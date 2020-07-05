Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ

Пограничники пропускного пункта "Шегини" задержали 27-летнего львовянина, который пытался провезти в трусах килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что о возможном перемещении психотропных веществ через границу пограничникам сообщили в Службе безопасности Украины.

После того, как мужчина прибыл в пункт пропуска, его отправили на проверку, где пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможенниками нашли килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.

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"Психотропные вещества изъяты компетентными правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.