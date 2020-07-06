COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 536,8 тыс., инфицированных - 11,5 млн.

По состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировали 175 499 заражений COVID-19 за сутки, свыше 11,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 6,5 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 11 562 873 случаев инфицирования и 536 841 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 132 569 (+ 251 за сутки), заболевших - 2 982 928 (+ 44 530 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 604 585 инфицированных (+ 26 209 за сутки) и 64 900 (+ 535 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 697 836 человек (+23 932 за сутки), количество смертей - 19 700 (+ 421 за сутки).

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В России 681 251 заболевший (+ 6,736 за сутки) и 10,161 летальный случай (+ 134 за сутки).

В Испании зарегистрировали 297 625 инфицированных пациентов, умерли 28 385.

Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни.