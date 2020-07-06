РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11133 посетителя онлайн
Новости
4 206 9

Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода

Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода

Из-за аварии трубопровода пять городов в Донецкой области останутся без воды. Водоснабжение в Дружковке, Константиновке и частично в Торецке будет приостановлено, в Славянске и Краматорске - ограничено.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Дружковка, Константиновка и частично Торецк останутся без воды. Кроме того, будет сокращена подача на Славянск и Краматорск. Это следствие порыва, который произошел час назад на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода.

По словам Кириленко, о ходе ремонта и сроках его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один шахтер погиб, один - травмирован в результате обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, - нардеп "Батькивщины" Волынец

"Жителей указанных городов просим сделать необходимый запас воды", - добавил глава ОГА.

Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода 01

авария (1285) Донецкая область (9767) вода (919) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це в таку спеку.
показать весь комментарий
06.07.2020 07:15 Ответить
Да в такую жару остаться на несколько дней без воды, на этом водопроводе постоянные аварии, сгнило уже все.
показать весь комментарий
06.07.2020 07:42 Ответить
а может терористы помогли...
показать весь комментарий
06.07.2020 07:50 Ответить
"По словам Кириленко, о ходе ремонта и сроках его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии." - "Жителей указанных городов просим сделать необходимый запас воды"
показать весь комментарий
06.07.2020 08:01 Ответить
представляю, какой вой бы подняли зрадойопы и нэдорогэнькы, произойди это при Порохе.

Репортажи каждые 15 минут. С места событий. Рыдающие бабушки. Умирающие без воды младенцы. Причитающие мамы. Шустер бы забацал внеочередную свободу-слова. Юля б со сталью в голосе требовала б внеочередного созыва Рады. Нацжены б палили файеры и обвиняли б барыг со свинарчуками вкупе...

То ли дело, когда при власти оккупанты! - тишина и покой.

Ну, нет воды у быдлоса? - ну и ... с тем быдлосом.
Быдлос роль отыграл, страну развалил, теперь быдлос уже неинтересен.
показать весь комментарий
06.07.2020 08:05 Ответить
Порохобот это безнадега... Как и зе-бот... Ну откуда вы такие упоротые беретесь?
показать весь комментарий
06.07.2020 08:15 Ответить
Поломки на этом водоводе случаются летом минимум раз в неделю, а бывает что и несколько раз за неделю и даже пару раз за день. Это не водовод, а решето 1953-его года, кстати.
показать весь комментарий
06.07.2020 08:23 Ответить
К Праге ведёт водовод диаметром 1100 мм. проложенный в 1911-13годах и только теперь начинаются аварии. Интересно, что трубы произведенные в 1890х годах, намного качественнее, чем польские трубы 1970-тых лет, закупленные чехами в рамках СЭВ.
показать весь комментарий
06.07.2020 08:43 Ответить
Когда жил в Константиновке, то часто из-за аварий ходил с ведрами к теплицам на ,,Берестовом". А воду вообще давали только холодную, на 2-3 часа утром и вечером.
показать весь комментарий
06.07.2020 08:46 Ответить
 
 