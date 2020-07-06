"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе

Закон, разрешающий абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО, принимался в спешке и парламентарии не обеспечили льготных квот для поступающих с оккупированных территорий, потому что денег в бюджете на это не предусмотрели. Поэтому, по ее мнению, "как этот закон писался, так будет и выполняться".

Об этом сообщила нардеп (ЕС) Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" щеголяют, что дали детям с оккупированных территорий возможность вступать во все вузы без ВНО. Наша фракция настаивала на доработке законопроекта ко второму чтению, ведь там заложены недопустимые нормы. Поясню.

Как было?

В 2016 году Правительство разрешило детям с оккупированных территорий вступать в вузы из определенного перечня - ровно до 35. Примечательно, что это были вузы, которые переехали из оккупированных на подконтрольные Правительству территории и вузы в восточных областях, близкие к линии разграничения.

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Таким образом мы заботились:

о детях с оккупированных территорий,

о сохранении академических коллективов и самих вузов, которые должны быть готовы рано или поздно вернуться и продолжить работу там, где были основаны,

о развитии вузов в городах на востоке и юге, имевших существенное уменьшение студентов.

Поступающие должны были сдать государственную итоговую аттестацию, подготовиться к которой могли дистанционно. Они сдавали и базово украинский язык, историю Украины и профильный предмет.

Среди уполномоченных вузов не было заведений системы МВД, безопасности и обороны.

Как стало?

Второй Кабмин Зеленского расширил перечень вузов до 100, к тому же и на систему МВД, а теперь законом этот перечень расширили на все вузы по всей Украине.

Из закона изъята норма о вступлении на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

Таким образом, закон дискриминирует всех украинских детей, которые готовились к ВНО, создает социальное напряжение, потенциальные угрозы национальной безопасности, а также разрушает систему ВНО.

Если следовать логике "милосердных" слуг, то почему таких же прав не имеют дети погибших и раненых военных или переселенцев?

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Это не о реинтеграции, а о рейтинге Зеленского. Такое важное для этого голубя мира решение дотянули до последнего, - рассматривали игровой бизнес. А в придачу так и не обеспечили льготных квот для поступающих с оккупированных территорий, потому что денег в бюджете на это не предусмотрели. Как этот закон писался, так будет и выполняться.

Водевиль и очковтирательство", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее Рада разрешила абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.