиц )))
"https://zpost.me/post/5764-na-hersonshchyni-masyvna-pozhezha-goryt-budynok Издание ZPost пишет, что в одной из квартир на 5 этаже произошла семейная ссора, в результате которой мужчина поджег жилье. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания." Источник: https://censor.net/v3206162
А ще питання: якщо він закурив та заснув, то як він лишився живий? Ще й на питання відповідати зміг! Здається логіка, якою користуюсь я, відрізняється від логіки тих, хто озвучує та публікує деякі новини...
а оце призвідець, від сусідського самосуду никається
А потом в прессе звучало так:Порошенко из своего фонда закупил столько масок,столько костюмов для врачей или аппаратов искуственного дыхания.
https://twitter.com/tarpan07 ХреНоваяКаховка https://twitter.com/tarpan07 @tarpan07 https://twitter.com/tarpan07/status/1279761602573729793 5 ч
Він підпалив квартиру... на п'ятому поверсі
Люди чуть не порвали його
Писаки мля.