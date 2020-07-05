Жителей квартир, пострадавших при пожаре в пятиэтажке в Новой Каховке, отселят, - глава Херсонской ОГА Гусев
Власти Херсонской области окажут помощь в ликвидации последствий пожара в пятиэтажке в Новой Каховке.
Об этом написал председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 15:00 в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке по улице Букина, 20... Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - подчеркнул он.
Председатель ОГА отметил, что на место выехали его заместители Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан.
Напомним, 5 июля в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. Подозреваемого в поджоге задержали.
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