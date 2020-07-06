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Новости Коронавирус и карантин
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Данилов о прогнозе по COVID-19: Понимание есть, но людей цифрами пугать не хочу

Данилов о прогнозе по COVID-19: Понимание есть, но людей цифрами пугать не хочу

В Совете национальной безопасности и обороны есть понимание развитии ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, но пока украинцев не хотят "пугать этими цифрами".

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, может ли он в цифрах рассказать, как будет развиваться ситуация, к концу лета, Данилов сказал: "У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить".

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"У нас есть программа. У нас есть искусственный интеллект, который считает прогнозы. Главное, что мы смогли выдержать - мы сохранили нашу систему по обеспечению в больницах непосредственно процессов лечения. И нам удалось ее уже наладить. Сейчас уже совсем другая подготовка", - уточнил Данилов.

Данилов подчеркнул, что сам сделал четыре теста.

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
У нас есть искусственный интеллект

Зеленский штоле?
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06.07.2020 09:23
+1
Ну хоть искусственный интеллект есть. Мож заменит недостающий естественный.
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06.07.2020 09:33
+1
Треба не лякати людей, а вчасно інформувати по ситуації.
А злякати людей можна сказавши що всі запаси масок та костюмів вивезено в інші країни, а ліків і вакцин не має в той час коли вже десятки тисяч нових хворих на добу.
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06.07.2020 09:52
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У нас есть искусственный интеллект

Зеленский штоле?
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06.07.2020 09:23 Ответить
Штучний інтелект по Данілову - працює на основі сала і часнику.
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06.07.2020 09:47 Ответить
Ну хоть искусственный интеллект есть. Мож заменит недостающий естественный.
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06.07.2020 09:33 Ответить
Искусственный интеллект у зеленого стада есть...а мозгов нет...потому и опа в стране...большая зеленая опа...
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06.07.2020 09:51 Ответить
Треба не лякати людей, а вчасно інформувати по ситуації.
А злякати людей можна сказавши що всі запаси масок та костюмів вивезено в інші країни, а ліків і вакцин не має в той час коли вже десятки тисяч нових хворих на добу.
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06.07.2020 09:52 Ответить
добре..
розуміння щодо картину,бачу ,Є..

а розуміння тогою,як довго потяне економіка саме такий карантин,і як організувати доїзд людей на роботу є ?
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06.07.2020 09:58 Ответить
Здав 4 тести. А в нього була висока температура? Пересічному громадянину без цього тести не беруть.
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06.07.2020 09:59 Ответить
Напугайте меня цифрами по умершим за прошлый и этот год по месяцам, пожалуйста.
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06.07.2020 10:00 Ответить
Даня да не пугай нас цифирью больных и немочных, подумай что скажет прокурор узнав цифру убуханых денег в эту борьбу нанайских мальчиков
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06.07.2020 11:32 Ответить
Даня да не пугай нас цифирью больных и немочных, подумай что скажет прокурор узнав цифру убуханых денег в эту борьбу нанайских мальчиков
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06.07.2020 11:33 Ответить
Пугать надо рассказами и живыми примерами смертей, тяжести болезни, перенесенными страданиями и реально неутешительными жизненными перспективами. Натуральными и страшными! Говорящие головы Ляшко и Данилова с сухими цифрами уже никого не торкают...
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06.07.2020 12:51 Ответить
 
 