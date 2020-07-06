Посол Франции де Понсен о выборах на Донбассе в этом году: "На данный момент это еще возможно"

Есть возможность того, что выборы на оккупированных территориях Донбасса пройдут одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или до конца этого года.

Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, видит ли он какую-то возможность того, чтобы выборы на оккупированных территориях Донбасса происходили одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или хотя бы до конца этого года, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что время уходит. На данный момент это еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении", - заявил посол Франции.

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Отвечая на вопрос о том, что полноценные демократические выборы в ОРДЛО не могут произойти до того времени, пока Украина не получит контроль над границей, Понсен заявил: "Это как раз и должно обсуждаться между участниками переговоров. Нам не надо в это слишком вмешиваться. Принцип заключается в том, что мы, Франция и Германия, находимся в процессе для того, чтобы помочь, но переговорщики (в Минске. - Ред.) должны анализировать ситуацию и описывать, как имплементировать положения договоренностей".