В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 76 человек, во время пожаров - 6, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 29.06 по 05.07, на водных объектах Украины погибли 76 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 333 чрезвычайные события в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 52 человека.

Ликвидированы 1 тыс 453 пожара, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 357 зданий и 33 ед. техники. Во время пожаров погибли 6 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 4 млн. 4 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 295 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 503 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 76 человек.