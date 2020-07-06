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Новости Коронавирус и карантин
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"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут", - ВОЗ призвала страны продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу вновь призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ.

"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация (в разных странах. - Ред.) не лжет", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Многие страны уже отказались от карантинных мер, веденных в борьбе с эпидемией коронавируса. Так, в субботу с 6:00 утра по британскому времени в Англии пабы и рестораны смогут начать принимать посетителей. Также на выходных в Соединенном Королевстве заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус задерживается в воздухе помещений, требуются более жесткие правила ношения масок, - исследователи

Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.

Накануне было опубликовано исследование, проведенное экспертами из группы по геномике COVID-19 из Шеффилда (Англия), в котором утверждается, что новый штамм коронавируса "стал наиболее распространенной формой в глобальной пандемии".

При этом исследователи подчеркнули, что нет свидетельств того, что преобладающий штамм - G614 - вызывает более тяжелые последствия заражения, чем изначальный штамм коронавируса.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Интересно, если прекратить финансирование ВОЗ пандемия закончится?
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06.07.2020 09:33
+7
Мгновенно.
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06.07.2020 09:34
+4
Людям нужно проснуться. Цифры не лгут


Цифры однозначно лгут. И ковид афера века. Вирус есть, но не опаснее любого сезонного гриппа. И уж точно на пандемию не тянет.
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06.07.2020 09:35
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Интересно, если прекратить финансирование ВОЗ пандемия закончится?
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06.07.2020 09:33 Ответить
Мгновенно.
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06.07.2020 09:34 Ответить
Что б проснуться надо 30% заснуть на всегда-тупость и лень всегда наказуема
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06.07.2020 09:46 Ответить
носяться з ВОЗ як дурний з ступою, давно потрібно її розігнати разом з чорножопим комуністом-канібалом
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06.07.2020 09:45 Ответить
Стеб дело классное,пока не коснется лично тебя. А потом начинаются слезы...
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06.07.2020 09:47 Ответить
За твоим стебом давно наблюдаю, жду сльозы.
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06.07.2020 10:04 Ответить
Можешь не ждать,я не обижусь. Мне беголовых жаль...
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06.07.2020 14:53 Ответить
А может уже давным давно коснулось и прошло. Откуда знать, если даже вон Ляшко заявляет, что даже те у кого проявились симптомы в 80% случаев переболевают в легкой форме. А сколько бессимптомных? Никто же не считает. Да это и невозможно.
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06.07.2020 10:08 Ответить
Почитай на Новой Газете- Идеальный шторм. Я за один подход не смог....
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06.07.2020 14:52 Ответить
Российское фуфло читаешь, это не достойное дело.
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06.07.2020 15:41 Ответить
Это ты фуфло. А это оппозиционная газета,и не в пример тебе интеллектуальная.
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06.07.2020 15:45 Ответить
Кацапской фуфло, украинец этим не должен интересоваться.
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06.07.2020 16:15 Ответить
Американці приколюються, що ковід буде до 3-го листопада (вибори), а 4-го щезне з порядку денного і медіа.
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06.07.2020 10:12 Ответить
За все время карантина - НИ ОДНОГО случая на 20ти тысячный городок, при том что в 30 км находится Вроцлав - 700 тыс населения, не считая украинцев.
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06.07.2020 11:02 Ответить
Еще как лгут. Цифры как дышло -- куда повернешь, туда и вышло.
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06.07.2020 12:01 Ответить
Людям нужно проснуться. Цифры не лгут


Цифры однозначно лгут. И ковид афера века. Вирус есть, но не опаснее любого сезонного гриппа. И уж точно на пандемию не тянет.
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06.07.2020 09:35 Ответить
ЗАЯЛОЖЕНИЙ відвертий пі..ьож дурантинофілів.


Вирус есть, но не опаснее любого сезонного гриппа. И уж точно на пандемию не тянет.
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06.07.2020 09:50 Ответить
Как ми тебя понимаем....
/Лукашенко..Ким чен ин..Гурбангулы Бердымухамедов
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06.07.2020 09:55 Ответить
Без данных персон твое высказывание веса не имеет?
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06.07.2020 10:00 Ответить
С какой помойки ты черпаешь свою информацию? Смертность от SARS-CoV-2 - от 2 до 5% в разных странах, в зависимости от ситуации. Можешь посчитать самостоятельно по Украине. Смертность от "сезонного гриппа" - от силы 0,2-0,5% Т.е. коронавирус в ДЕСЯТЬ раз смертоноснее!!! Но это еще не все! Проблема в том что он ЗНАЧИТЕЛЬНО заранее!!!
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06.07.2020 10:22 Ответить
Ну если еще и ссылки на источники, подтверждающие твои проценты приведешь, то посыплю голову пеплом. А так цифирью можно кидаться как угодно. Ибо по ковиду официальные цифры по заболеваемости есть. Ее ведут 24/7 в реальном времени. А вот где ты взял статистику по заболеваемости гриппом любопытно.
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06.07.2020 10:32 Ответить
Долго гуглил, информации по гриппу немного, но есть по H1N1, и там сказано, что он считается МЕНЕЕ смертоносным чем сезонный. А по COVID-19 можем по Украине просто подсчитать - вылечилось на сегодняшний день 21703 человек, умерло - 1271 человек. Не завершенные случаи не берем, люди могуть как выздороветь, так и умереть. 1271*100/21703=5,8% смертей на каждого излечившегося! Хреновые расклады! Т.е. из 18 заболевших человек, 17 излечились, а 1 умер!!! Где такие цифры есть при "сезонном гриппе"???
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06.07.2020 10:49 Ответить
А сколько умирало от пневмонии БЕЗ ковида? Сколько переболело в легкой и средней форме, кому тест не делали? Сколько переболело в бессимптомной форме?

Если все подсчитать (а это не реально) - то смертность будет в районе сезонного колебания.
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06.07.2020 11:06 Ответить
Ну вот https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html есть статистика к примеру за 2018 год . Не Бог весть что конечно, но как говорится все что имеем. Так вот согласно ее за 2018 год от гриппа умерло 13 человек всего. Казалось бы немного. Но вот "умилила" фраза по смертности от пневмоний "...а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен." Так что статистике верить безоговорочно тоже нельзя. Вот куда определять эти самые 5095 смертей. И от чего считать процент. Ведь никто не ведет учет заболевших тем же гриппом. Мне вот и интересно откуда Вы взяли процент 0,2-0,5% по сезонному гриппу. Ведь это же надо было подсчитать от общего числа заразившихся, ну или переболевших и выздоровевших. Другой момент. Опять же как считать. Относительно излечившихся 5,8%. Много казалось бы. Относительно всего числа официально подтвержденных заражений 2,6% - уже в два раза меньше. А если от всего числа населения считать, то вообще получим доли процента. И опять же акцентирую, что статистика заражений по сезонным гриппам отсутствует. Но, вот даже по жизненному опыту - когда идет сезонный грипп как правило достаточно много Ваших знакомых, родственников, Вы сами переболеваете им. Вопрос. Сколько лично Ваших знакомых, родственников, может Вы сами переболели ковидом? Только честно.
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06.07.2020 11:12 Ответить
2,6% - тоже до хрена. Но из 30 тысяч активных случаев - еще многие могут умереть. Поэтому и считаю соотношение "излечившихся/выздоровеших". Еще раз - по гриппу нет статистики точной, т.к. никто учет не ведет, люди могут болеть, не обращаясь в леч.учереждения! Но по свиному гриппу такую статистику вели. И в Вики посвященной ему есть эти цифры. Поищите сами!
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06.07.2020 11:19 Ответить
Но из 30 тысяч активных случаев - еще многие могут умереть.
А могут с более высокой вероятностью выздороветь.
Еще раз - по гриппу нет статистики точной, т.к. никто учет не ведет, люди могут болеть, не обращаясь в леч.учереждения!

Тем не менее цифры 0,2-0,5% Вы откуда то взяли.
Но по свиному гриппу такую статистику вели. И в Вики посвященной ему есть эти цифры. Поищите сами!

Т.е. Вы предлагаете мне самому искать подтверждение Ваших слов? Я считаю, что человек что либо утверждая безапелляционно должен в подтверждение своих слов привести истоники, на которые он опирался. Послать оппонента искать подтверждающую инфу в инете аналогично послать на... ИМХО.
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06.07.2020 11:51 Ответить
И по "жизненному опыту" - тут ваш метод, и метод многих "доморощеных отрицателей КОВИД" не сработал! Потому что мои "познания" не на пустом месте. У меня "под удар" попали родственники, родители мужа племянницы, семья врачей. Муж "подцепил" КОВИД работая на скорой, принес домой, и заразил жену. У нее, к сожалению, были проблемы с давлением, и три дня на аппарате ИВЛ привели к ее смерти, муж "выскочил". К тому же, у меня заболел знакомый, он из Тернопольской области, но он молодой, поэтому болел всего один день, дне недели сидел на самоизоляции. Но два теста подтвердили КОВИД. А то что с гриппом мы сталкиваемся чаще - так он и "гуляет" уже сотни лет среди людей. Если "ковид" получит такое распространение - будьте уверены! заденет каждого!
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06.07.2020 11:24 Ответить
И по "жизненному опыту" - тут ваш метод, и метод многих "доморощеных отрицателей КОВИД" не сработал!

Ну Вы свой метод вообще не описали. И если даже правда то что Вы описали относительно Ваших родственников и друзей (а не верить Вам у меня нет причин) теперь соотнесите эти данные со всем кругом Ваших друзей, родственников и знакомых и получите реальный процент как заражений так и смертности.
Если "ковид" получит такое распространение...

А Вы думаете, что он не получил? Да он гуляет как любой из вирусов. Или Вы думаете, что маски (особенно одноразовые) с перчатками как-то от него защищают? Течение заражения короновирусом протекает естественным ходом событий. И действия нашего правительства на него влияют не более чем две блохи на спине собаки влияют на траекторию ее движения. Все мы заражаемся, только большинство переносит бессимптомно, некоторые с симптомами, но легко. Есть конечно и те, что переносит тяжело, а есть те кто умирает. Такова жизнь.
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06.07.2020 11:32 Ответить
А у нас нет никаких цифр, их от нас скрывают. Всякие бессимптомные, умершие не известно от чего - это бред.
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06.07.2020 09:42 Ответить
Думаю все еще хуже. Их не скрывают - их они сами толком не знают.
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06.07.2020 10:10 Ответить
Да прям, стаданные по смертям за года полтора боятся засветить.
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06.07.2020 11:20 Ответить
Значит не верте своим глазам и действительности покланяйтесь и дальше секте ковида она не лжет.
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06.07.2020 09:48 Ответить
І де в нас у лікарнях колись нормальну зарплатню платили? А особливо санітарам. Що за маячня.
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06.07.2020 10:11 Ответить
Помню как при Супрун СМИ каждый день рассказывали нам о кори. Статистика, как с фронта была. Ушла Супрун, ушла и корь. О ней забыли. Не знаете почему?
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06.07.2020 10:30 Ответить
Корью многие болеют, но смертность крайне низкая. Но нагрузка не мед.учреждения из-за нее - весьма высока. Поэтому надо прививать детей, не распространять болезни
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06.07.2020 10:51 Ответить
люди старше 55-60ти - те кто был привит и не переболел в детстве корью - потенциальные смертники, потому как прививка пожизненный иммунитет не дает, а последствия заболевания корью во взрослом возрасте намного серьезней чем в детстве. В общем через 10-15 лет от обычной кори пенсионеры будут дохнуть как мухи
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06.07.2020 10:57 Ответить
Откуда инфа, что "пожизненный иммунитет не дает"? Такой информации нет нигде! Прививка в принципе, не дает 100% гарантии, что вы не заболеете тем или иным заболеванием!
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06.07.2020 11:13 Ответить
поэтому человек должен иметь право выбора - переболеть корью в детстве с шансами умереть 1 к 10 000, или уколоться и переболеть в 40-60 лет, с шансом сыграть в ящик 1 к 100
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06.07.2020 10:58 Ответить
Я говорила об истерии, которую тогда нагнетала Супрун. Все СМИ просто разрывались каждый день. И что? Почему сейчас нам не кричат об эпидемии кори? Корь закончилась? Теперь нашли новую болячку - коронавирус. Опять истерия пошла.
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06.07.2020 11:03 Ответить
Цитата из Википедии: "Польза вакцинации от кори в предотвращении болезней, инвалидности и смертей хорошо задокументирована. По некоторым оценкам, в первые 20 лет вакцинирования против кори только лишь в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США были предотвращены примерно 52 миллиона случаев заболевания, 17 400 случаев инвалидности и 5200 смертей"
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06.07.2020 11:14 Ответить
Моей подруге в детстве сделали прививку от кори. Чуть на тот свет не отправилась. По сей день это помнит.
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06.07.2020 11:04 Ответить
Еще одна цитата: "Каждый из компонентов вакцины может вызывать побочные эффекты, но они редко являются серьёзными. У 10 % детей через 5-21 день после первой вакцинации развивается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 лихорадка , недомогание и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%8C сыпь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_MMR#cite_note-41 [41] , и у 3 % развивается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F суставная боль , продолжающаяся в среднем 18 днейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_MMR#cite_note-42 [42] . Пожилые женщины, по-видимому, более подвержены риску суставной боли, острого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82 артрита и (редко) хронического артритаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_MMR#cite_note-Schattner-43 [43] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA Анафилактический шок - чрезвычайно редкая, но серьёзная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F аллергическая реакция на вакцинуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_MMR#cite_note-44 [44] , которая может быть обусловлена аллергией на яйцаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_MMR#cite_note-pmid14601358-45 [45] . Некоторые формы вакцины содержат антибиотик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD неомицин , поэтому они не должны использоваться для прививания людей, страдающих аллергией на этот антибиотикhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_MMR#cite_note-AFP2017-46 [ "
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06.07.2020 11:15 Ответить
воз идет нхй
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06.07.2020 10:53 Ответить
ну, если цифры не лгут, то для финансирования воза даже сто енотов в год будет вполне достаточно, не так ли гебреисус
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06.07.2020 11:01 Ответить
 
 