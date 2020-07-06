За сутки на Львовщине выявили 105 новых случаев COVID-19, всего 6301 инфицированный и 164 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львовской области диагностировали 105 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6301 человека, 164 человек умерли, 965 пациентов выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6360 человек, госпитализированы - 1128, на амбулаторном лечении - 5232 человека, выписаны - 945 человек. Сейчас в больнице находятся 183 человека, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 797 ПЦР-тестов, из них 105 - положительные. Среди них львовян - 64.

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Всего в работу взяли 450 проб, остаток в холодильнике - 59 проб.

Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни.