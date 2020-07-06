Расширение гарантий и соблюдение прав заробитчан будет предметом переговоров Украины и Польши, - министр сельского хозяйства Ардановский

Тысячи украинцев, работающих в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села РП Ян Кшиштоф Ардановский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Глава польского аграрного ведомства во время субботнего визита в Александрове-Куявском подчеркнул, что приезды тысяч граждан Украины на работу в Польшу создают замечательные возможности для укрепления дружественных отношений обеих стран и народов.

Ян Кшиштоф Ардановский добавил, что Польша - активный сторонник прозападного курса Украины и осуждает российскую агрессию на востоке этой страны.

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"Между Польшей и Украиной развиваются хорошие политические и экономические отношения. Давнее прошлое, как уходящее вглубь веков, так и то, на жестокость которого повлияла Вторая мировая война, не могут быть забыты, но они должны научить нас делать выводы. Чтобы наши два народа никогда уже не пошли друг против друга. Чтобы помня взаимно причиненные страдания, мы могли вместе строить общее хорошее будущее", - сказал министр сельского хозяйства и развития села Польши.

По мнению Яна Кшиштофа Ардановского, лучшего времени для таких дружественных взаимоотношений не найти. Министр отметил, что тысячи украинцев, работающих в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.

"Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Все это будет предметом международных переговоров", - добавил министр Ардановский.

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