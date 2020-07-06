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Новости Агрессия России против Украины
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Неижпапа о возможном наступлении армии РФ на Херсонщину: "Таких действий Российской империи не исключаю. Мы готовимся"

Неижпапа о возможном наступлении армии РФ на Херсонщину:

Войска Российской Федерации попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Такую версию развития событий допускает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью одесскому изданию "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим... Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война", - сказал он.

Командующий ВМС считает, что сигналом к полномасштабной конфронтации РФ будет начало восстановления Северо-Крымского канала.

"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - объяснил Неижпапа.

Читайте также: Украина может стать первой после США, у которой будет на вооружении катер Mark VI, - командующий ВМС Неижпапа

Командующий ВМС отметил, что украинские подразделения готовятся не только к "окопной войне", которая сейчас наблюдается на Донбассе, но и "к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям".

Он рассказал, что Украина усиливает свои позиции на море.

"Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота - мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове… Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз ... Теперь моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам", - добавил командующий ВМС.

Крым (26411) россия (95683) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+16
клістрони хоч взад прикрутіть)
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06.07.2020 09:51
+15
і розкажіть потєрпєвшему хто нанексував Крим, бо воно не знає)
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06.07.2020 09:52
+14
Ваш главнокомандующий этого не понимает, что седьмой год идет война не с незаконными вооруженными формированиями, а с армией РФ. И это уже катастрофа!
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06.07.2020 09:57
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клістрони хоч взад прикрутіть)
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06.07.2020 09:51 Ответить
Вони вже забраковані, з жучками чи ще з чимось.
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06.07.2020 10:21 Ответить
)) А портнов з бенедіктовою отримають Героя расєї
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06.07.2020 10:23 Ответить
Не кажіть дурні - з якими ще жучками...інша справа, що теперь їх усі перелаштувати мають на іншу частоту.
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06.07.2020 11:30 Ответить
і розкажіть потєрпєвшему хто нанексував Крим, бо воно не знає)
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06.07.2020 09:52 Ответить
Какой еще империи? Наркоманы что-ли все там
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06.07.2020 09:53 Ответить
Вот и я за то что надо называть вещи своими именами...не рассеянская империя...а паРаша...большая вонючая паРаша...
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06.07.2020 09:57 Ответить
Нуу, как бы, после смены конституции Рашка и вправду имеет все права называться империей. Вечный царь, политика массового террора, никакой свободы мысли в информ пространстве на ТВ, инфантильные идеи про русский мир и конечно же нищее население, которое гонят умирать на чужую землю словно скот. Да, рашка империя, своеобразная, но империя.
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06.07.2020 09:59 Ответить
Империя возможна.если Московия подчинит к себе Украину как колонию,но это не произойдёт,просто в центре Европы начнётся большая война, куда будут втянуты все соседи Украины и даже те государства что подальше.Всему Миру нужны пустующие земли Московии с её колониями ,может где то уже и поделили Расию на секторы влияния.
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06.07.2020 09:59 Ответить
Ваш главнокомандующий этого не понимает, что седьмой год идет война не с незаконными вооруженными формированиями, а с армией РФ. И это уже катастрофа!
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06.07.2020 09:57 Ответить
Ну да Новоазовск Расия захватила открыто,а потом подвезли за 120 км пьяных шахтёров и им сказали что это ваша земля,а они будут сзади защищать понаеховшее быдло с Московии
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06.07.2020 10:02 Ответить
Ваш главнокомандующий этого не понимает, что седьмой год идет война не с незаконными вооруженными формированиями, а с армией РФ. И это уже катастрофа!
Это не катастрофа, а новая укр традиция: предыдущий през Порох этого так и не понял за 5 лет каденции - войну он не объявил.
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06.07.2020 13:15 Ответить
Нас уже оккупировала Эррэфия:весь медиконтент разделили пророссийские СМИ Мердвечука и непримиримые пара хоботов а откровенно проукраинские загнаны в далекие схроны инета..
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06.07.2020 10:00 Ответить
А що у нас з двигунами до стратегічних ракет?
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06.07.2020 10:01 Ответить
А у нас вже стратегічні ракети з'явилися?
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06.07.2020 10:04 Ответить
У вас їх нема? Розробки є, якщо ви не знаєте. Виробництво планували...
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06.07.2020 10:09 Ответить
Их ГБР сняли для проверки
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06.07.2020 10:05 Ответить
Після грандіозного зашквару ДБРта ПВО Півдня, оці розповіді про Нептун, на який навіть нема держзамовлення.? На кого це розраховано?
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06.07.2020 10:05 Ответить
оці розповіді про Нептун, на який навіть нема держзамовлення.? На кого це розраховано?
На получение денег для МВФ. Мани, мани, мани..... Военного значения ВМФ Украины не имеет, факт это береговая охрана, а хотелки большие. Особенно понравилась "передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз" Что такое достойная база на Азове?
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06.07.2020 13:38 Ответить
Раніше Пуйло вимагав зняти добровольців з фронту і берегову охорону...
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06.07.2020 16:42 Ответить
Більше того- вторгнення буде в шаббат.
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06.07.2020 10:06 Ответить
это точно. и в этот день светоч мыролюбной мысли и гений 144 реформаций просто не сможет ответить мыролюбно кацапне.
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06.07.2020 10:12 Ответить
Еще со времен Порошенко заметил: как только у Банковой начинаются проблемы с собственным народом - как сразу на Украину хочет напасть Путин.
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06.07.2020 10:07 Ответить
А он еще не напал?Кто тогда оккупировал украинские земли?Кто убивает все это время украинцев?
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06.07.2020 10:10 Ответить
Хорошо, "сразу хочет начать широкомасштабное наступление" - так больше устроит?
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06.07.2020 14:15 Ответить
не "путін" а *****, і не хоче а вже напав.
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06.07.2020 10:11 Ответить
Не, меня уже тут когда-то забанили за маты.
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06.07.2020 14:14 Ответить
ну да, он концентрирует силы вокруг, потому что боится что нападет украина. опасно быть таким идиотом чтобы не замечать этого
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06.07.2020 10:15 Ответить
Не знаю. Возникает вопрос: почему он не сделал это все весной 14-го, когда ситуация в стране была такова, что это вообще труда бы не составило?
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06.07.2020 22:44 Ответить
уже давно пора готовиться к тому что совок называл отечественной войной для защиты государства. очевидно что парашка нападет и готовится к этому. уже должна работать пропаганда, сниматься фильмы показывающие как все без исключения мобилизуются для отражения нападения внешнего врага, перестраиваться промышленность, переноситься предприятия в тыл, создаваться резервы... где это всё, клоун на это забил ваще

или если это невозможно - создавать оружие массового поражения для сдерживания, и нацеливать его на врага, и менять военную доктрину чтобы для ударов по территории врага в случает нападения, и создавать планы на этот счет.
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06.07.2020 10:12 Ответить
И тогда нам придется отвечать на вызовы", - объяснил Неижпапа.Источник: https://censor.net/n3206219

тогда будет уже очень поздно
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06.07.2020 10:15 Ответить
Вот бы где пригодились уничтоженные и Порошенко и Зеленским тонны противопехотных мин.
Как ни крути, а это сдерживающий фактор для наступающих. Вместо того, чтобы уничтожать, засеять ими поля вдоль линии соприкосновения и возможных направлений наступления.
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06.07.2020 10:16 Ответить
Скажіть хтось гідранту що канал кацапи відремонтували ще в жовтні 2019.
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06.07.2020 10:16 Ответить
Есть достоверные данные?
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06.07.2020 10:42 Ответить
Гугл в поміч.
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06.07.2020 10:44 Ответить
Другого ответа от трольчатины я и не ожидал
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06.07.2020 11:03 Ответить
Готовятся они. Финансирования Нептуна нет до сих пор! Говоруны.
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06.07.2020 10:17 Ответить
есть и Много
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06.07.2020 10:31 Ответить
какие Нептуны???, коих 2 штуки???, вышки бойко спокойно качают газ под одессой....
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06.07.2020 10:17 Ответить
сколько у нас это Военная Тайна , для лаптей это будет сурпрайз
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06.07.2020 10:30 Ответить
Нам нужен главнокоандующий Вбийху...ла, его замы Пипецрашке и З"іжмоскаля и т.д. до сержанта Пизжурусняка....К командиру ВМС -ничего личного...
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06.07.2020 10:22 Ответить
Как пишет «***********», стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды.
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая - в 110 км.
По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
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06.07.2020 10:29 Ответить
Почему ракеты Нептун - это реальная победа украинской оборонной отрасли
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06.07.2020 10:32 Ответить
Ще не пішли в наступ, а вже оплакує жертви мирного населення. З такими командирами ніколи не буде нормальної країни.
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06.07.2020 17:02 Ответить
Мы готовимся/ риторика кодлана Коломойского освоена: будет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский/ имеют перспективы, - Шмыгаль/Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/будет найден, - Шмыгаль/Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/могут увеличить, - Шмыгаль/Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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06.07.2020 10:33 Ответить
Ты что, больной или тебя ударили?
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06.07.2020 10:41 Ответить
Ударенный больной😀
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06.07.2020 10:46 Ответить
Ты что, больной или тебя ударили?/ Какой вопрос такой ответ: сам дурак.
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06.07.2020 11:11 Ответить
Соединенные Штаты собираются передать Украине противокорабельные крылатые ракеты, которые могут серьезно изменить баланс сил в причерноморском регионе.
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06.07.2020 10:36 Ответить
готовиться это значит разместить Базы NATO вблизи крымского перешейка и в других местах
готовиться это значит объявить о начале созданиии ядерного оружия
готовиться это значит готовить подвалы и бункеры на случай бомбёжек
готовиться это значит повсеместные сборы, учения и тренировки резерва
готовиться это значит минировать подступы к своей территории
готовиться это значит готовить, тренировать гражданское население по программе обороны
готовиться это значит предприятиям работать в три смены на оборону страны
готовиться это ГОТОВИТЬСЯ, а не звиздеть !!!
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06.07.2020 10:53 Ответить
...и расчёт целей на их территории, для начала в Крыму.
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06.07.2020 11:00 Ответить
И... зачем такая жизнь...
Уж не лучше ли готовиться к чему-то хорошему? Не подвалы готовить, а торт на День рождения. Не тренировать гражданское население по программе обороны, а дать людям возможность ЖИТЬ! Так, как ЭТО делают в других нормальных странах. Рожать и воспитывать детей, помогать старикам, садить цветы и деревья, любоваться голубым небом и звездами... Улыбаться в конце концов, а не бесконечно ходить хмурыми и обдрышпанными, оглядываясь и трясясь от страха и приближающейся беды. Мы живем в двадчать первом веке. Мы ЛЮДИ, а не безликие твари. Нельзя бесконечно воевать и убивать!!
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06.07.2020 11:13 Ответить
мы конечно люди, но к нам в 2014 вдруг , "по -братски" ворвались безликие твари, которые готовы были убивать, и вы наверно не в курсе ? вы не в курсе , что эти твари приходят и убивают украинских граждан -уже седьмой год ?... тогда я представляю как вы будете готовить торт, в то время, как российская авиация будет бить ракетами по вашей кухне
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06.07.2020 12:05 Ответить
Очень благодарна Вам за пожелание.
Жить постоянно в войне - это неправильно. Но Вам этого не понять. Вы же - мужчина...
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06.07.2020 13:24 Ответить
В других нормальних странах все населення піднялося б на боротьбу з окупантами. А ти якщо хочеш затишку, їдь на росію, там будеш радуватись войнушкам в інших країнах.
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06.07.2020 17:10 Ответить
Петра Алексеича назначить командующим Южного фронта, нач. штаба Сашу Турчинова....и пусть набирают добровольцев, "активистов" воинствующих у нас много....
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06.07.2020 10:57 Ответить
Бред какой-то. Зачем Путину задействовать флот, если воду забрать он должен на суше? Они совсем поехали рассудком с этим Нептуном, который только проходит госиспытания и нет на него госзаказа. Будет также, как и с газораспределительной станцией на Крым - тихо захватят и поставят пулеметы, а Кулеба будет жаловаться в ООН и ЕС - памагите!
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06.07.2020 11:15 Ответить
...хненово началась неделя.Диванные аналитики на "анализировали" войну с путлером,так она уже идет шестой год....и окончания не видно-не АНАЛизилуется... .
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06.07.2020 11:17 Ответить
Підніми дупу з дивана і готуйся до бомбардувань. Понюхаєш нарешті чим пахне війна.
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06.07.2020 17:21 Ответить
Боевой командующий, прям адмирал Нельсон)))). передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз ...для ясности надо добавить баз отдыха))))Источник: https://censor.net/n3206219
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06.07.2020 11:38 Ответить
У нього nд носом у зоні АТО створюються на гроші москалів казацкі угруnування, а він тут триндить npо nідготовку.
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"
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06.07.2020 12:52 Ответить
"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи." Это заявил официальное лицо - командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (если источник не напутал). А понять, что если возвращаться с обозначениями в 19 век, то если Российской империя, то и Малороссия?
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06.07.2020 13:11 Ответить
У нього nд носом у зоні АТО створюються на гроші москалів казацкі угруnування, а він тут триндить npо nідготовку.
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
3/ Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"
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06.07.2020 17:00 Ответить
Новоросією москалі вже подавляться.
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06.07.2020 17:30 Ответить
 
 