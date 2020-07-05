Коронавирус задерживается в воздухе помещений, требуются более жесткие правила ношения масок, - исследователи
Ученые призывают ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике COVID-19. По их мнению, воздушно-капельный характер инфекции требует более жестких правил ношения масок.
Группа из 239 ученых из 32 стран намерена в ближайшие дни опубликовать в научном журнале открытое письмо, адресованное ВОЗ, с призывом пересмотреть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Ученые указывают, что вирус передается воздушно-капельным путем, что означает, что вирусные частицы могут витать в воздухе в закрытых помещениях и заражать людей при дыхании.
ВОЗ утверждает, что вирус распространяется через респираторные капли при кашле и чихании инфицированного, но они быстро оседают из-за своего размера.
Если вирус распространяется воздушно-капельным путем, то "последствия в плане сдерживания инфекции будут значительными", пишет New York Times. Новые профилактические меры будут включать ношение масок в помещении "даже при условии соблюдения социального дистанцирования", а медицинский персонал должен носить маски типа N95 "для фильтрации даже мельчайших респираторных капель при работе с коронавирусными пациентами".
Кроме того, необходимо пересмотреть конструкцию вентиляционных систем, чтобы "минимизировать рециркуляцию воздуха".
В газетной статье говорится, что после изучения внутренней переписки ВОЗ и интервью с 20 учеными, включая консультантов ВОЗ, вырисовывается картина, что, "несмотря на добрые намерения", организация "не идет в ногу с наукой".
New York Times пишет, что недавний всплеск числа жертв после возобновления работы компаний и офисной деятельности подтверждает "то, о чем многие ученые говорят уже несколько месяцев, а именно что вирус застаивается в воздухе помещений, заражая тех, кто находится рядом".
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ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Предлагаю реализовывать их маски марсианам и жителям более далёких планет!
щоб редактори Цензора побачили логічну суперечність у двох заголовках,якщо її не бачить МОЗ ! )))
https://censor.net/ua/photo_news/3206186/u_moz_sprostuvaly_chergovyyi_mif_pro_covid19_vzuttya_ne_kontaktuye_z_dyhalnymy_shlyahamy_koronavirus
Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники
БЛ,,ДЬ,..**(((зараз мене забанять ((
заголовок супречить тексту!!!
ВООЗ стверджує, що вірус поширюється через більші респіраторні краплі ..вони швидко осідають через свою вагу.
Гебреісуса(ставленика Китаю) ще очікує судовий процес у Гаазі ..
за те,що місяць не реагував на факт предачі ковід від людини людині...
І не вимерли ще.
1 не могли два месяца разобраться передается от человека к человеку ковид или нет
2 уверяли что основной путь передачи - контактный)))
то есть все наоборот. пшнхй со своими тупорылыми рекомендациями