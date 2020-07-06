Данилов о прогнозе по COVID-19: Понимание есть, но людей цифрами пугать не хочу
В Совете национальной безопасности и обороны есть понимание развитии ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, но пока украинцев не хотят "пугать этими цифрами".
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Отвечая на вопрос, может ли он в цифрах рассказать, как будет развиваться ситуация, к концу лета, Данилов сказал: "У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить".
"У нас есть программа. У нас есть искусственный интеллект, который считает прогнозы. Главное, что мы смогли выдержать - мы сохранили нашу систему по обеспечению в больницах непосредственно процессов лечения. И нам удалось ее уже наладить. Сейчас уже совсем другая подготовка", - уточнил Данилов.
Данилов подчеркнул, что сам сделал четыре теста.
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Зеленский штоле?
А злякати людей можна сказавши що всі запаси масок та костюмів вивезено в інші країни, а ліків і вакцин не має в той час коли вже десятки тисяч нових хворих на добу.
розуміння щодо картину,бачу ,Є..
а розуміння тогою,як довго потяне економіка саме такий карантин,і як організувати доїзд людей на роботу є ?