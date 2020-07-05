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Новости Силовики
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По неосторожности поджегшего жилой дом в Новой Каховке мужчину задержали, - полиция

По неосторожности поджегшего жилой дом в Новой Каховке мужчину задержали, - полиция

В воскресенье в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома.

"На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает мужчина, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня его соседи услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начала усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию", - говорится в сообщении.

Пообщавшись с мужчиной, полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

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В настоящее время полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Также полицейские обеспечили отвод автотранспорта и помогали осуществить эвакуацию жителей дома. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции и эксперты.

"В 18:40 пожар кровли пятиэтажного жилого дома в г.Новая Каховка ликвидирован", - сообщается на facebook-странице ГСЧС .

Напомним, 5 июля в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина поджег бывшую супругу в одном из магазинов Кременчуга, от полученных ожогов женщина скончалась

Автор: 

Новая Каховка (155) поджог (1077) Нацполиция (16496) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+8
заголовок - просто писець ... не зрозуміло - затримали по необережності, чи будинок підпалено по необережності
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05.07.2020 21:13
+7
А як же оце:

"https://zpost.me/post/5764-na-hersonshchyni-masyvna-pozhezha-goryt-budynok Издание ZPost пишет, что в одной из квартир на 5 этаже произошла семейная ссора, в результате которой мужчина поджег жилье. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания." Источник: https://censor.net/v3206162

А ще питання: якщо він закурив та заснув, то як він лишився живий? Ще й на питання відповідати зміг! Здається логіка, якою користуюсь я, відрізняється від логіки тих, хто озвучує та публікує деякі новини...
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05.07.2020 21:18
+6
(во всех смыслах))) (не дай Боже такого...зажигательного)))) соседа)
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05.07.2020 21:33
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заголовок - просто писець ... не зрозуміло - затримали по необережності, чи будинок підпалено по необережності
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05.07.2020 21:13 Ответить
Интересно автору сколько лет? Если около 40 то вот это хвалёное совковое образование!
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05.07.2020 21:16 Ответить
Если 40 то 80 года рождения в 86 пошел в школу. 6 лет отучился! Да просто таких примеров выше крыши кроме пропаганды совковое образование ничем не знаменито!
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05.07.2020 21:42 Ответить
полиция такая... неосторожная.
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05.07.2020 21:29 Ответить
Уроки мови прокурював в шкільному туалеті.
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05.07.2020 21:30 Ответить
А какое тут умышленное? Тут просто по неосторожности!
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05.07.2020 21:14 Ответить
Якщо в Україні вбивства здебільшого по необачності то навмисний підпал навіть важко уявити...))))
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05.07.2020 21:40 Ответить
Алкогольное опьянение - отягчающее. Тако шо получается как раз умышленное.
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05.07.2020 21:53 Ответить
Это как умышленное? Если вы юрист то у вас видно Венедиктова право преподавала!Умышленное если у человека был умысел. Если человек с балкона бычек кинул. Это умышленное или стечение обстоятельств?
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05.07.2020 22:00 Ответить
Пьяное быдло нажралось до потери сознания с зажженной сигаретой. Конечно, умышленное. Или ему насильно шмурдяк в хайло заливали?
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05.07.2020 22:08 Ответить
Забухал закурил уснул, спалил дом, остается только понять и простить.
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05.07.2020 21:18 Ответить
Нет расстрелять или на урановые рудники! Для этого и существуют страховые компании!
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05.07.2020 21:22 Ответить
все правильно Вы сказали...по-европейски
вопрос - у скольких жильцов из всего дома окажется полис страхования имущества?
и признает ли страховая компания уничтожение имущества от тушения (!!) пожара страховым случаем (а пострадала от огня только крыша (предварительно), остальное, скорее всего МЧСники туша крышу, пролили водой.... до первого этажа)
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05.07.2020 21:32 Ответить
Кстати страховался знакомый в Оранте помоему так когда ему МЧСники залили квартиру это был страховой случай!
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05.07.2020 21:38 Ответить
остался вопрос номер один )))
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05.07.2020 21:57 Ответить
А ели бы бабушка бы божий одуванчик забыла бы чайник выключить, то погорельцам от этого легче было? В чем и прелесть страховых компаний в том что они страхуют возможный ущерб! Почему англичане поняли это ещё в 18 веке а наши не могут этого понять в 21?
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05.07.2020 22:03 Ответить
не-не-не...все сказанное Вами - правда
но ради интереса - у многих ли есть страховые полисы ? думаю (оптимистично) у единиц )))
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05.07.2020 22:09 Ответить
Я думаю 0. Как говорится пока гром не грянет мужик не перекрестится. И зачем эта страховка когда можно пивка на эти деньги купит?
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05.07.2020 22:29 Ответить
вот и я о том сразу же подумал ...
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05.07.2020 22:34 Ответить
А як же оце:

"https://zpost.me/post/5764-na-hersonshchyni-masyvna-pozhezha-goryt-budynok Издание ZPost пишет, что в одной из квартир на 5 этаже произошла семейная ссора, в результате которой мужчина поджег жилье. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания." Источник: https://censor.net/v3206162

А ще питання: якщо він закурив та заснув, то як він лишився живий? Ще й на питання відповідати зміг! Здається логіка, якою користуюсь я, відрізняється від логіки тих, хто озвучує та публікує деякі новини...
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05.07.2020 21:18 Ответить
інфа з місця події тут - https://twitter.com/tarpan07/status/1279755128908775430

а оце призвідець, від сусідського самосуду никається

По неосторожности поджегшего жилой дом в Новой Каховке мужчину задержали, - полиция - Цензор.НЕТ 4632
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05.07.2020 21:31 Ответить
На Ленина в Горках похож.
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06.07.2020 02:42 Ответить
тёмная история, но по любому, чувак отжог )
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05.07.2020 21:20 Ответить
(во всех смыслах))) (не дай Боже такого...зажигательного)))) соседа)
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05.07.2020 21:33 Ответить
та да. даже если дом частный )
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05.07.2020 21:37 Ответить
По неосторожности и в Балаклее и Калиновке, всех простить и отпустить.
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05.07.2020 21:21 Ответить
В Балаклее и Калиновки работали спецлужбы Лаптестана! Вот почему сейчас не взывают потму что Бубочка пока выгоден *****!
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05.07.2020 21:24 Ответить
Кто о чём ,а вшивый по баню.Грустно,Владимир.
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05.07.2020 21:37 Ответить
А возразить то нечего! Или ты думаешь что Порох покупая на свои личные деньги боеприпасы для ВСУ допустил что кто-то их крал? Скорей я в то что Бубочка крадет! Мыши ведь зерно и маски съели!
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05.07.2020 21:52 Ответить
Конечно не думаю.Просто точно знаю,что в бюджете на 2019 год в фонд Порошенко было перечислено 1 млдр гривен ,а в фонд Марины 700 млн гривен.Это было принято 26 ноября 2018 года пр голосовании бюджета в ВР(как всегда ночью) Я не думаю,что эти деньги перешли в мае 2019 перешли в фонд Зеленского и его супруги или вернулись в бюджет.
А потом в прессе звучало так:Порошенко из своего фонда закупил столько масок,столько костюмов для врачей или аппаратов искуственного дыхания.
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05.07.2020 22:17 Ответить
Чтобы не было вопросов откуда:например https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
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05.07.2020 22:27 Ответить
Ну я ведь не Зебил что -бы на откровенную херню вестись. У каждого президента Украины есть фонд и есть Украинский культурный фонд. Это государственные фонды которые подотчетны государству. У тебя есть данные что деньги из этих фондов ушли не по назначению! Так беги к Венедиктовой она тебя расцелует и орден даст если эти сведения подвердяться!
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05.07.2020 22:50 Ответить
Вова, мерщій до лікаря, там вже величезна черга шизанутих на грунті бубочки.
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05.07.2020 21:55 Ответить
Да? А я слышал что ЗЕбилы там без очереди! Или уже очередь из Зебилов!?
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05.07.2020 22:04 Ответить
А там крім зебілів хто є?
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06.07.2020 07:43 Ответить
поджигатель был под солями! мусора крышуют продажи этой гадости! было это не так, то мусора бы остановили в миг торговлю этой дряни! и СБУ по ходу тоже в доле! Потому что можно вычислить всех барыг и по счетам банков и по телефонам и по интернет доменам и т.д. А так это все крышуется этими оборотнями! На молодеж стремно смотреть, как они молодые убиваются этой херней и гниют...
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05.07.2020 21:24 Ответить
При Януковиче у нас в Харькове вобще в открытую продавали! Были магазины в которых только наркоту и продавали ну ещё сопутствующие там дудки бульбуляторы! Только вывески не было всё для наркомана!
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05.07.2020 21:28 Ответить
В Киеве тоже продавали в переходах и на базарах. Тоже точки такие были.
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05.07.2020 22:00 Ответить
и ларьки еще помню были такие и там всякие спайсы и т.п. продавали.
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05.07.2020 22:01 Ответить
Солі?А що це ще за нове придумали,навіть не чув.Чим вже тільки люди не травляться,щоб отримати примарне задоволення.
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06.07.2020 00:19 Ответить
лучше б он по неосторожности шагнул в окно.
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05.07.2020 21:26 Ответить
Я за Зеленского голосовал ! -- задержанный кричал
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05.07.2020 21:34 Ответить
Дивлячись на фізіономію, йому уві сні Порошенко явився.
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05.07.2020 21:59 Ответить
https://twitter.com/tarpan07

https://twitter.com/tarpan07 ХреНоваяКаховка https://twitter.com/tarpan07 @tarpan07 https://twitter.com/tarpan07/status/1279761602573729793 5 ч

Він підпалив квартиру... на п'ятому поверсі
Люди чуть не порвали його
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05.07.2020 21:34 Ответить
Чмо підпалили квартиру, бо гризлося з жінкою... виборець Янелоха, без всякого сумніву...

Чоловіка, який через необережність підпалив житловий будинок у Новій Каховці, затримали, - поліція - Цензор.НЕТ 4770
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05.07.2020 21:41 Ответить
Здебільшого такий вираз обличчя у свідків святого Петра.
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05.07.2020 22:00 Ответить
Чоловіка, який через необережність підпалив житловий будинок у Новій Каховці, затримали, - поліція - Цензор.НЕТ 2322
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05.07.2020 22:58 Ответить
Якщо ти ще не зрозумів, то на цьому фото він у 2019р.
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07.07.2020 01:04 Ответить
Его задержали по неосторожности ? Или он дом поджёг по неосторожности ?
Писаки мля.
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05.07.2020 23:43 Ответить
Очень странно, если он заснул с сигаретой то почему на нем даже ожогов нет.
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06.07.2020 07:37 Ответить
 
 