Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ
Пограничники пропускного пункта "Шегини" задержали 27-летнего львовянина, который пытался провезти в трусах килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что о возможном перемещении психотропных веществ через границу пограничникам сообщили в Службе безопасности Украины.
После того, как мужчина прибыл в пункт пропуска, его отправили на проверку, где пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможенниками нашли килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.
"Психотропные вещества изъяты компетентными правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+12 оззи
показать весь комментарий05.07.2020 22:17
+9 Вася Шевченко #371210
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+8 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий05.07.2020 22:20
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(хоть спокойно доем мороженко))))
положил ее в карман.
там лягушка чуть не сдохла,
от ивана шел духан...(с)
Шо же он не додумался в дупло всё затасовать? Надёжнее было бы.
- СБУшники б не унюхали...
Цвета гноя..
Ну Зе, вы поняли)))