За сутки COVID-19 заболел 41 ребенок и 40 медработников, всего 3 550 детей и 7 030 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 172 человека с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 543 человека, из них 41 ребенок и 40 медработников. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 13 летальных случаев. Выздоровели 327 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 49 043 человека, из них 3 550 детей и 7 030 медработников. За минувшие сутки всего были проведены 10 709 тестов, из них 6696 методом ПЦР и 4013 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя