Данилов о прогнозе по COVID-19: Понимание есть, но людей цифрами пугать не хочу

В Совете национальной безопасности и обороны есть понимание развитии ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, но пока украинцев не хотят "пугать этими цифрами".

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, может ли он в цифрах рассказать, как будет развиваться ситуация, к концу лета, Данилов сказал: "У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить".

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"У нас есть программа. У нас есть искусственный интеллект, который считает прогнозы. Главное, что мы смогли выдержать - мы сохранили нашу систему по обеспечению в больницах непосредственно процессов лечения. И нам удалось ее уже наладить. Сейчас уже совсем другая подготовка", - уточнил Данилов.

Данилов подчеркнул, что сам сделал четыре теста.