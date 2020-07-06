Вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что обсуждение Крыма в "минском формате" может блокировать прогресс ипо Крыму, и по Донбассу.
Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью телепроекту "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина сейчас активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами и "разогревает" их к следующим шагам.
"Сейчас вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс. [...] Мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента - постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их "разогреваем" к следующим шагам ", - отметил Дмитрий Кулеба.
Глава украинского МИД также отмечает, что Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт, поэтому стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы создавать предпосылки для деоккупации.
"РФ будет всячески избегать любых переговоров. Поэтому стратегия должна строиться совершенно иначе: (стоит. - Ред.) побуждать деоккупацию, создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной. Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы он был действительно закрыт, то Россия не должна была бы об этом говорить", - говорит Дмитрий Кулеба.
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Якщо наш през сситься відкрито назвати ворога, який вбиває громадян України ?
Але особливих надій на вас не покладаю.
Щось не схоже, що ви спілкуєтесь з впливовими країнами.
Или никто возвращать не собирается?
Це пов"язано з різними причинами, але головна це відновлення кордону.
Якщо на Донбасі основною схемою є витіснення окупантів силовим методом, то у Криму суто політичним і економічним тиском.
Україна повинна проводити операції по знищенню військових об"єктів на Донбасі."Їх там нет", а значить і не повинно бути. У прилежних до території розмежування регіонах повинні діяти військові адміністрації, військовий патруль, тобто nовинна бути друга лінія оборони і фільтрації Там не nовинно існувати ніяких інших угрупувань які б намагались вnливати на підтримання державного порядку. (навіть з добрими намірами, вже не кажучі про кaзаків війська донського.). Приклад маємо у Одесі коли ці так звані "казакі" поставили ідола Катерину- розпутницю, яка знищила Запоріжську Січ і намагались створити заколот. Це казакі з Твері і нічого спільного з українським козацтвом вони не мають.
Оcь і основна зброя у цій війні, проведення освітницької роботи серед населення, розповсюдження історичної правди про ворогів України і козацтва - спростування москальської брехні про малоросію, Донбас.....Крим. Про українську державу від ДОНУ до СЯНУ.
А що ми маємо ворог захоnив усі засоби масової інформації і nромиває мізки дітям і решта.....А влада що "КАКАЯ РАЗНИЦА" от тож бо буде -"ЗАДНИЦЯ"
"Кіс май тухіс" за nозиції nрезидента.
http://www.ukrlife.tv/video/politika/budapeshtskii-memorandum-koli-ta-shcho-pishlo-ne-tak-stanislav-batrin