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Расширение гарантий и соблюдение прав заробитчан будет предметом переговоров Украины и Польши, - министр сельского хозяйства Ардановский

Расширение гарантий и соблюдение прав заробитчан будет предметом переговоров Украины и Польши, - министр сельского хозяйства Ардановский

Тысячи украинцев, работающих в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села РП Ян Кшиштоф Ардановский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Глава польского аграрного ведомства во время субботнего визита в Александрове-Куявском подчеркнул, что приезды тысяч граждан Украины на работу в Польшу создают замечательные возможности для укрепления дружественных отношений обеих стран и народов.

Ян Кшиштоф Ардановский добавил, что Польша - активный сторонник прозападного курса Украины и осуждает российскую агрессию на востоке этой страны.

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"Между Польшей и Украиной развиваются хорошие политические и экономические отношения. Давнее прошлое, как уходящее вглубь веков, так и то, на жестокость которого повлияла Вторая мировая война, не могут быть забыты, но они должны научить нас делать выводы. Чтобы наши два народа никогда уже не пошли друг против друга. Чтобы помня взаимно причиненные страдания, мы могли вместе строить общее хорошее будущее", - сказал министр сельского хозяйства и развития села Польши.

По мнению Яна Кшиштофа Ардановского, лучшего времени для таких дружественных взаимоотношений не найти. Министр отметил, что тысячи украинцев, работающих в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.

"Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Все это будет предметом международных переговоров", - добавил министр Ардановский.

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Автор: 

Польша (8431) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+4
укрепления дружественных отношений Источник: https://censor.net/n3206185

Слов НЕТ !!! Просто пользуют нас --трудолюбивый Украинский Народ и издеваются само собой ((( На страховку каждый месяц дай на пенсионный дай на карту опять дай а даже машину на себя хрен оформишь иди гуляй -- классно устроились (друзья) збенеки !!!
Наши ублюдки при власти еще гордятся сколько денег переводят в Украину-- вместо того что бы у себя обеспечить работой и развитием
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06.07.2020 05:41
+3
Зарплата 5000-6000 гривень - не бідність.
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06.07.2020 01:42
+3
Только за одни эти слова, сказанные чужим министром, руководство этой страны должно уйти в отставку. Люди вынуждены покидать свою страну чтобы выжить - это пздц
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06.07.2020 03:01
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Правила форума Совет форумчан
Зарплата 5000-6000 гривень - не бідність.
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06.07.2020 01:42 Ответить
укрепления дружественных отношений Источник: https://censor.net/n3206185

Слов НЕТ !!! Просто пользуют нас --трудолюбивый Украинский Народ и издеваются само собой ((( На страховку каждый месяц дай на пенсионный дай на карту опять дай а даже машину на себя хрен оформишь иди гуляй -- классно устроились (друзья) збенеки !!!
Наши ублюдки при власти еще гордятся сколько денег переводят в Украину-- вместо того что бы у себя обеспечить работой и развитием
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06.07.2020 05:41 Ответить
Ты хоть раз работал в Польше или другой европейской стране? Почему ты скулишь из за необходимости оплачивать мед страховку и пенсионные отчисления? В Польше медицинское страхование и оно реально работает. Оплата карты побыта 450 зл раз в три года- кошмар, грабеж! Пенсионные отчисления- имея стаж работы в 5 лет уже можно претендовать на получение минимальной пенсии (она же - социальная, около 800 зл).
Что не так?
Не нравиться- сиди дома и тебя ни кто не будет использовать, кроме родного государства.
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06.07.2020 11:19 Ответить
Только за одни эти слова, сказанные чужим министром, руководство этой страны должно уйти в отставку. Люди вынуждены покидать свою страну чтобы выжить - это пздц
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06.07.2020 03:01 Ответить
Хто винуватий?
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06.07.2020 04:01 Ответить
Ну звичайно ж Порошенко))
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06.07.2020 07:06 Ответить
Згадав як моя бабця говорила:
- Хто винуватий?
- Невістка!
- Так її дома немає...
- А он її сукня висить.
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06.07.2020 07:31 Ответить
І він в тому числі - 20 років при владі на найвищих посадах все ж. Ще з часів Кучми - основного "творця" нинішньої Держави. І Порошенко за ці 20 років разом з Азаровим, Ющенком, Тимошенко, Януковичем, Яценюком, Бойко, Пустовойтенко та ішими "пацанами" з "бригади" наполегливо працювали (і продовжують працювати) над створенням саме тієї моделі Держави Україна, в якій ми з Вами маємо честь проживати і з якої ми маємо честь тікати в Польщу і Італію на заробітки.
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06.07.2020 08:28 Ответить
У СЕБЯПОРЯДОК НАВЕДИТЕ И НЕ ЛЕЗТЕ. В МИНСКЕ УМНИЧАЙТЕ
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06.07.2020 03:32 Ответить
Для чого держава втручається в правова людини? Це вже стає схожим на те, як німці забирали людей на роботи під час ДСВ🙄
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06.07.2020 03:37 Ответить
Ніколи усіх прав не надавали заробітчанам ніде і все залежало завжди від влад з обох боків,але української влади український народ не мав ніколи,бо укри-це унія,як київських родів так і княжих родоводів.Тому кожний зараз вибирає для себе,що йому до вподоби-реєстрові,рекрути чи вільні громадяни.
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06.07.2020 06:34 Ответить
Зараз обрали тих, хто нас грабує.
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06.07.2020 06:52 Ответить
Хіба?Кравчук дістав "заможньє життя",Кучма -"благодатний час",Ющенко здобув "у країні прогрес",Янукович-життя в народові(чужому),Порошенко-зажив "по-новому",Зеленський скінчив епоху своєї бідності.Хтось дав це Україні?
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06.07.2020 08:04 Ответить
Янукович життя в народові чужому? Він за походженням татарин з поляком. Порошенко зажив по-новому? Що зараз нове у порівнянні до його каденції?
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06.07.2020 08:47 Ответить
76-ть власних компаній
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06.07.2020 08:50 Ответить
У вас слоган Віктора Януковича: Моє життя належить народу України викликає довіру?
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06.07.2020 08:55 Ответить
пипец люди и без них зарабатывали! а власть просто хочет еще с "заробiтчан" собирать бабосы!
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06.07.2020 06:55 Ответить
Леший,ты очем и о ком.Поредлагает как раз дать заробитчанину хоть какие то права и защиту от беспредела польский министр,а не украинский."Бабосы" собрать никак не получиться.Нет двойного налогообложения.Наши идиоты конечно же грабят работяг,на таможне,на субсидиях.Но здесь еще надо напрягаться,а налогом было бы для них классно.
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06.07.2020 07:15 Ответить
Да нормально с правами у заробитчан. Главное работать официально и читать договор (он обычно на двух языках).
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06.07.2020 11:22 Ответить
-Яка спеціальність у тебе?
-Збиральник полуниці вищого розряду.
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06.07.2020 06:59 Ответить
Чёрный пояс по кабачкам!
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06.07.2020 07:41 Ответить
Украинцы сами виноваты в том что к ним по скотски относятся. Ездят к панам на заработки в рабские условия, в хлеву живут, вкалывают по 12 часов, терпят когда их унижают и обманывают, когда занижают ставки по сравнению с местными, всё ради того что бы заработать немного больше чем дома.
90% заробитчан это низкоквалифицированный холопский труд.
Дома на серьёзную работу устроится не могут, то знаний не хватает, то квалификации, то образование 9 классов, зато в Польше можно собирать фрукты и овощи, паковать коробки, стоять как робот у линии собирать холодильники, механическая тупая работа.
На что потом жалуетесь?
Человек со знаниями и умениями и дома хорошо заработает и за кордоном будет высоко ценить свой труд и устроится с контрактом.
Когда открываешь сайты по рекрутингу диву даёшься сколько требуется грамотных и квалифицированных работников а основная масса заробитчан на такие работы даже не пытается устроится, "розуму немає", им проще ни за что не отвечать, ничего не уметь и механически бездумно делать работу, пан заплатит.
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06.07.2020 07:40 Ответить
Меньше слушай росСМИ на счет рабских условий и жизни в хлеву. Если человек приехал на пол года и хочет по максимуму заработать - то он может пахать по 12 часов и снимать в хостеле койко-место (хотя найти хостел с нормальными условиями вполне реально). А те кто приехал с семьей или на долго- те снимают квартиру и живут вполне достойно. И работы разные. Хотя многих пишущих тут неше понять. Если в Украине работаешь на заводе или в с/х - то ты молодец, а если в Польше - то ты неквалифицированная рабочая сила и раб. Где логика?
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06.07.2020 11:29 Ответить
"Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Все это будет предметом международных переговоров", - добавил министр Ардановский. А про права українських робітників безпосередньо в Україні з якою країною перемовини проводити ? З Єфіопією чи з Уругваєм ?
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06.07.2020 08:30 Ответить
Запомните простую истину, когда государство говорит, что хочет помочь какой-то области - всегда речь о дополнительных налогах. Все эти рассказы о защите прав и заботе об отрасли - прошло пыль в глаза. Такую же тему о помощи отрасли год назад по отношению к айтишникам продвигали, в итоге все сводилось к повышению поборов с упрощенцев. Вот не может государство сидеть спокойно, когда люди без его помощи деньги нормальные зарабатывают.
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06.07.2020 08:50 Ответить
Нагадало https://books.google.ca/books?id=gBZ2VSqc5iUC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D1%83+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96&source=bl&ots=K1A5rBkjum&sig=ACfU3U0rZjxMTqlbbZAoWC-QzQy8DPXTQg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjb77CM-bfqAhVQhHIEHXT3A48Q6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96&f=false РЕЕСТРОВЕ КОЗАЦТВО.
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06.07.2020 09:09 Ответить
 
 