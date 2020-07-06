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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе

Закон, разрешающий абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО, принимался в спешке и парламентарии не обеспечили льготных квот для поступающих с оккупированных территорий, потому что денег в бюджете на это не предусмотрели. Поэтому, по ее мнению, "как этот закон писался, так будет и выполняться".

Об этом сообщила нардеп (ЕС) Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" щеголяют, что дали детям с оккупированных территорий возможность вступать во все вузы без ВНО. Наша фракция настаивала на доработке законопроекта ко второму чтению, ведь там заложены недопустимые нормы. Поясню.

Как было?

В 2016 году Правительство разрешило детям с оккупированных территорий вступать в вузы из определенного перечня - ровно до 35. Примечательно, что это были вузы, которые переехали из оккупированных на подконтрольные Правительству территории и вузы в восточных областях, близкие к линии разграничения.

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Таким образом мы заботились:

о детях с оккупированных территорий,

о сохранении академических коллективов и самих вузов, которые должны быть готовы рано или поздно вернуться и продолжить работу там, где были основаны,

о развитии вузов в городах на востоке и юге, имевших существенное уменьшение студентов.

Поступающие должны были сдать государственную итоговую аттестацию, подготовиться к которой могли дистанционно. Они сдавали и базово украинский язык, историю Украины и профильный предмет.

Среди уполномоченных вузов не было заведений системы МВД, безопасности и обороны.

Как стало?

Второй Кабмин Зеленского расширил перечень вузов до 100, к тому же и на систему МВД, а теперь законом этот перечень расширили на все вузы по всей Украине.

Из закона изъята норма о вступлении на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

Таким образом, закон дискриминирует всех украинских детей, которые готовились к ВНО, создает социальное напряжение, потенциальные угрозы национальной безопасности, а также разрушает систему ВНО.

Если следовать логике "милосердных" слуг, то почему таких же прав не имеют дети погибших и раненых военных или переселенцев?

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Это не о реинтеграции, а о рейтинге Зеленского. Такое важное для этого голубя мира решение дотянули до последнего, - рассматривали игровой бизнес. А в придачу так и не обеспечили льготных квот для поступающих с оккупированных территорий, потому что денег в бюджете на это не предусмотрели. Как этот закон писался, так будет и выполняться.

Водевиль и очковтирательство", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее Рада разрешила абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО

Автор: 

вступительная кампания (288) Крым (26411) Донбасс (26956) ВНО (417) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385)


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Топ комментарии
+8
Интересно, что по этому поводу скажет Сивуха Щемят детей дамбаса!!!!
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06.07.2020 09:26
+8
+1 квота на лавочке помечена!
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8084
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06.07.2020 09:30
+5
Першою тургрупою має стати фракція ОПЗЖ у повному складі!
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06.07.2020 09:51
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Правила форума Совет форумчан
Интересно, что по этому поводу скажет Сивуха Щемят детей дамбаса!!!!
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06.07.2020 09:26 Ответить
+1 квота на лавочке помечена!
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8084
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06.07.2020 09:30 Ответить
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06.07.2020 12:03 Ответить
Ну хоть один закон нормально приняли! Закон есть так что дети Бамбаса!
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 550
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06.07.2020 09:31 Ответить
Можно организовать секс-тур по днр. В обязательную программу, среди всего прочего, входят: "посещение подвала", "удары нагайкой по спине", "ужин в кафе сипар"
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06.07.2020 09:39 Ответить
Першою тургрупою має стати фракція ОПЗЖ у повному складі!
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06.07.2020 09:51 Ответить
А зачем тогда хлеб? Он уже не нужен.
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06.07.2020 10:00 Ответить
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5057
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06.07.2020 09:33 Ответить
а потом эти .дети . дамбаса учатся в Украине и обсирают страну в своих фейсбуках - : жить надо так . что бы тебе запретили вьезд к бандерам . слава республикам ;- это пишут студенты с дыры которые учатся у нас. за наши деньги
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06.07.2020 09:36 Ответить
да они и врачам компенсацию только после смерти от подтверждённого ковидла наобещали.
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06.07.2020 09:37 Ответить
А чому б такі ж пільги не зробити дітям з областей, що постраждали від повені? Чи то не такі діти, не того "сорту"?
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06.07.2020 09:40 Ответить
А за кого вы голосовали?
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06.07.2020 09:42 Ответить
Це має якесь відношення до цієї теми? Але відповім: за Пороха. Тепер насолоджуюсь видовищем, коли сусіди, що голосували та агітували за найвеличнішого, соромлячись, відводять очі при зустрічі.
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06.07.2020 09:51 Ответить
Ну вот вы ответили на свой вопрос чуму б не зробити пільги!
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06.07.2020 09:59 Ответить
"Слуги народу" забули виділити в бюджеті гроші на пільгові квоти для вступу абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО, - нардепка ЄС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5511
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06.07.2020 09:58 Ответить
Чему тут удивляться, "обтурборежимились", не в первый и не в последний раз
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06.07.2020 10:04 Ответить
Ни гуя се,без экзаменов в украинский Выш,только за то что живешь в ОРДыЛО.
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06.07.2020 10:04 Ответить
"Это не о реинтеграции, а о рейтинге Зеленского. Такое важное для этого голубя мира решение дотянули до последнего, - рассматривали игровой бизнес. А в придачу так и не обеспечили льготных квот для поступающих с оккупированных территорий, потому что денег в бюджете на это не предусмотрели. Как этот закон писался, так будет и выполняться."

Минуточку! Миллиарда долларов не хватает для обслуживания внешнего долга, какие ещё льготы?
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06.07.2020 10:12 Ответить
Да помнят, помнят они о "квотах", "взятка" за бюджетное место для детей илитки ЛДНР те деньги называются.
А что, Талейран взятки брал (да еще какие), а Слуги народа - лохи какие педальные что-ли?
Правда, отличие есть: если Талейран не мог выполнить того, ради чего брал вятку, то деньги он возврщал, так что все по-честному, а эти просто берут, не гарантируя результата, чисто кидалы из подворотни.
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06.07.2020 10:17 Ответить
Молодці, хоч тут їх можна похвалити. Головне сернути, а шатни можна і не знімати. Так працюють прохвесіонали від зе-влади.
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06.07.2020 10:42 Ответить
Обое рябое! С совковой опухолью в головах. Льгот не должно быть ни для кого и нигде
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06.07.2020 10:44 Ответить
Зе з командою фактично шамани з бубнами, звуку та видовища багато, а позитивного результату 0,0.
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06.07.2020 11:15 Ответить
Тю,а что,еще и деньги выделять надо? Просто пообещеть недостаточно?
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06.07.2020 11:29 Ответить
Насколько этот закон соответствует Конституции? По-моему, есть явная дискриминация абитуриентов, проживающих не в Крыму и ОРДЛО..Или это норма: одни поступают по одним правилам, другие по другим.
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06.07.2020 11:53 Ответить
Не хрен этим выродким из ОРДЛО делать в свободной Украине!! Все они потенциальные предатели и шпионы в пользу россии!!
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06.07.2020 13:39 Ответить
так этот цирк прислуги бени и тем студентам, что учатся, ничем не помогают, даже за общагу они платят как все, а болтавней своей овец и фанатов развлекают.
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06.07.2020 13:46 Ответить
Насколько это унижает детей наших украинских детей, которые честно сдают ЗНО и пытаются вырваться из рабства невежества??!! Удивляет позиция многих молчащих родителей! Неужели вам нравиться, что дети предателей украины будут поступать в ВУЗы без экзаменов и учится бесплатно В Украинских ВУЗАХ!! А на основании каких документов им будет позволено учится??!! На основании Атесстата выданного незаконными ОРДЛО? А как же ежедневная война и погибшие солдаты Украины на ОРДЛО! Мы, что уже узаконили Конституционно, захват наших территорий на Донбассе??? Этот горе-ПРЕЗИДЕНТ зеленский каждый день выдаёт такие тупые указания, что диву даёшься. То вчера в Одессе, грозно кричал, что никому не позволим, Никому не отдадим, никому не простим и т.д. А сегодня этих выродков из ОРДЛО, официально пригласил в Украину на учёбу! Цинизм и двуличие президента в высшей степени!! Прямо Находка для рабиновичей, медведчуков и прочей пророссийской сволочи!!
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06.07.2020 13:54 Ответить
 
 