Судебная реформа и реформа СБУ движутся в неправильном направлении, а отставка Смолия дала нехороший сигнал, - посол Франции де Понсен

Договоренности Украины с МВФ о независимости НБУ и судебной реформе сейчас не выполняются и это является поводом для беспокойства.

Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы заинтересованы в принципах и институтах, и мы об этом сказали. Мы поддерживаем независимость НБУ, мы обеспокоены тем, что эта независимость оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в частности в парламенте. Но мы не фокусируемся на персонах, мы фокусируемся на институтах, в частности на обеспечении независимости Нацбанка. Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал. Есть и другие плохие сигналы. Например, реформа правосудия, которая сейчас в Раде – это не то, на что мы рассчитывали. Она не совпадает и с рекомендациями МВФ. А судебная реформа и независимость НБУ – это как раз условия МВФ для Украины. И на данный момент эти требования не выполняются. Это действительно повод для беспокойства", - заявил де Понсен.

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"Старт был очень хорошим. Но сейчас мы видим, что тот "турборежим" уже отключен. И иногда дела двигаются в неправильном направлении. Кроме судебной реформы могу назвать еще и реформу СБУ. Это те показатели, которые мы внимательно мониторим", - добавил посол Франции.

"Когда я говорю с французскими инвесторами, они очень заинтересованы в инвестировании в украинский рынок, потому что он очень многообещающий. Однако они хотят быть уверенными, что инвестиции будут защищены. А если возникает какая-то проблема, то можно пойти в суд, который не коррумпирован, эффективен и уважает верховенство права. Главное для них – получить гарантии, что суд и судебная система будут честными, прозрачными и эффективными. Чтобы рассмотрение какого-то вопроса не занимало по три года", - отметил де Понсен.

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"Желание проводить реформы в команде Зеленского есть, но результатов пока не хватает в двух ключевых сферах, о которых я уже говорил: судебная реформа и реформа СБУ. Относительно реформы СБУ – существует европейская миссия, которая должна помогать с реформой, давать советы, туда вовлечены высокопрофильные эксперты. Франция в частности вложила много денег и усилий в эту реформу. И обидно видеть, что результат не такой, какой хотелось видеть. Действительно есть пробел между публичной позицией, публичными заявлениями президента и премьер-министра и тем, что появляются какие-то препятствия на пути. И надо понять почему, найти объяснение", - резюмировал посол Франции.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.