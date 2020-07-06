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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 приведет к глубоким изменениям в мировой экономике. Будет нанесен удар по занятости и производству, - Лагард

Пандемия COVID-19 приведет к глубоким изменениям в мировой экономике. Будет нанесен удар по занятости и производству, - Лагард

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, приведет к глубоким изменениям в мировой экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По ее мнению, ускорится переход к дигитализации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность - более экологичной.

Европейскому Центробанку придется сохранять исключительно мягкую денежно-кредитную политику какое-то время и потребуется разработать финансовые инструменты, которые позволят финансировать трансформацию экономики, заявила Лагард в субботу в ходе выступления на экономическом форуме Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence, проходившем в этом году онлайн.

"Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным, причем больше всего в первые два года, - цитирует Лагард агентство Bloomberg. - Очевидно, что будет нанесен удар по занятости и производству, а в дальнейшем мы сможем надеяться на улучшение производительности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ

"Все это обязательно повлияет на потребительские цены, - заявила она. - Возможно, сначала это будет дефляционное давление, а затем уже инфляционная динамика".

Согласно некоторым оценкам, цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%, а уровень роботизации увеличится на 70-75%, сказала она.

Лагард отметила также быстрый рост онлайн-торговли в период локдаунов, когда многие люди были вынуждены оставаться дома. Этот тренд, по ее мнению, будет усиливаться в ущерб традиционной торговле.

карантин (16729) Лагард Кристин (120) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
сначала белые были колонизаторами, потом кто то привил им вирус виновности и теперь они, пересичные белые, получили на свою шею миллиарды чумазых иждевенцев.
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06.07.2020 08:38
+8
щас тебе напишут, шо ты фошизд. Вчера смотрел кино онлайн там был кентавр-гей а в другом сериале цыгане-негры. куда катится этот мир?
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06.07.2020 08:32
+7
"Пандемія коронавірусу" є механізмом перезапуску світу з подальшим втіленням Agenda2030.
На сайті ООН: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Стаття Майка Адамса, в якій він дав своє пояснення 17 пунктів програми ООН, щоб читачі дізналися про справжні цілі авторів документів:
• Програма Сталого Розвитку до 2030 року, [1]
• 17 цілей сталого розвитку. [2]
Документи описують поглинання держав і народів глобальної владою. Цілі документів - не більше ніж кодові слова для програми світового корпоративного управління, яке призведе людство в злидні, збагачуючи власників корпорацій.
Документи нічого не говорять про свободу людини, про захист прав особистості, про невід'ємні права людини, дарованих Творцем. Цінності, як свобода і права людини не входять ні в одну з 17 цілей ООН. Документи також не пояснюють, як цілі будуть досягнуті. Однак з тексту зрозуміло, що цілі можуть бути досягнуті тільки за допомогою глобального управління через правителів залежних тоталітарних держав.
Мета 1: Повсюдно покінчити з бідністю у всіх її формах.
Сенс: Поставити всіх на держдопомогу, продовольчі талони, житлові субсидії та подачки, які перетворять людей на слухняних рабів. Не дозволяти людям забезпечувати самих себе. Привчати населення до покори тим, хто дає посібники на їжу і предмети першої необхідності. Оголосити це "перемогою над бідністю".
Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку, поліпшити харчування і сприяти сталому сільському господарству.
Сенс: Підсадити всю планету на залежність від ГМО насіння корпорації Monsanto, збільшити використання смертоносних гербіцидів під приводом збільшення виробництва сх. культур. Створювати генетично модифіковані рослини для посилення вітамінних та ін. властивостей, не маючи уявлення про наслідки генетичного забруднення і міжвидових генетичних експериментів на тендітну екосистему.
Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти благополуччю всіх в будь-якому віці.
Сенс: Примусова вакцинація для дітей і дорослих під загрозою арешту і тюремного ув'язнення. Підсаджувати на важкі ліки дітей і підлітків. Проводити масові медикаментозні профілактичні програми під приводом поліпшення здоров'я.
Мета 4: Забезпечити справедливу якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя.
Сенс: Освіта повинна виховувати слухняних працівників, а не незалежних мислителів. Не допускати самоосвіту з альтернативних джерел.
Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.
Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори.
Ціль 6: Забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням і санітарією.
Сенс: Передати корпораціям контроль над світовими запасами води і стягувати монопольні ціни за доставку води.
Мета 7: Забезпечити доступ до надійної, стійкої, ******** енергії для всіх.
Сенс: Ввести штрафи за використання вугілля, газу і нафти, одночасно ************, "зелену енергетику". Компанії зеленої енергетики, що виробляють дорогу і ненадійну енергію, неконкурентноспроможні, тому повинні надаватися субсидія державою.
Мета 8: Сприяти сталому економічному зростанню на повну зайнятість для всіх.
Сенс: Знищити малий бізнес. Змусити роботодавців дотримуватися квоти найму ЛГБТ-працівників. Встановити загальну шкалу зарплати для всіх підприємств в умовах централізовано планованої економіки. Зруйнувати ринкову економіку. Відмовити в ліцензіях компаніям, які не підкоряються диктату.
Мета 9: Створити стійку інфраструктуру, сприяти стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.
Сенс: Поневолити країни борговими зобов'язаннями перед Світовим банком. Змусити витрачати боргові гроші на продукцію корпорацій і будівництво непотрібних великомасштабних проектів, які занурять країни в ще більші борги. У книзі Джона Перкінса "Сповідь економічного кілера", ця схема повторювалася незліченну кількість в різних країнах світу.
Мета 10: Скоротити нерівність всередині країн та між ними.
Сенс: Конфіскувати власність заможних підприємців, іноваторів, інженерів і незалежних вчених. Передати конфісковане багатство глобальним паразитам, які харчуються працею інших, нічого не вносячи в суспільство, прикриваючись гаслами про загальну рівність.
Мета 11: Зробити міста і населені пункти безпечними, надійними і стійкими.
Сенс: Заборонити людям володіти будь-якою зброєю, зосередивши зброю в руках урядових силовиків, які контролюють беззбройний, поневолений клас жебраків робітників. Ввести кримінальну відповідальність за проживання в заміських та сільських районах, створивши охоронювані райони в стилі Голодних ігор. Загнати людей в щільно упаковані, жорстко контрольовані міста, де вони будуть перебувати під цілодобовим наглядом і під впливом пропаганди.
Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Сенс: Стягувати каральні податки на виробництво і використання викопного палива і благ на його основі. Привчити людей жити в умовах зниженого рівня життя, який все більше нагадуватиме умови Третього світу. Використовувати ЗМІ, кіно і соцмережі для шельмування тих, хто перевищує ліміти використання води та електрики. Заохочувати доносительство в обмін на винагороду.
Мета 13: Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.
Сенс: Встановити квоти на споживання енергії на людину і карати за перевищення лімітів. Встановити спостереження за енергоспоживанням. Карати власників транспортних засобів, щоб змусити маси перейти на громадський транспорт, де розпізнаванням можна відслідковувати кожну людину.
Мета 14: Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Заборонити більшу частину океанського рибальства, викликавши брак продовольства і зростання цін на продукти харчування. Ввести кримінальну відповідальність за експлуатацію приватних риболовних суден, поставити рибальські промисли під контроль, дозволивши їх тільки корпораціям.
Мета 15: Захист, відновлення і заохочення сталого використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, стримування деградації грунтів і скорочення біологічного різноманіття.
Сенс: Змусити людей покинути сільськогосподарські і заміські райони. Ввести кримінальну відповідальність за приватну власність на землю, включаючи ферми, ранчо, сх. ділянки і дачі. Контролювати сільське господарство через корпоративно-урядову бюрократію. Заборонити дров'яні, вугільні та інші печі. Заборонити збір дощової води. Заборонити домашнє городництво і садівництво. У продовольчому забезпеченні населення повинно повністю залежати від уряду.
Мета 16: Сприяти розвитку мирного суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інклюзивні інститути на всіх рівнях.
Сенс: Надати правовий імунітет нелегальним іноземцям та меншинам, перетворивши їх в привілейовану верству, якій дозволено обмежене насильство по відношенню до інших. "Інклюзивні інститути" означають надання сприятливих умов корпораціям. Використання поліції і спецслужб для придушення неблагонадійних груп, ігноруючи при цьому злочинну діяльність корпорацій і політичної еліти.
Мета 17: Зміцнювати кошти глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Прийняти глобальні торговельні закони, які пригнічують національні закони, даючи корпораціям необмежені повноваження. Прийняти глобальні торгові пакти, які анулюють національне закони і скасовують закони про інтелектуальну власність, щоб гарантувати корпораціям монополію на ліки, насіння, хімікати і технології. Анулювати національні закони і вимагати підпорядкування торговельних угод, розробленим корпораціями і скріпленим печаткою ООН.
У документі йдеться: "Ми зобов'язуємося невпинно працювати для повного здійснення цієї програми до 2030 року."
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06.07.2020 08:47
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Правила форума Совет форумчан
8 миллиардов населения,условно, из них 5 миллиардов ничего не производят от слова совсем.Вопрос .зачем они на планете живут получа пособия и подачки чтоб не сдохнут с голодухи...
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06.07.2020 08:29 Ответить
щас тебе напишут, шо ты фошизд. Вчера смотрел кино онлайн там был кентавр-гей а в другом сериале цыгане-негры. куда катится этот мир?
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06.07.2020 08:32 Ответить
сначала белые были колонизаторами, потом кто то привил им вирус виновности и теперь они, пересичные белые, получили на свою шею миллиарды чумазых иждевенцев.
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06.07.2020 08:38 Ответить
Почему кто-то? Мировое масонское правительство.Оно же и глаголит, что пандемия во всем виновна, которая ими придумана,а все люди одурачены.Сколько можно верить этим сатанинстам? В Украине от страшной пандемии по статистике Госстата умерло всего 9 человек. Люди совсем рехнутые, раз не видят как их обманывают, на глазах шоры. Коронавирус - обычная инфекция, которая намного легче гриппа, но к ней привязана попытка управления устрашения порабощения людей, навязывание им вакцинации, которая небезопасна и тотального контроля.
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06.07.2020 11:18 Ответить
Лариса, какие 9 человек? Официальная статистика - 1262 человека.
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06.07.2020 12:02 Ответить
Откуда вы знаете. Американская Ассоциация по заболеваниям, например, говорит что тесты на COVID-19 дают точность 50%. Это они говорят об американских тестах, американских больницах и об американских докторах. Или вы думаете у нас все точнее и чеснее?
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06.07.2020 13:14 Ответить
Чисто от коронавируса - 9 человек, остальные от комбинации коронавируса и обострения хронической инфекции или есть случай когда молодой человек погиб от ожогов, а написали что от коронавируса. И еще - в Новой Зеландии здоровых людей не обязывают носить маски, так как маски приносят вред общему здоровью. Человек в жару с грязной черной маской дышит воздухом с ограничением кислорода и насыщенным бактериями, то есть грязным воздухом, который может вызывать другие заболевания. Носить маски здоровым -это преступление и издевательство над взрослыми и людьми.
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06.07.2020 20:26 Ответить
Так в Ведьмаке от Нетфликса (тьху, гадость) у нас были негры-дриады и негры-эльфы. Я уж молчу про "Тетрадь Смерти" от того же Нетфликса, где болезненно бледного японца поменяли на негра из подворотни. Либерасты совсем рехнулись.
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06.07.2020 12:06 Ответить
Когда некто указывает, что на планете Земля скопились миллиарды "ненужных" людей, он себя автоматически заносит в прогрессивную часть человечества, которая при глобальной утилизации заслуживает продолжать свой "трудовой" драйв... "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
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06.07.2020 11:03 Ответить
Ненужных людей нет.Это фашизм. Каких Бог дает людей, такие и есть и такой расклад был всегда.
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06.07.2020 11:20 Ответить
"мир уже никогда не будет прежним"
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06.07.2020 08:33 Ответить
Зомбирующая фраза и не нужно ее повторять.
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06.07.2020 11:20 Ответить
Правильно, давно пора замінити роботами роботяг всюди де тільки можна. Всі хто може працювати з дому по інтернету, хай працюють з дому, машин в заторах буде менше. Замість того щоб возити помідори з Марокко й Іспанії хай вирощують на місцях. І дальше по списку. ...
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06.07.2020 08:40 Ответить
"Пандемія коронавірусу" є механізмом перезапуску світу з подальшим втіленням Agenda2030.
На сайті ООН: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Стаття Майка Адамса, в якій він дав своє пояснення 17 пунктів програми ООН, щоб читачі дізналися про справжні цілі авторів документів:
• Програма Сталого Розвитку до 2030 року, [1]
• 17 цілей сталого розвитку. [2]
Документи описують поглинання держав і народів глобальної владою. Цілі документів - не більше ніж кодові слова для програми світового корпоративного управління, яке призведе людство в злидні, збагачуючи власників корпорацій.
Документи нічого не говорять про свободу людини, про захист прав особистості, про невід'ємні права людини, дарованих Творцем. Цінності, як свобода і права людини не входять ні в одну з 17 цілей ООН. Документи також не пояснюють, як цілі будуть досягнуті. Однак з тексту зрозуміло, що цілі можуть бути досягнуті тільки за допомогою глобального управління через правителів залежних тоталітарних держав.
Мета 1: Повсюдно покінчити з бідністю у всіх її формах.
Сенс: Поставити всіх на держдопомогу, продовольчі талони, житлові субсидії та подачки, які перетворять людей на слухняних рабів. Не дозволяти людям забезпечувати самих себе. Привчати населення до покори тим, хто дає посібники на їжу і предмети першої необхідності. Оголосити це "перемогою над бідністю".
Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку, поліпшити харчування і сприяти сталому сільському господарству.
Сенс: Підсадити всю планету на залежність від ГМО насіння корпорації Monsanto, збільшити використання смертоносних гербіцидів під приводом збільшення виробництва сх. культур. Створювати генетично модифіковані рослини для посилення вітамінних та ін. властивостей, не маючи уявлення про наслідки генетичного забруднення і міжвидових генетичних експериментів на тендітну екосистему.
Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти благополуччю всіх в будь-якому віці.
Сенс: Примусова вакцинація для дітей і дорослих під загрозою арешту і тюремного ув'язнення. Підсаджувати на важкі ліки дітей і підлітків. Проводити масові медикаментозні профілактичні програми під приводом поліпшення здоров'я.
Мета 4: Забезпечити справедливу якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя.
Сенс: Освіта повинна виховувати слухняних працівників, а не незалежних мислителів. Не допускати самоосвіту з альтернативних джерел.
Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.
Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори.
Ціль 6: Забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням і санітарією.
Сенс: Передати корпораціям контроль над світовими запасами води і стягувати монопольні ціни за доставку води.
Мета 7: Забезпечити доступ до надійної, стійкої, ******** енергії для всіх.
Сенс: Ввести штрафи за використання вугілля, газу і нафти, одночасно ************, "зелену енергетику". Компанії зеленої енергетики, що виробляють дорогу і ненадійну енергію, неконкурентноспроможні, тому повинні надаватися субсидія державою.
Мета 8: Сприяти сталому економічному зростанню на повну зайнятість для всіх.
Сенс: Знищити малий бізнес. Змусити роботодавців дотримуватися квоти найму ЛГБТ-працівників. Встановити загальну шкалу зарплати для всіх підприємств в умовах централізовано планованої економіки. Зруйнувати ринкову економіку. Відмовити в ліцензіях компаніям, які не підкоряються диктату.
Мета 9: Створити стійку інфраструктуру, сприяти стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.
Сенс: Поневолити країни борговими зобов'язаннями перед Світовим банком. Змусити витрачати боргові гроші на продукцію корпорацій і будівництво непотрібних великомасштабних проектів, які занурять країни в ще більші борги. У книзі Джона Перкінса "Сповідь економічного кілера", ця схема повторювалася незліченну кількість в різних країнах світу.
Мета 10: Скоротити нерівність всередині країн та між ними.
Сенс: Конфіскувати власність заможних підприємців, іноваторів, інженерів і незалежних вчених. Передати конфісковане багатство глобальним паразитам, які харчуються працею інших, нічого не вносячи в суспільство, прикриваючись гаслами про загальну рівність.
Мета 11: Зробити міста і населені пункти безпечними, надійними і стійкими.
Сенс: Заборонити людям володіти будь-якою зброєю, зосередивши зброю в руках урядових силовиків, які контролюють беззбройний, поневолений клас жебраків робітників. Ввести кримінальну відповідальність за проживання в заміських та сільських районах, створивши охоронювані райони в стилі Голодних ігор. Загнати людей в щільно упаковані, жорстко контрольовані міста, де вони будуть перебувати під цілодобовим наглядом і під впливом пропаганди.
Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Сенс: Стягувати каральні податки на виробництво і використання викопного палива і благ на його основі. Привчити людей жити в умовах зниженого рівня життя, який все більше нагадуватиме умови Третього світу. Використовувати ЗМІ, кіно і соцмережі для шельмування тих, хто перевищує ліміти використання води та електрики. Заохочувати доносительство в обмін на винагороду.
Мета 13: Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.
Сенс: Встановити квоти на споживання енергії на людину і карати за перевищення лімітів. Встановити спостереження за енергоспоживанням. Карати власників транспортних засобів, щоб змусити маси перейти на громадський транспорт, де розпізнаванням можна відслідковувати кожну людину.
Мета 14: Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Заборонити більшу частину океанського рибальства, викликавши брак продовольства і зростання цін на продукти харчування. Ввести кримінальну відповідальність за експлуатацію приватних риболовних суден, поставити рибальські промисли під контроль, дозволивши їх тільки корпораціям.
Мета 15: Захист, відновлення і заохочення сталого використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, стримування деградації грунтів і скорочення біологічного різноманіття.
Сенс: Змусити людей покинути сільськогосподарські і заміські райони. Ввести кримінальну відповідальність за приватну власність на землю, включаючи ферми, ранчо, сх. ділянки і дачі. Контролювати сільське господарство через корпоративно-урядову бюрократію. Заборонити дров'яні, вугільні та інші печі. Заборонити збір дощової води. Заборонити домашнє городництво і садівництво. У продовольчому забезпеченні населення повинно повністю залежати від уряду.
Мета 16: Сприяти розвитку мирного суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інклюзивні інститути на всіх рівнях.
Сенс: Надати правовий імунітет нелегальним іноземцям та меншинам, перетворивши їх в привілейовану верству, якій дозволено обмежене насильство по відношенню до інших. "Інклюзивні інститути" означають надання сприятливих умов корпораціям. Використання поліції і спецслужб для придушення неблагонадійних груп, ігноруючи при цьому злочинну діяльність корпорацій і політичної еліти.
Мета 17: Зміцнювати кошти глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Прийняти глобальні торговельні закони, які пригнічують національні закони, даючи корпораціям необмежені повноваження. Прийняти глобальні торгові пакти, які анулюють національне закони і скасовують закони про інтелектуальну власність, щоб гарантувати корпораціям монополію на ліки, насіння, хімікати і технології. Анулювати національні закони і вимагати підпорядкування торговельних угод, розробленим корпораціями і скріпленим печаткою ООН.
У документі йдеться: "Ми зобов'язуємося невпинно працювати для повного здійснення цієї програми до 2030 року."
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06.07.2020 08:47 Ответить
Хто такі дурні коменти писав? Кацап??
Напр. "Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори."

Є ПРИРОДА, а проти неї не попреш. Гормони ще ніхто не відміняв, а чоловічою агресивною поведінкою керують гормони - тестостерон в основному - а не чоловіча енергія мужності. Жінки не менше хоробрі, а більше, особливо коли йдеться про захист дітей і сім'ї.
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06.07.2020 09:08 Ответить
Ви не праві. Я досить чітко бачу, як за час мого проживання в Европі дійсно фемінізувались чоловіки. Ця тенденція має зараз дуже велику швидкість свого розвитку.
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06.07.2020 10:08 Ответить
После того как большая часть европейских мужчин превратится в soy boy'ев, на подмогу прийдут бравые батья-мусульмане. И честно говоря, я им мешать не буду.
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06.07.2020 12:10 Ответить
Наприклад - стародавня Спарта...
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06.07.2020 10:22 Ответить
'' Заборонити більшу частину океанського рибальства'' а ви запронуйте інакший варіант вирішення катастрофи яка насувається від неконтрольованого вилову риби... Чи будемо чекати поки риба в океані закінчиться і все рівно прийдемо до цього але вже із великим запізенням..
Вибір буде завжди по їді як і зараз, ніхто ж не заставляє зараз їсти хімію людей і пхати це в своїх дітей але пхають і їдять а потім бігають і збирають гроші..
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06.07.2020 09:41 Ответить
"Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным, причем больше всего в первые два года, - цитирует Лагард агентство BloombergИсточник: https://censor.net/n3206196

Как по мне-принудительное изменение экономики в пользу более развитых. В качестве катализатора выбрали не существующую " пандемию",люди с низким IQ , и низкими доходами обречены на постепенное вымирание,которое будет маскироваться "пандемией"
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06.07.2020 08:50 Ответить
Не треба шукати чорного кота в темній кімнаті, все набагато простіше - ПРИРОДА захищається від паразитів які її знищують доступними їй методами.
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06.07.2020 09:13 Ответить
Поiду ну я два мiшка картоплi куплю...поканиначалось
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06.07.2020 08:52 Ответить
Лучше купить пасту, а то картопля прорастёт и сгниет, а паста 2 года выдержит.
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06.07.2020 09:15 Ответить
Зубну ?
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06.07.2020 09:18 Ответить
Бігом, а то розберуть, не встигнеш.
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06.07.2020 09:18 Ответить
Ну а шо ? Пiплз прочитає такі ось страшилки і куди насамперед побіжить ? Прально !До супермаркет!
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06.07.2020 09:23 Ответить
"больше всего в первые 2 года". Пандемии так и длятся около 2-х лет. Или она думает, ковирус навечно?
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06.07.2020 09:09 Ответить
для этого все и затевалось))) "сидите дома люди, а то страшен вирус аяяй". А мы пока все производственные циклы и ваши рабочие места заменим роботами...робот не просит отпуск и зарплату...работает 24/7, не забухает....
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06.07.2020 09:23 Ответить
руский робот забухает, начнет лениться и скатится по социальной лестнице до калькулятора
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06.07.2020 09:33 Ответить
Подякуйте ВООЗ і "змі".
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06.07.2020 09:31 Ответить
Я вже давно кажу що Україна ідеальний варіант для нової моделі, тут 60 % населення не хочуть працювати і готові жити на субсидії і фіксований дохід, нам б суди підтянути і можемо реально притянути роботизовані підприємства, також у нас багато спеціалістів які можуть легко працювати вдома. Доступний швидкісний інтернет і т.д.
А людям пора реально зрозуміти, що ліміт ресурсів не лишає іншого виходу виходу з цієї ситуації.. Навіть проста річ вирубування лісів тому що не маю за що жити показує необхідність даної моделі..
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06.07.2020 09:34 Ответить
Хто ж зебілам винен шо вони люмпени і жлоби у яких на умі один квартал та розсміши гоміка ???
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06.07.2020 09:35 Ответить
Я не про те я про те що дешеві біороботи в Китаю вже не вигідні, їх хочуть замінити реальними роботами які з кожним роком дешевіють, йде нова модель коли будуть роботизовані підприємства, частина науковців і висококваліфікованих програмістів, творчі і т.д. решта будуть переводити на фіксований дохід.
У нас реально затянути частину корпорації з Китаю через своє геоположення і те що велика частина суспільства готові перейти на такий фіксований дохід, якщо подивитись по опитуванням то це 60%.
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06.07.2020 09:50 Ответить
Скіки це років 50-100? Та ми до того часу не дожевемо, то і хір з ним
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06.07.2020 10:01 Ответить
Пошов вон отсюда пОРОХОБОТ кончений.
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06.07.2020 10:09 Ответить
Сам вийди розбійник
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06.07.2020 10:13 Ответить
Как уже достали пОРОХОБОТЫ вечно срут всякую хрень где не попада.
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06.07.2020 11:17 Ответить
Маю знайомого з дитиною, він інвалід 1 групи, дружини не має, дитині потрібно видаляти гланди, то щоб ви зрозуміли йому потрібно з нею лягати в лікарню і здати тест на коронавірус на двох більше 5 тис грн.
Тепер питання, хто заробляє шалені гроші на людях?
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06.07.2020 09:42 Ответить
Ви б краще не тут жалілись а організували в соцмережах хвилю по форумах щоб допомогти йому, тут вам ніхто не допоможе.. Тести мали б бути бесплатними, це лікарі розводять на місцевому рівні... По друге по своїх дітях знаю що зібльшені мигдалини це постійний контакт з чимось шкідливим для дитини і видаленням їй просто знищать весь місцевий імунітет.
Я свою причину це проживання в забрудненні газами частині міста усунув, і вони прийшли в норму самі... А троїм дітям що жили на нижніх поверхах в моєму колишньому будинку вже видалили..
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06.07.2020 09:57 Ответить
гланди видаляти це сумнівна справа, якщо не має життєвої необхідності. Миндалини це перші ворота імунної системи і саме від них дуже багато чого залежить в імунній системі людини!
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06.07.2020 10:03 Ответить
Записывается абсолютно всё! Своя цена есть всему, как каждому, даже самому мелкому поступку, хорошему и плохому, так и бездействию! У каждой души, а значит и у каждого человека есть свой личный духовный счёт! И в конце, кто, что заслужил и заработал, тот там и тем переродится! Так всё и есть!!! И это КЛЮЧ от многого и большой ШАНС и главные основы Школы Правильной и Полезной жизни, которые надо СРОЧНО открыть и сделать обязательными и бесплатными для всех и везде! И когда все люди пройдут эту школу и будут правильно и полезно жить, тогда на Земле и настанет Правильный Рай, (ПРАЙ), для создания и поддержания которого на Земле есть всё необходимое! И по всем поступкам, каждому и его душе будет и воздастся СПОЛНА, и поощрение, и наказание, и счастье, и страдания, и место и время в раю, или в аду! Ищите меня в фейсбуке и в одноклассниках, там есть ещё много чего полезного и интересного, Anatoliy Tal Peskov
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06.07.2020 12:37 Ответить
Світові ліваки зовсім втратили розум і уявили себе богами.Але це їх не врятує від смерті,як би вони не викручувались.
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06.07.2020 13:07 Ответить
На то она и пандемия, для того что бы у власти пришли и были хозяевами жизни олигархи в том числе иостранных государст, владельцы банков,те кто могут оперировать трилионами $ в том числе получая государственными займами от Ценро-банков под 1% годовых у того же населения потому как и в Украине там берут деньги у государства олигархи владеющие банками, а расплачивается население, только преимущественно других стран, как наша при помощи кормпрадорской власти, скупая в подешевевшие месторождения природных ресурсов по всему миру, земли сельхоз назначения, монополизируют рынки скупая активы в производстве лекарств, удобрений тем самым монопольной ценой и шантажем,вытягивая из населения средства бедных сран.
ЧТО то не слышно о проискождения ковида 19, может его создали искуственно или размножили и распространили для того, что бы организовать кризис и скупить в кризис на кредитные средства Центробанков целые государства и территории при помощи компродорской власти, а местное население загнать в подконтрольные фавеллы
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06.07.2020 14:33 Ответить
 
 