Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб
5 июля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник трижды открывал огонь по украинским защитникам вблизи Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": "Враг обстреливал наших воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Такое же вооружение оккупанты задействовали и на подступах к Широкино. Недалеко от населенного пункта Павлополь агрессор применял минометы 82-мм калибра и пулеметы. А возле Новотроицкого - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались возле Хутора Вольный и обстреляли наших защитников из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. Факт вражеской агрессии из подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован неподалеку от Орехово.
Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника".
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет.
По данным разведки, 5 июля украинские защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", по позициям украинских защитников неподалеку от Новгородского враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Также на рассвете противник применил 120-мм минометы у того же Новгородского, а также на подступах к Зайцево и Пивденному. Кроме того, агрессор провоцировал украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов рядом с Хутором Вольным.
Отмечается, что еще раз противник обстрелял из минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого.
"Огнем из разрешенного вооружения наши защитники подавили активность врага.
По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.
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