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Новости Агрессия России против Украины
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Посол Франции в Украине о возможном размещении миротворцев ООН на Донбассе: "Мы весьма скептически настроены"

Посол Франции в Украине о возможном размещении миротворцев ООН на Донбассе:

Посол Франции Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах. Впрочем, эту идею не исключают в принципе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, не надо распылять их.

"Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - заявил он.

Отметим, миротворческая миссия ООН - действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся по обязательному согласию сторон конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен

Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

миротворцы (1168) ООН (4178) посол (1804) Франция (3524) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+13
Загалом ООН нічого успішного не зробила.
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06.07.2020 08:39
+12
Дык, как вам в Кремле заплатят, то вы и делать будете...
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06.07.2020 08:43
+8
Касап, иди нахер!
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06.07.2020 09:03
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Загалом ООН нічого успішного не зробила.
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06.07.2020 08:39 Ответить
Дык, как вам в Кремле заплатят, то вы и делать будете...
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06.07.2020 08:43 Ответить
Если даже вероятность размещения миротворцев ( конечно не из РФ и ее военных союзников и сателлитов) рассматривается " скептически ", то какое мирное дип. решение возможно по ОРДЛО. Если это не считается не реальным вариантом, как впрочем и освобождение военным путем. То тогда либо капитуляция ( пусть и скрытая), либо статус кво такое как на данный момент.( по факту новая граница, до лучших времен, и тут главное что бы хоть стрелять прекратили, но у Путина совсем другая тактика , она сводится к обострению ситуации и " принуждение к капитуляции" при повседневной работе еще и развала страны изнутри силами пророссийской полит. агентуры, олигархов, предателей,соглашателей и капитулянтов.
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06.07.2020 08:51 Ответить
Якби Ще був би президентом, то він би пропонував змінити формат Мінського і Нормандського процесів. Але Зе все влаштовує.
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06.07.2020 08:56 Ответить
Касап, иди нахер!
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06.07.2020 09:03 Ответить
4 июля, во время открытия стадиона в школе №1 города Южный, Одесская область, президент Украины Владимир Зеленский дал короткий брифинг для журналистов.
На вопрос об уголовном преследовании экс-президента Петра Порошенко, он ответил, что это ему не интересно, - передает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.youtube.com/channel/UC3kFybNZptnCZ2UspAAzgrg Думскую.
Так, на вопрос журналиста издания о том, не боится ли Зеленский преследованиями и репрессиями против оппозиции повторить судьбу Януковича, который посадил Юлию Тимошенко, а сам, в итоге, был вынужден бежать из страны, гарант ответил, что он «никого не сажает, и ему не интересно отвечать на такие вопросы».
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06.07.2020 09:05 Ответить
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиця!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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06.07.2020 10:28 Ответить
Кто еще сегодня не пинал казламордую блевотину?😂😂🌷
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06.07.2020 09:30 Ответить
піди на могилку захєрченка, пом'яни свого хероя з'їженим пиріжком.
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06.07.2020 09:45 Ответить
Цікаве всловлювання... "Пом"януть з"їженим (з"їденим) пиріжком" - значить, викласти його, у вигляді "кактуса", на надгробок... Бо поминають, "з"їдаючи пиріжок на могилі"...
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06.07.2020 10:26 Ответить
Не знала ))
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06.07.2020 10:28 Ответить
Ага-так відповість,як за ПНР-їм Україну на сфери впливу ділити вічно-фашня не буває попередньою.
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06.07.2020 11:39 Ответить
Ну ясно, у власти в Украине импотенты и западные чемберлены этим с удовольствием пользуются, бизнес вести с кацапюрами они очень даже хотят, говорят, что санкции пора снимать, мол пуйло уже стал милым и приятным, но когда речь заходит о том, что мол, вот вы говорите какой хороший, ну так станьте между сторонами и докажите, что пуйло хороший, то тут сразу отмазки идут, вы тут воюйте, как хотите, а мы будем бабки рубить.
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06.07.2020 09:03 Ответить
"Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - заявил он.Источник: https://censor.net/n3206199

Миссия ООН на Кипре
Несмотря на то, что ситуация на Кипре все еще не разрешилась, надо признать, что именно присутствие миротворцев помогает избегать на этом острове больших столкновений.
Это одна из самых длительных миротворческих миссий ООН - она длится с 1964 года. С 1974-го Кипр разделен на две части - греческую и турецкую. Тогда Греция попыталась полностью взять под контроль остров, но Турция ввела свои войска на часть территории острова, занятой в основном турками. Миротворцы с тех пор охраняют линию разграничения сторон. И именно благодаря этому на Кипре сохраняется стабильная и мирная обстановка. Между двумя сторонами сохраняется недоверие, но прямых вооруженных столкновений нет.
сторонами сохраняется недоверие, но Прямых Вооруженных Столкновений Нет.
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06.07.2020 09:12 Ответить
Выбрали себе в главнокомандующие тупорылого кретина, четырежды уклониста, а теперь хотят, чтобы иностранные граждане воевали и рисковали жизнями за них. Может вам еще и денег дать?
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06.07.2020 09:13 Ответить
Денег! И побольше!!!!!
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06.07.2020 09:20 Ответить
Посол Франції в Україні про можливе розміщення миротворців ООН на Донбасі: "Ми дуже скептично налаштовані" - Цензор.НЕТ 6607
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06.07.2020 09:19 Ответить
Нечего надеятся, что кто-то будет воевать против россии за Украину, с Хорватии пример надо брать. Победа всегда достается большой кровью.
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06.07.2020 09:22 Ответить
Там волрос был решён кардинально и не без помощи США.
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06.07.2020 12:16 Ответить
Придурок, купи лампу накаливания на 50 квт и посылай сегналы в космос инопланетянам, как тут всё плохо, пусть там перезагрузят чего нибудь.Не зря писали что у французского танка восемь скоростей - одна вперёд и семь назад.
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06.07.2020 09:29 Ответить
"Якщо ми подивимося на історію миротворчих місій різних видів, якщо ми подивимося на Кіпр, там миротворча місія була дуже успішною, тому ми досить скептично налаштовані", - заявив він.Джерело: https://censor.net/ua/n3206199

Де в цьому вислові логіка?
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06.07.2020 10:20 Ответить
Кращі друзі українців - наші армія, авіація і флот. Саме вони наші найкращі миротворці.
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06.07.2020 10:37 Ответить
Посол Франции Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Они прекрасно видят ,что документ невыполним из-за условий подписанных и одобренных именно ими.Из-за заигрываний с "русским медведем" ,из-за половинчатых решений,Еврола и весь цивилизованный мир будет постоянно находится под угрозой.
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06.07.2020 12:14 Ответить
Нда...
А вот Оланд отказался продать Расии вертолётоносцы.... Французы разные бывают!
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06.07.2020 12:45 Ответить
скептически они относятся и к Украине, особенно после выборов 2019 и это ожидаемо.
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06.07.2020 13:50 Ответить
 
 