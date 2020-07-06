РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11403 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 586 29

Посол Франции де Понсен о выборах на Донбассе в этом году: "На данный момент это еще возможно"

Посол Франции де Понсен о выборах на Донбассе в этом году:

Есть возможность того, что выборы на оккупированных территориях Донбасса пройдут одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или до конца этого года.

Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то возможность того, чтобы выборы на оккупированных территориях Донбасса происходили одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или хотя бы до конца этого года, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что время уходит. На данный момент это еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении", - заявил посол Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Франции в Украине о возможном размещении миротворцев ООН на Донбассе: "Мы весьма скептически настроены"

Отвечая на вопрос о том, что полноценные демократические выборы в ОРДЛО не могут произойти до того времени, пока Украина не получит контроль над границей, Понсен заявил: "Это как раз и должно обсуждаться между участниками переговоров. Нам не надо в это слишком вмешиваться. Принцип заключается в том, что мы, Франция и Германия, находимся в процессе для того, чтобы помочь, но переговорщики (в Минске. - Ред.) должны анализировать ситуацию и описывать, как имплементировать положения договоренностей".

Автор: 

местные выборы (2752) россия (95683) Франция (3524) Донбасс (26956) Понсен Этьен (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Пусть Германия введет войска в Эльзас, а Франция там выборы проводит
показать весь комментарий
06.07.2020 10:08
+21
У себя в Провансе выборы такие проводи...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:05
+14
Серьезно???
Это ж с какой скоростью х.уйло должно убраться с Донбасса?
С какой скоростью мы должны все разминировать?
С какой скоростью мы должны пересажать всех коллаборационистов в тюрьмы?
С какой скоростью мы должны провести дознание обо всех жителях на предмет помощи оккупационной власти?
С какой скоростью мы должны принять закон о поражении в правах местных сепаров и их выдворения из Украины?
Не... не успеем...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У себя в Провансе выборы такие проводи...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:05 Ответить
Жабоеды вашим нашим вместе спляшем -- какие нах выбору на оккупированной територии ДЕБИЛЫ
показать весь комментарий
06.07.2020 10:08 Ответить
Махрон от "желтых жилетов" до сих пор поносом дрищет Путлер ему уже показал, кто в Елисейском дворце бал правит
показать весь комментарий
06.07.2020 10:18 Ответить
Сам Понсен когда был в лугандониях, чтобы понять готово там что-то или нет?
показать весь комментарий
06.07.2020 10:07 Ответить
Пусть Германия введет войска в Эльзас, а Франция там выборы проводит
показать весь комментарий
06.07.2020 10:08 Ответить
ополчение на референдумеПосол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року: "Наразі це ще можливо" - Цензор.НЕТ 1824
показать весь комментарий
06.07.2020 12:47 Ответить
А посол не сует свой нос куда ему не положено?!
показать весь комментарий
06.07.2020 10:08 Ответить
Ну, якщо за модель брати російське нолосування за "обнулєніє", то і тижня вистачить на піднотовку і проведення. А взагалі - це пі*дєц. Посол демократичної країни включає ідіота... Як це розуміти?
показать весь комментарий
06.07.2020 10:13 Ответить
Лица новые -грабли старые. Чем для Франции политика умиротворения агрессора закончилась общеизвестно
Посол Франции де Понсен о выборах на Донбассе в этом году: "На данный момент это еще возможно" - Цензор.НЕТ 9201
показать весь комментарий
06.07.2020 10:13 Ответить
Всі ж розуміють, що там переможе фуйло.
Навіщо нам ще один гнійник ?
Невже мало отого, що в Києві засіло ?
показать весь комментарий
06.07.2020 10:14 Ответить
росіяни не проти провести там вибори, бо вони відкрито відмовились приймати недореспубліки в склад рф, тобто планують впіхнути нам.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:15 Ответить
Пусть всё так и остаётся?
показать весь комментарий
06.07.2020 10:18 Ответить
да
показать весь комментарий
06.07.2020 10:22 Ответить
Карантин на 10*** років
показать весь комментарий
06.07.2020 10:22 Ответить
тотальный и радикальный
показать весь комментарий
06.07.2020 12:48 Ответить
понсен-ганон.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:19 Ответить
Серьезно???
Это ж с какой скоростью х.уйло должно убраться с Донбасса?
С какой скоростью мы должны все разминировать?
С какой скоростью мы должны пересажать всех коллаборационистов в тюрьмы?
С какой скоростью мы должны провести дознание обо всех жителях на предмет помощи оккупационной власти?
С какой скоростью мы должны принять закон о поражении в правах местных сепаров и их выдворения из Украины?
Не... не успеем...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:20 Ответить
Ну почему же? Можно поучиться у наших "мышебратьев", как они Кенигсберг в Калининград превращали. Вначале пытались адаптировать оставшихся там немцев, даже немецкие школы открыли. Но, в конце концов, таки депортировали - что правда, заняло это примерно год, но это потому, что не торопились. Если бы захотели - за одну ночь всех бы вывезли, опыт уже был.
показать весь комментарий
06.07.2020 13:02 Ответить
посол, посол ти на ....!
показать весь комментарий
06.07.2020 10:21 Ответить
Цей Момент просто тролить зевладу, бо нормальний дипломат про такі вибори так не буде говорити.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:21 Ответить
Понсен...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:22 Ответить
Всі кремлівські холуї старанно ************ ідею "внутрішнього конфлікту" та виборів в ордло. Французи, бубАчка, дерьмак, та інші "слуги" фуйла
показать весь комментарий
06.07.2020 10:22 Ответить
Прогнившие коррумпированные политиканы, купленные Хутиным, ведут дело к сдаче Европы. Огромное количество коммерческой и жилой недвижимости, скупленные (на подставных покупателей) акции ведущих компаний Европы, инфраструктура... Купленные послы, евродепутаты, СМИ... Тысячи агентов влияния во всех местных органах власти. Сотни старинных замков уже через посредников скуплены и теперь принадлежат ФСБ РФ. Как будто всем в Европе хочется снова почувствовать сапог Лубянки на своей шее.
Европа, у тебя еще есть время проснуться! Иначе - концлагерь, после которого останутся только березки в твоих парках и русский мат в твоих прекрасных городах.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:29 Ответить
Будут восстанавливать инфро-структуру Сибири и Дальнего Востока
показать весь комментарий
06.07.2020 10:39 Ответить
Ясный пень шо возможны. бери французов и езжай в Луганьдонь. Проведешь там выборы лучшей проститутки. https://oldfisher-mk.livejournal.com/516631.html французские выборы в ДыНыРе.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:40 Ответить
Пи.ар Макрон и его шобла уже ******* всех. Им бы санкции побыстрее снять , вино киснет , сыр плесневеет.А кацапы голодные ....Лягушатники продажные.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:47 Ответить
Пусть дадут право голоса черножопым и азиатам которые заполонили Францию и проведут выборы у себя, а мы только в стороне посмеёмся
показать весь комментарий
06.07.2020 10:59 Ответить
Дипломат на то и дипломат, чтобы нести пустопорожнюю ху....ню.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:12 Ответить
Посол ты...
В своих арабских народных республиках типа Марселя выборы проводите.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:46 Ответить
 
 