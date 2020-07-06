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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболел 41 ребенок и 40 медработников, всего 3 550 детей и 7 030 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболел 41 ребенок и 40 медработников, всего 3 550 детей и 7 030 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 172 человека с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 543 человека, из них 41 ребенок и 40 медработников. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 13 летальных случаев. Выздоровели 327 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 49 043 человека, из них 3 550 детей и 7 030 медработников. За минувшие сутки всего были проведены 10 709 тестов, из них 6696 методом ПЦР и 4013 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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А сколько в итоге умерших медработников почему умалчивают ?
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06.07.2020 09:06 Ответить
За добу на COVID-19 захворіли 41 дитина і 40 медпрацівників, загалом 3550 дітей та 7030 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 209
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06.07.2020 09:15 Ответить
Швидкого одужання малечі і лікарям
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06.07.2020 09:37 Ответить
 
 