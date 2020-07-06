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Минздрав планирует через два года проводить трансплантацию во "многих городах" Украины, - Степанов

Минздрав планирует через два года проводить трансплантацию во

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что через два года в Украине будут делать операции по трансплантации органов во многих городах страны.

Об этом он сказал во время брифинга, комментируя успешную трансплантацию сердца во Львове, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. По его словам, донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Степанов утверждает, что Минздрав работает над тем, чтобы создать условия для успешной работы украинских медиков и именно так видит реформированную медицину, когда всю медицинскую помощь, в том числе и высокоспециализированную, можно предоставлять исключительно в Украине.

"В Минздраве создано соответствующее подразделение по трансплантации, которое занимается исключительно вопросами трансплантации. Нам очень многое нужно сделать, в том числе в нормативном плане, нам нужно создать реестр всех пациентов, нуждающихся в трансплантации тех или иных органов", - сказал министр, отметив, что это произойдет не за день или за месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже 69 лабораторий делают ПЦР-тесты, - Степанов

"Срок, открою вам такой секрет, который я поставил перед командой МЗ, чтобы мы за год уже очень далеко продвинулись, а за два года эти трансплантации делались уже в многих городах", - добавил Степанов.

Напомним, в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке сердца.

Автор: 

Львов (4586) трансплантация (155) Степанов Максим (2062) трансплантология (19)


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Топ комментарии
+8
Добро пожаловать на рынок органов, украинцы. Теперь кого можно спасти, будут резать. Первыми пойдут мотоциклисты.
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06.07.2020 00:34
+6
вам в рыло говорят, что всё здоровое насление порежут на органы, молчите дальше
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06.07.2020 00:49
+3
"Чёрные" трансплантологи воспрянут духом?
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06.07.2020 00:41
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Добро пожаловать на рынок органов, украинцы. Теперь кого можно спасти, будут резать. Первыми пойдут мотоциклисты.
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06.07.2020 00:34 Ответить
А другими велосипедисти🐸
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06.07.2020 04:58 Ответить
"планы пятилетки трансплантаций за два года!"
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06.07.2020 00:36 Ответить
"донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы"

"До́нор (від лат. dono - дарую) - людина, яка добровільно дає частину своєї крові для переливання пацієнтам (реципієнтам) чи для готування лікувальних препаратів, а також свою тканину (наприклад, шкіру) чи орган (наприклад, нирку) для пересаджування (трансплантації) іншим особам. "

Минздрав планирует через два года проводить трансплантацию во "многих городах" Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 2001
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06.07.2020 08:41 Ответить
"Чёрные" трансплантологи воспрянут духом?
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06.07.2020 00:41 Ответить
вам в рыло говорят, что всё здоровое насление порежут на органы, молчите дальше
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06.07.2020 00:49 Ответить
А че? Цинично? Да! Почерк Сороса -- господа.
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06.07.2020 01:28 Ответить
это почерк врагов Сороса.
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06.07.2020 03:40 Ответить
Господа на твоїй смердючій росії.
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06.07.2020 04:57 Ответить
Ось на чому може заробити Бєня! А ми то думали, що він може вкрасти в пограбованій ним Україні.
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06.07.2020 03:34 Ответить
Бреше зелена нечисть. Вона дає лікарям-паразитам гроші з державного бюджету.
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06.07.2020 03:39 Ответить
Кожен із 73 повинен здати орган напідтримки зеекономіки!
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06.07.2020 04:45 Ответить
Там не усі органи хворі. 73% можна перевіряти і здорові органи забирати для продажу за кордон.
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06.07.2020 05:00 Ответить
Чет я очкую.
Минздрав планирует через два года проводить трансплантацию во "многих городах" Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 1485
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06.07.2020 04:51 Ответить
Ну и к чему это блеяние?
Хитрожопые депутаты, пользуясь дикостью населения, раздували истерику по поводу использования органом погибших по умолчанию, а теперь ЧТО ПЕРЕСАЖИВАТЬ?
Кто живой и нормальный будет где-то ходить и пробивать справку, что он разрешает свои органы использовать в случае гибели?
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06.07.2020 10:20 Ответить
Пиз...ць, угроблять зелені нарід України.
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06.07.2020 10:39 Ответить
А сколько же ушло за эти 2 десятилетия и оставшиеся 2 года ещё пока всё пойдёт??? И раньше срока много ушло. Вот и предлагаю всем депутатам предыдущих Рад не менее 4 выборов, всех льгот и пенсий депутатских лишить---на их совести не принятие простого решения. Да и денежка пропала в бюджет, много перепало денежек белоруссам. Но в другие страны улетело немеряно.
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06.07.2020 20:27 Ответить
И в догон верхнему коменту. именно врачи транспланнтологи, работая по этой части сильный опыт набирают по части общей хирургии, для войны крепко нужны такие в госпиталя неотложной хирургии. Но не в коня и не в конюха корм у нас. Давно все работают в мире----слишком ясно. Могу и причины назвать почему не шло. Та ясно и так. А то вот опять на трое суток меня в карцер упёрли по части прежних текстов.
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06.07.2020 20:33 Ответить
 
 