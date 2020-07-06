На Ривненщине за сутки выявили 84 новых случая COVID-19, всего - 4190, из них 78 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 5 июля, подтвердили 84 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро воскресенья 5 июля на Ривненщине зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья 5 июля на Ривненщине зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 9 до 74 лет.

Всего в области зарегистрированы 4190 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 78 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 2064 человека.

В работе лабораторий области остаются 180 образцов.







