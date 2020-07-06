Вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что обсуждение Крыма в "минском формате" может блокировать прогресс ипо Крыму, и по Донбассу.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью телепроекту "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина сейчас активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами и "разогревает" их к следующим шагам.

"Сейчас вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс. [...] Мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента - постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их "разогреваем" к следующим шагам ", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Глава украинского МИД также отмечает, что Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт, поэтому стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы создавать предпосылки для деоккупации.

"РФ будет всячески избегать любых переговоров. Поэтому стратегия должна строиться совершенно иначе: (стоит. - Ред.) побуждать деоккупацию, создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной. Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы он был действительно закрыт, то Россия не должна была бы об этом говорить", - говорит Дмитрий Кулеба.