17 задержанных украинцев провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин. ФОТОрепортаж

Граждане Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье к задержанным украинцам пустили консула, он передал им вещи первой необходимости - воду и средства гигиены. Кроме того, им предоставили матрасы, первую ночь они провели на пустых кроватях.

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По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешали под наблюдением выйти в местный магазин для покупки еды.

Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине, которая путешествовала с двумя внуками.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Кроме украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора. В субботу были задержаны две американки (гражданам США также запрещен въезд в Грецию), но в воскресенье их отправили обратным рейсом через Канаду.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что возвращение наших граждан домой возможно только прямыми обратными рейсами Афины - Киев. По расписанию оба они должны состояться во вторник вечером, хотя была информация о том, что один из рейсов может улететь в понедельник. Условия возврата пока неизвестны; пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты.

Также посольство пытается предотвратить многолетний запрет на въезд в ЕС для задержанных украинцев.

В посольстве призвали внимательно проверять информацию о режиме въезда в Грецию - по интерактивной карте МИД, на сайте и Facebook-странице посольства.