Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода
Из-за аварии трубопровода пять городов в Донецкой области останутся без воды. Водоснабжение в Дружковке, Константиновке и частично в Торецке будет приостановлено, в Славянске и Краматорске - ограничено.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Дружковка, Константиновка и частично Торецк останутся без воды. Кроме того, будет сокращена подача на Славянск и Краматорск. Это следствие порыва, который произошел час назад на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода.
По словам Кириленко, о ходе ремонта и сроках его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии.
"Жителей указанных городов просим сделать необходимый запас воды", - добавил глава ОГА.
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