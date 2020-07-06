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Данилов о назначении Ляшко главным санврачом: Я имел к этому непосредственное отношение

Данилов о назначении Ляшко главным санврачом: Я имел к этому непосредственное отношение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил назначить Виктора Ляшко государственным санитарным врачом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"И я могу сказать, что непосредственно имел отношение к появлению Виктора Ляшко. Это произошло 11 февраля, когда мы в Совете нацбезопасности собрали большое совещание, была министр Скалецкая и я, было, по крайней мере, человек 35-40, и я спрашиваю: "А где наш главный санитарный врач?". И тут такая тишина. Я говорю: "Я не понял". Ответ: "А у нас его нет". Я говорю: "Подождите, как нет главного санитарного врача, сейчас мы в ситуации пандемии?".

Я говорю: "А кто здесь заместители министра, есть?". Говорят: "Да". Было там три заместителя. Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это произошло", - рассказал Данилов.

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По словам секретаря СНБО, реформа Министерства здравоохранения привела к тому, что в Украине в момент пандемии не было главного санитарного врача, который и должен отвечать за санитарно-эпидемиологическое состояние нашей страны.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом 26 февраля 2020 года.

Данилов Алексей (1066) назначение (2176) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+6
Цікаво,що б змінилося,якби в нас взагалі не було посади головного санлікаря ? Ну от змінилося б щось,хоч на краплю ? Чи у всій країні не знайшлося б прес-секретаря,озвучити:захворіли-померло-вилікувались ?
А цей Ляшко в курсі,що його щойно призначили відбувайлом за епідеміологічний стан в країні ? Стєпанов тепер не при ділах...
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06.07.2020 07:46
+3
И шо?? Медаль тебе скоту за это дать...или премию?? Для чего этот твой спитч???
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06.07.2020 07:43
+2
оно и видно
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06.07.2020 07:37
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оно и видно
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06.07.2020 07:37 Ответить
И шо?? Медаль тебе скоту за это дать...или премию?? Для чего этот твой спитч???
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06.07.2020 07:43 Ответить
Цікаво,що б змінилося,якби в нас взагалі не було посади головного санлікаря ? Ну от змінилося б щось,хоч на краплю ? Чи у всій країні не знайшлося б прес-секретаря,озвучити:захворіли-померло-вилікувались ?
А цей Ляшко в курсі,що його щойно призначили відбувайлом за епідеміологічний стан в країні ? Стєпанов тепер не при ділах...
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06.07.2020 07:46 Ответить
Главный санврач с диктаторскими замашками.
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06.07.2020 07:50 Ответить
Краще б ти йому вибив зуб.
Данилов о назначении Ляшко главным санврачом: Я имел к этому непосредственное отношение - Цензор.НЕТ 8713
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06.07.2020 07:51 Ответить
Главный санитарный врач без санитарно-эпидемиологической службы. НОНСЕНС.
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06.07.2020 07:56 Ответить
..ДЯ - КУ-Є-МО ! ..
Так при кому там розігнали санепідслужбу ?
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06.07.2020 08:16 Ответить
При Пороху цю шарагу хабарників-дармоїдів розігнали.
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06.07.2020 08:59 Ответить
В 2017 году санэпидемслужба была упразднена.
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06.07.2020 09:12 Ответить
Профессор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ был круче в сссре дохляке,нашпепал 300 миллионов Шариковых и сдох негодяй.
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06.07.2020 08:06 Ответить
афигеть...
баран влез в медицину решать вопросы административно-командным методом и гордится этим. Ну так, гандон, прикажи вообще уничтожить коронавирус - а то только полумерами срать способен.

тьфу пля - страна тупых совковых идиотов с быдлоэлекторатом...
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06.07.2020 08:07 Ответить
Дровосек,хирургические операции делает,а сапожник управляетт медициной. это чисто советский подход.Кухарка даже может править ССРом дохлоым вместе с оленеводом или кузнецом... не говоря о дворнике
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06.07.2020 08:11 Ответить
ПРОЛЕТАЙрят это классовый враг буржуев,попов,купцов,меценатов,офицеров,дворн и прочих сраных интиллегентов...
в.и.чЛенин.1889 год. 19 лет было вождю Мирового дебилизма,но доктрину Маркса Энгелся так и нне понял...
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06.07.2020 08:17 Ответить
 
 