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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На сегодняшний день я не вижу, как в ОРДЛО могут проходить выборы, - Данилов

На сегодняшний день я не вижу, как в ОРДЛО могут проходить выборы, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не видит сейчас предпосылок для проведения выборов на Донбассе, так как основные условия для этого не обеспечены.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается выборов на Донбассе – должны произойти определенные условия, чтобы они там прошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", – сказал он.

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По его словам, если на Донбассе произойдут изменения в сторону деоккупации территорий, то рано или поздно там состоятся выборы: "Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) местные выборы (2752) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+5
Их и не надо проводить.
Узбагойтесь.
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06.07.2020 10:48
+4
Порох был не дурак, вписав украинский флаг над избирательными участками...
Если Путин их туда всё-таки загонит - они просто сойдут с ума.
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06.07.2020 10:57
+4
Спасибо, хоть один адекватный человек в руководстве страной. Явно не человек Ермака.
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06.07.2020 11:29
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как, как? Под дулами автаматв
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06.07.2020 10:42 Ответить
Ні на сьогодні, ні на завтра. Ніколи.
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06.07.2020 15:56 Ответить
Их и не надо проводить.
Узбагойтесь.
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06.07.2020 10:48 Ответить
Не видишь, данилов? Так Будочка тебе наведет резкость.
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06.07.2020 10:49 Ответить
Порох был не дурак, вписав украинский флаг над избирательными участками...
Если Путин их туда всё-таки загонит - они просто сойдут с ума.
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06.07.2020 10:57 Ответить
Спасибо, хоть один адекватный человек в руководстве страной. Явно не человек Ермака.
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06.07.2020 11:29 Ответить
И главное - зачем?
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06.07.2020 11:31 Ответить
Вибори на Донбасі і в Криму після звільнення можуть бути тільки після "карантинного періоду", який відповідає періоду їхньої окупації підарашею.
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06.07.2020 11:35 Ответить
Згоден на усі 200%
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06.07.2020 13:33 Ответить
Как? Провокация ..и принуждение к миру. Аля Гитлер или Путлер, без разницы, одна и та же стезя. Как с Польшей. Они даже сами сценарий толкают один в один.

В России считают, что Украину ждет провал, если она решится на военную конфронтацию. Там считают что украинская армия не готова к реальным боевым действиям.
Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, https://www.interfax.ru/russia/716055 передает "Интерфакс ". В то же время, по его словам, РФ не готовится к захвату каких-либо территорий, но "нормализация отношений с Владимиром Зеленским так и не происходит".
"Если они решаться на какую то провокацию!, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду "операцию по принуждению Грузии к миру".
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06.07.2020 13:08 Ответить
А російська готова к рєальним боєвим дєйствіям?
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06.07.2020 15:57 Ответить
 
 