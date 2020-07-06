Посол Франции в Украине о возможном размещении миротворцев ООН на Донбассе: "Мы весьма скептически настроены"

Посол Франции Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах. Впрочем, эту идею не исключают в принципе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, не надо распылять их.

"Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - заявил он.

Отметим, миротворческая миссия ООН - действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся по обязательному согласию сторон конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция приложит все усилия, чтобы на Донбассе наступил мир, - посол Понсен

Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.