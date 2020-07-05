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Жителей квартир, пострадавших при пожаре в пятиэтажке в Новой Каховке, отселят, - глава Херсонской ОГА Гусев

Жителей квартир, пострадавших при пожаре в пятиэтажке в Новой Каховке, отселят, - глава Херсонской ОГА Гусев

Власти Херсонской области окажут помощь в ликвидации последствий пожара в пятиэтажке в Новой Каховке.

Об этом написал председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 15:00 в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке по улице Букина, 20... Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - подчеркнул он.

Председатель ОГА отметил, что на место выехали его заместители Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан.

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Напомним, 5 июля в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. Подозреваемого в поджоге задержали.

Автор: 

Новая Каховка (155) ОГА (2392) пожар (5960) Гусев Юрий (67) Херсонская область (4803)


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Бідні люди, добре що хоч літо. Та і не поїде більшість, бо винесуть і залишки шпалер
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05.07.2020 22:49 Ответить
Ему проще бабу поменять...
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05.07.2020 23:01 Ответить
Эх, еслиб не коррупция во всех эшелонах, жили б не хуже Американцев !
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05.07.2020 23:02 Ответить
Пливи звідси, Урал-ріка
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05.07.2020 23:25 Ответить
Було б сказано.
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05.07.2020 23:23 Ответить
А винуватець пожежі оплатить всі витрати - відселення + ремонт + ...?
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06.07.2020 10:13 Ответить
 
 