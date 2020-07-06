Минздрав планирует через два года проводить трансплантацию во "многих городах" Украины, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что через два года в Украине будут делать операции по трансплантации органов во многих городах страны.

Об этом он сказал во время брифинга, комментируя успешную трансплантацию сердца во Львове, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. По его словам, донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Степанов утверждает, что Минздрав работает над тем, чтобы создать условия для успешной работы украинских медиков и именно так видит реформированную медицину, когда всю медицинскую помощь, в том числе и высокоспециализированную, можно предоставлять исключительно в Украине.

"В Минздраве создано соответствующее подразделение по трансплантации, которое занимается исключительно вопросами трансплантации. Нам очень многое нужно сделать, в том числе в нормативном плане, нам нужно создать реестр всех пациентов, нуждающихся в трансплантации тех или иных органов", - сказал министр, отметив, что это произойдет не за день или за месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже 69 лабораторий делают ПЦР-тесты, - Степанов

"Срок, открою вам такой секрет, который я поставил перед командой МЗ, чтобы мы за год уже очень далеко продвинулись, а за два года эти трансплантации делались уже в многих городах", - добавил Степанов.

Напомним, в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке сердца.