"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут", - ВОЗ призвала страны продолжить борьбу с пандемией COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу вновь призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ.
"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация (в разных странах. - Ред.) не лжет", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Многие страны уже отказались от карантинных мер, веденных в борьбе с эпидемией коронавируса. Так, в субботу с 6:00 утра по британскому времени в Англии пабы и рестораны смогут начать принимать посетителей. Также на выходных в Соединенном Королевстве заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.
Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.
Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.
Накануне было опубликовано исследование, проведенное экспертами из группы по геномике COVID-19 из Шеффилда (Англия), в котором утверждается, что новый штамм коронавируса "стал наиболее распространенной формой в глобальной пандемии".
При этом исследователи подчеркнули, что нет свидетельств того, что преобладающий штамм - G614 - вызывает более тяжелые последствия заражения, чем изначальный штамм коронавируса.
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Цифры однозначно лгут. И ковид афера века. Вирус есть, но не опаснее любого сезонного гриппа. И уж точно на пандемию не тянет.
Вирус есть, но не опаснее любого сезонного гриппа. И уж точно на пандемию не тянет.
/Лукашенко..Ким чен ин..Гурбангулы Бердымухамедов
Если все подсчитать (а это не реально) - то смертность будет в районе сезонного колебания.
А могут с более высокой вероятностью выздороветь.
Еще раз - по гриппу нет статистики точной, т.к. никто учет не ведет, люди могут болеть, не обращаясь в леч.учереждения!
Тем не менее цифры 0,2-0,5% Вы откуда то взяли.
Но по свиному гриппу такую статистику вели. И в Вики посвященной ему есть эти цифры. Поищите сами!
Т.е. Вы предлагаете мне самому искать подтверждение Ваших слов? Я считаю, что человек что либо утверждая безапелляционно должен в подтверждение своих слов привести истоники, на которые он опирался. Послать оппонента искать подтверждающую инфу в инете аналогично послать на... ИМХО.
Ну Вы свой метод вообще не описали. И если даже правда то что Вы описали относительно Ваших родственников и друзей (а не верить Вам у меня нет причин) теперь соотнесите эти данные со всем кругом Ваших друзей, родственников и знакомых и получите реальный процент как заражений так и смертности.
Если "ковид" получит такое распространение...
А Вы думаете, что он не получил? Да он гуляет как любой из вирусов. Или Вы думаете, что маски (особенно одноразовые) с перчатками как-то от него защищают? Течение заражения короновирусом протекает естественным ходом событий. И действия нашего правительства на него влияют не более чем две блохи на спине собаки влияют на траекторию ее движения. Все мы заражаемся, только большинство переносит бессимптомно, некоторые с симптомами, но легко. Есть конечно и те, что переносит тяжело, а есть те кто умирает. Такова жизнь.