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Судебная реформа и реформа СБУ движутся в неправильном направлении, а отставка Смолия дала нехороший сигнал, - посол Франции де Понсен

Судебная реформа и реформа СБУ движутся в неправильном направлении, а отставка Смолия дала нехороший сигнал, - посол Франции де Понсен

Договоренности Украины с МВФ о независимости НБУ и судебной реформе сейчас не выполняются и это является поводом для беспокойства.

Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы заинтересованы в принципах и институтах, и мы об этом сказали. Мы поддерживаем независимость НБУ, мы обеспокоены тем, что эта независимость оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в частности в парламенте. Но мы не фокусируемся на персонах, мы фокусируемся на институтах, в частности на обеспечении независимости Нацбанка. Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал. Есть и другие плохие сигналы. Например, реформа правосудия, которая сейчас в Раде – это не то, на что мы рассчитывали. Она не совпадает и с рекомендациями МВФ. А судебная реформа и независимость НБУ – это как раз условия МВФ для Украины. И на данный момент эти требования не выполняются. Это действительно повод для беспокойства", - заявил де Понсен.

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"Старт был очень хорошим. Но сейчас мы видим, что тот "турборежим" уже отключен. И иногда дела двигаются в неправильном направлении. Кроме судебной реформы могу назвать еще и реформу СБУ. Это те показатели, которые мы внимательно мониторим", - добавил посол Франции.

"Когда я говорю с французскими инвесторами, они очень заинтересованы в инвестировании в украинский рынок, потому что он очень многообещающий. Однако они хотят быть уверенными, что инвестиции будут защищены. А если возникает какая-то проблема, то можно пойти в суд, который не коррумпирован, эффективен и уважает верховенство права. Главное для них – получить гарантии, что суд и судебная система будут честными, прозрачными и эффективными. Чтобы рассмотрение какого-то вопроса не занимало по три года", - отметил де Понсен.

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"Желание проводить реформы в команде Зеленского есть, но результатов пока не хватает в двух ключевых сферах, о которых я уже говорил: судебная реформа и реформа СБУ. Относительно реформы СБУ – существует европейская миссия, которая должна помогать с реформой, давать советы, туда вовлечены высокопрофильные эксперты. Франция в частности вложила много денег и усилий в эту реформу. И обидно видеть, что результат не такой, какой хотелось видеть. Действительно есть пробел между публичной позицией, публичными заявлениями президента и премьер-министра и тем, что появляются какие-то препятствия на пути. И надо понять почему, найти объяснение", - резюмировал посол Франции.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) НБУ (4836) СБУ (19931) судебная реформа (1802) Франция (3524) Смолий Яков (138) Понсен Этьен (55) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+16
Переводжу з дипломатичної мови: Повна ср*ка!
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06.07.2020 10:28
+15
Єдине, що стало зрозумілим - інвестицій і кредитів не буде.
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06.07.2020 10:31
+11
Ета всьо госдеп!
Агасіки?
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06.07.2020 10:30
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Ермаку виднее, куда, что и как должно двигаться...
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06.07.2020 10:26 Ответить
Тому Ермаку, который воскрес. Он формирует в основном кадровую политику страны.
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06.07.2020 11:52 Ответить
Давайте для початку озвучимо найбільших вигодонабувачів від купівлі-продажу українських облігацій. Якщо серед них багато "західних партнерів" - то все стає на свої місця.
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06.07.2020 10:27 Ответить
Так озвуч! Нащо ото твоє "якщо"?
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06.07.2020 10:29 Ответить
Ета всьо госдеп!
Агасіки?
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06.07.2020 10:30 Ответить
Сорос, Ковід і Порох - причина цього бл*дського цирку.
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06.07.2020 10:31 Ответить
Ну если есть идиот, который дико нарастил выпуск облигаций еще и под дурные проценты, то виноват не он?
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06.07.2020 10:38 Ответить
Переводжу з дипломатичної мови: Повна ср*ка!
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06.07.2020 10:28 Ответить
Вы переклали лише половину. Я перекладаю іншу половину:"...зелена буде в роботі." Загалом це має такий вигляд: "Повна срака (літературне слово, синоніми - гузно, дупа) зелена буде в роботі."
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06.07.2020 10:58 Ответить
Єдине, що стало зрозумілим - інвестицій і кредитів не буде.
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06.07.2020 10:31 Ответить
Відпочинку в Куршавеляз і на Лазурних берегах теж. Залишається лише Оман і Байкал.
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06.07.2020 11:00 Ответить
Судебная реформа и реформа СБУ движутся в неправильном направлении, а отставка Смолия дала нехороший сигнал, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2854
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06.07.2020 10:32 Ответить
Встречать Новый Год будут в Ростове?
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06.07.2020 12:08 Ответить
Да вы что? Сейчас "величайший" еще и на вас обидится.
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06.07.2020 10:35 Ответить
как и ожидалось зеля кинул мвф, в последний раз...
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06.07.2020 10:37 Ответить
В принципі згоден, але НЕ ФРАНЦУЗАМ про це казати, які перетворили Францію у кубло кацапських спецслужб, що діють безкарно, які не здатні захистити своє населення від кацапського втручання, від фінансування ****** тих же "жовтих жилетів" та банди Марі Ле Пен, які НАПРЯМУ винні у нападі кацапів на Україну, бо широко торгували і торгують з агресором, постачали і постачають агресору дуже багато військової техніки, запчастин і військових технологій. Посібники агресора, як не крути.
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06.07.2020 10:39 Ответить
Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 5730
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06.07.2020 10:39 Ответить
Тіко не "куратори", а "няні"
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06.07.2020 10:53 Ответить
Бляха-муха - вам нужно было озаботится еще тогда, когда Порошенко под себя подмял и СБУ, и Генитальную пракуратуру и СБУ. Но вы тогда помалкивали, т.к. было тихо и вас все устраивало.
А ЗеПерзиндент просто меняет шоколадных лягушек на зеленых.
Но сывочолый хорошую мину из говна подложил НеЛоху - вовремя Смолий сработал...
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06.07.2020 10:46 Ответить
Как всегда у зебилов - сплошная брехня. Два раза написал про СБУ, но глава СБУ еще по конст.реформе 2003 года назначался Президентом. А про Смолия - не надо перекручивать, неуважаемый зе-лох! Давили на него и преЗЕдент, и депутатики из СН, типа Дубинского, своими демонстрациями, и ВЫНУДИЛИ в конце-концов уйти! Так что вам никто МИНУ из говна не подкладывал! Вы просто сами ОБОСРАЛИСЬ!
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06.07.2020 10:56 Ответить
А то блин на Смолия не давили петины друзья - ему яйца еще ГОнтарева раздавила, шоб скандалов в НБУ при ней не было.
Хотя может он и хирой - лучше поздно, чем никогда, сказал Смолий и положил голову на рельсы, когда поезд уже прошел...
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06.07.2020 11:01 Ответить
Как всегда бред из уст зебила. Гонтарева была в то время его начальницей. Это она устраивала "акции протеста" перед его домом, и домом других людей из руководства НБУ?
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06.07.2020 11:07 Ответить
Мы об этом ещё раз подумаем! Депутаты от "Слуг народа" не сплять тому, недоїдають! Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 7679
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06.07.2020 10:46 Ответить
Сразу вспоминается сказка *три толстяка*...
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06.07.2020 11:21 Ответить
Але іноді поки один спить, інший таки "доїдає" Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 9076
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06.07.2020 12:58 Ответить
Можно себе только представить на ,что "вы рассчитывали",после того ,как мы увидели дружбу вашего президента с Путиным.Да и "совместные" с НБУ "коммерческие" проекты наверное обломились,и "наблюдатели" в советах некот орых структур, наверное бобла(холявы) лишатся. И в полную кабалу загнать нас не успели, пока. "Абидна",да?
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06.07.2020 10:55 Ответить
Это что ты называешь "кабалой"? Кредиты МВФ под 2% ???
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06.07.2020 10:57 Ответить
Це ж кацап. Воно пощичить на чекушку, нап'жттся в хлам, а винен той, хто гроші позичив. Тому він (кацап) хрен гроші ворогу віддасть. Позичить в іншого.
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06.07.2020 11:05 Ответить
Зеленые сопли обгадились, как всегда, это уже привычно. Но то что из-за них вся Украина - в дерьме, это печально. "Сделали нас все вместе"
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06.07.2020 10:59 Ответить
Нехай "інвестори" йдуть купують чергові аргентинські бонди. Дохідність по них така ж як в Україні. Єдина різниця що Аргентина цим "інвесторам" замість 18-22% річних крутила дулю з маком.
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06.07.2020 11:02 Ответить
Ну, так кто заставляет вас эти бонды им продавать? Не нужны вливания в таком виде в украинский бюджет? Ну, не продавайте! 1,7 миллиарда сделка уже не состоялась, правда как это здорово?
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06.07.2020 11:08 Ответить
Як діти малі. Їх інфільтрати в Уряді й проводять емісії подібних грабіжницьких паперів. Гончарук. Смолій прикривав. Який доречі зірвавши розміщення євробондів під 7% показав що для нього інтереси "інвесторів" важливіші за інтереси України .
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06.07.2020 11:15 Ответить
У вас в этом комментарии напрочь отсутствует логическая связь. Сначала вы пишите, что "инфильтраты" продают бумаги, ну я так понимаю, приносят этим зло для Украины? Потом тут же пишите, что Смолий "сорвал" размещение этих бумаг, ну так если они "зло для Украины", то Смолий, выходит, молодец???
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06.07.2020 11:28 Ответить
Розберіться що таке ОВДП та євробонди. Шановний не потрібно робити з Українців папуасів.
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06.07.2020 11:30 Ответить
При шрколаде сбу и судебная власть были карманными, как и сейчас, но тогда франция молчала.
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06.07.2020 11:11 Ответить
Странно, а почему это (п)ослы молчали раньше про судебную реформу, когда ПеПо её героически внедрял?.... кстати о птичках, если-бы глава НБУ был действительно шибко независимым за него, многие очень интересные ребята, так-бы задницу не драли
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06.07.2020 11:20 Ответить
Судебная реформа это как раз то, что зебилы не дали завершить Пороху, избрав клоуна оманского своим Зе-Зедентом. Пороху удалось частично только реформировать Верховный суд. Сопротивление судейской мафии было диким. И у него не было "Монобольшинства", а партия БПП была меньше, чем фракция Яценюка, например. Так что по всем пунктам приходилось идти на компромиссы.
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06.07.2020 11:31 Ответить
Не болтай глупостей, если забыл я повторю - "Каких тебе ещё реформ не хватает?" === слова классика
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06.07.2020 11:57 Ответить
Хорошо, "классик" просто барИга. А какие реформы провел за более чем год "честный парень из цырка с лошадями? Может он реформировал суды, которые клятый Порох не смог? Ведь у него и монобольшинство и все условия!
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06.07.2020 12:03 Ответить
Так нужно ещё придумать как это сделать, ведь ПеПо выдал судьям, ментам, прокурорам индульгенцию, как ты их теперь выгонишь если они , по Петиной системе, прошли переаттестации, конкурсы, отборы и прочую фигню .... у них на руках железные "ксивы", вот такие дела .... во многих случаях лучше сделать всё заново, чем исправлять бардак устроенный "папередниками" .... и похоже специально устроенный ..
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06.07.2020 12:31 Ответить
Ау, ватный зеленый длбб ДУдРА,ты где ? Ну ка ,прокомментируй заявление посла ,не ,не хочется,невдобно получилось ,как тебе удается жить без мозга ,баран?
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06.07.2020 11:27 Ответить
А регулярні мінєти пуйлу у виконанні Макрона - це який сигнал, жабоїде? Позитивний?
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06.07.2020 12:30 Ответить
 
 