Посол Франции в Украине о возможном размещении миротворцев ООН на Донбассе: "Мы весьма скептически настроены"
Посол Франции Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах. Впрочем, эту идею не исключают в принципе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, не надо распылять их.
"Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - заявил он.
Отметим, миротворческая миссия ООН - действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся по обязательному согласию сторон конфликта.
Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.
Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.
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Миссия ООН на Кипре
Несмотря на то, что ситуация на Кипре все еще не разрешилась, надо признать, что именно присутствие миротворцев помогает избегать на этом острове больших столкновений.
Это одна из самых длительных миротворческих миссий ООН - она длится с 1964 года. С 1974-го Кипр разделен на две части - греческую и турецкую. Тогда Греция попыталась полностью взять под контроль остров, но Турция ввела свои войска на часть территории острова, занятой в основном турками. Миротворцы с тех пор охраняют линию разграничения сторон. И именно благодаря этому на Кипре сохраняется стабильная и мирная обстановка. Между двумя сторонами сохраняется недоверие, но прямых вооруженных столкновений нет.
сторонами сохраняется недоверие, но Прямых Вооруженных Столкновений Нет.
Де в цьому вислові логіка?
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Они прекрасно видят ,что документ невыполним из-за условий подписанных и одобренных именно ими.Из-за заигрываний с "русским медведем" ,из-за половинчатых решений,Еврола и весь цивилизованный мир будет постоянно находится под угрозой.
А вот Оланд отказался продать Расии вертолётоносцы.... Французы разные бывают!