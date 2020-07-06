1 275 4
За сутки COVID-19 заболел 41 ребенок и 40 медработников, всего 3 550 детей и 7 030 медиков, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 172 человека с коронавирусной болезнью.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 543 человека, из них 41 ребенок и 40 медработников. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 13 летальных случаев. Выздоровели 327 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 49 043 человека, из них 3 550 детей и 7 030 медработников. За минувшие сутки всего были проведены 10 709 тестов, из них 6696 методом ПЦР и 4013 методом ИФА", - рассказал Степанов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Виктор Степаненко
показать весь комментарий06.07.2020 09:06 Ответить Мне нравится 1
Lvbnhj
показать весь комментарий06.07.2020 09:15 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий06.07.2020 09:37 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль