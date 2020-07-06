В Украине 543 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего - 49 043 случая

По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 543 человека (сутками ранее - 823).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 49 043 человека.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 пациентов (сутками ранее - 22), всего - 1 262. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3), Львовской (2) областях и Киеве (2).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,5 тыс. человек. Общее число жертв превысило 536,8 тыс., инфицированных - 11,5 млн.

За последние сутки выздоровели 327 человек (сутками ранее - 221), всего - 21 703.

Всего в Украине сейчас болеют 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104), Ривненской (82) областях, Киеве (59) и Закарпатской (54) области.

В Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.















