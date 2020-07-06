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В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 76 человек, во время пожаров - 6, - ГСЧС

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 76 человек, во время пожаров - 6, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 29.06 по 05.07, на водных объектах Украины погибли 76 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 333 чрезвычайные события в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 52 человека.

Ликвидированы 1 тыс 453 пожара, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 357 зданий и 33 ед. техники. Во время пожаров погибли 6 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 4 млн. 4 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 295 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 503 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 76 человек.

смерть (9232) ГСЧС (4983) вода (919)


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И снова Аваков Aut caesar, aut nihil.
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 76 человек, во время пожаров - 6, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4374
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06.07.2020 09:54 Ответить
Хватит тонуть, задрали! Вам войны мало?
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06.07.2020 10:01 Ответить
припишуть до короновірусних і кінці в воду
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06.07.2020 10:33 Ответить
Потрібно введення обовязково отримання сертифіката на вмінні плавати. Його повинні мати при собі всі ті, хто знаходиться біля водойми. Без посвідчення, плавати заборонено. Ввести обовязкові курси з плавання для усіх дітей, а значить в кожному місті мають будуватися басейни. За чії кошти? За кошти з різних джерел. Бажано за кошти тих хто ці кошти отримав сумнівним злочинним шляхом, а також за кошти з місцевого бюджету та меценатів та благодійників. За купання в не тверезому стані позбавляти посвідчення тих, хто його має так як це несе небезпеку для життя, як самому алконавту, так і для тих то його почне рятувати. І штрафувати за це у розмірі десь тисяч на 15-20.
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06.07.2020 10:47 Ответить
Ты так не шути, а то зелебобики шуток не понимают и кинутся спасать утопающих.Ковид сдох а спасать за бюджетные деньги это так благородно выглядит. Трибуна, секретарша и
все остальное по списку. Професия у них такая родину спасать.
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06.07.2020 11:22 Ответить
Почему так много.Пусть полиция ставит посты.
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06.07.2020 11:06 Ответить
 
 