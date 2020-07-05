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Новости Силовики
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Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ

Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ

Пограничники пропускного пункта "Шегини" задержали 27-летнего львовянина, который пытался провезти в трусах килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что о возможном перемещении психотропных веществ через границу пограничникам сообщили в Службе безопасности Украины.

После того, как мужчина прибыл в пункт пропуска, его отправили на проверку, где пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможенниками нашли килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПСУ пояснила, как украинцы попали в Грецию: Законных оснований не пускать не было

"Психотропные вещества изъяты компетентными правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.

Автор: 

амфетамин (23) Госпогранслужба (6471) контрабанда (2409) наркотики (2148) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) экстази (5)


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Топ комментарии
+12
и лягушку взял иван
положил ее в карман.
там лягушка чуть не сдохла,
от ивана шел духан...(с)
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05.07.2020 22:17
+9
даже представлять не хочу
(хоть спокойно доем мороженко))))
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05.07.2020 22:23
+8
Ты просто не знаешь каким образом путешествуют наркотики по системе лагерей московии.....
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05.07.2020 22:20
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05.07.2020 22:02 Ответить
Та шо вы ржоте... это выпало)
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05.07.2020 22:32 Ответить
Это свободовец сел на трафик, а шо, путин свободе уже не башляет.
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05.07.2020 22:33 Ответить
Фу... Какая зверская антиреклама наркоты
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05.07.2020 22:03 Ответить
Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3952
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05.07.2020 22:22 Ответить
Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8363
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05.07.2020 22:04 Ответить
Ви-Ви, вроде бы так в каких-то англоязычных странах, говорят "пись-пись" малышу...
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05.07.2020 22:33 Ответить
Як він труси не загубив від такого вмісту?
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05.07.2020 22:11 Ответить
Спіднє на підтяжках
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05.07.2020 22:13 Ответить
*****! хоч в пакетику чи так...біля....спітнілого від спеки)))
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05.07.2020 22:13 Ответить
Ты просто не знаешь каким образом путешествуют наркотики по системе лагерей московии.....
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05.07.2020 22:20 Ответить
даже представлять не хочу
(хоть спокойно доем мороженко))))
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05.07.2020 22:23 Ответить
Sorry. Смачного.
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05.07.2020 22:25 Ответить
Зараз і натурального морозива мало, бо у нього пхають консерванти подібні наркотикам.
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05.07.2020 22:26 Ответить
Дать рецепт домашнего? Несложно....
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05.07.2020 22:29 Ответить
сумуєш за натуральним савєцкім морозивом...?
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05.07.2020 22:30 Ответить
А "советское мороженое" придумали в Советском Союзе?
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05.07.2020 22:35 Ответить
Наскільки я знаю, рецепт пломбіра дохлий совок отримав від США в обмін на підводні човни.
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05.07.2020 22:41 Ответить
якщо у білорасєї є гост на кока-колу то морозиво точно винахід білорасєйський)))
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06.07.2020 13:08 Ответить
Ребёнок, в какой класс ты ходишь?
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06.07.2020 13:42 Ответить
Мы с тобой, діду, точно не однокласники...))))
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07.07.2020 22:48 Ответить
Он что, без штанов прогуливался?
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05.07.2020 22:14 Ответить
и лягушку взял иван
положил ее в карман.
там лягушка чуть не сдохла,
от ивана шел духан...(с)
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05.07.2020 22:17 Ответить
Мабуть він дрібний наркодилер, якого вже давно пасли.
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05.07.2020 22:17 Ответить
Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2033
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05.07.2020 22:46 Ответить
Слабак! Криворожанин с 95 квартала провёз бы в три раза больше и не в трусах......
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05.07.2020 22:25 Ответить
обижаешь Юзека, в десять не меньше
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05.07.2020 22:37 Ответить
Прикидываю размер этих труселей.
Шо же он не додумался в дупло всё затасовать? Надёжнее было бы.
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05.07.2020 22:25 Ответить
Пытался провезти в трусах, спереди как мачо или сзади как трус.
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05.07.2020 22:26 Ответить
Номінація Заробітчанин Року.
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05.07.2020 22:29 Ответить
Нифига себе , это чувак так себя мотивировал для сбора клубники ? ))
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05.07.2020 22:38 Ответить
Когда пограничники доставали из трусов контрабандиста килограмм наркоты под его вопли "Е*аный амфетамин!", они вдруг с омерзением поняли, что это вовсе не метафора.
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05.07.2020 22:58 Ответить
Анус чаще мыл бы не поймали , а так стоять дрожать.
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05.07.2020 23:35 Ответить
Контрабандист хренов! надо было прятать в НЕ СТИРАННЫЕ трусы!
- СБУшники б не унюхали...
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05.07.2020 23:44 Ответить
Это уже не трусы , это рюкзак
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05.07.2020 23:55 Ответить
Ну навіщо ви так рекламуєте львів'ян? Якщо я запхаю собі в спіднє вдвічі більше амфетаміну, то це зробить мене крутішим самцем, ніж якийсь львівьянин? Може час починати чимсь іншим хвалитись?
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06.07.2020 00:05 Ответить
Полюбасу любитель сватов, и всего земного..
Цвета гноя..
Ну Зе, вы поняли)))
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06.07.2020 01:04 Ответить
это что бы не скучать долгими зимними вечерами !
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06.07.2020 05:40 Ответить
Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3929
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06.07.2020 06:45 Ответить
Напевно вперше бідака їхав, що не знав про спеціально натренованих песиків
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06.07.2020 07:15 Ответить
Сдали чувака "крыше" для отчетов!
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06.07.2020 08:26 Ответить
 
 