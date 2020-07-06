Неижпапа о возможном наступлении армии РФ на Херсонщину: "Таких действий Российской империи не исключаю. Мы готовимся"
Войска Российской Федерации попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
Такую версию развития событий допускает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью одесскому изданию "Думская", передает Цензор.НЕТ.
"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим... Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война", - сказал он.
Командующий ВМС считает, что сигналом к полномасштабной конфронтации РФ будет начало восстановления Северо-Крымского канала.
"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - объяснил Неижпапа.
Командующий ВМС отметил, что украинские подразделения готовятся не только к "окопной войне", которая сейчас наблюдается на Донбассе, но и "к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям".
Он рассказал, что Украина усиливает свои позиции на море.
"Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота - мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове… Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз ... Теперь моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам", - добавил командующий ВМС.
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Это не катастрофа, а новая укр традиция: предыдущий през Порох этого так и не понял за 5 лет каденции - войну он не объявил.
На получение денег для МВФ. Мани, мани, мани..... Военного значения ВМФ Украины не имеет, факт это береговая охрана, а хотелки большие. Особенно понравилась "передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз" Что такое достойная база на Азове?
или если это невозможно - создавать оружие массового поражения для сдерживания, и нацеливать его на врага, и менять военную доктрину чтобы для ударов по территории врага в случает нападения, и создавать планы на этот счет.
тогда будет уже очень поздно
Как ни крути, а это сдерживающий фактор для наступающих. Вместо того, чтобы уничтожать, засеять ими поля вдоль линии соприкосновения и возможных направлений наступления.
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая - в 110 км.
По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
готовиться это значит объявить о начале созданиии ядерного оружия
готовиться это значит готовить подвалы и бункеры на случай бомбёжек
готовиться это значит повсеместные сборы, учения и тренировки резерва
готовиться это значит минировать подступы к своей территории
готовиться это значит готовить, тренировать гражданское население по программе обороны
готовиться это значит предприятиям работать в три смены на оборону страны
готовиться это ГОТОВИТЬСЯ, а не звиздеть !!!
Уж не лучше ли готовиться к чему-то хорошему? Не подвалы готовить, а торт на День рождения. Не тренировать гражданское население по программе обороны, а дать людям возможность ЖИТЬ! Так, как ЭТО делают в других нормальных странах. Рожать и воспитывать детей, помогать старикам, садить цветы и деревья, любоваться голубым небом и звездами... Улыбаться в конце концов, а не бесконечно ходить хмурыми и обдрышпанными, оглядываясь и трясясь от страха и приближающейся беды. Мы живем в двадчать первом веке. Мы ЛЮДИ, а не безликие твари. Нельзя бесконечно воевать и убивать!!
Жить постоянно в войне - это неправильно. Но Вам этого не понять. Вы же - мужчина...
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
3/ Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"