На сегодняшний день я не вижу, как в ОРДЛО могут проходить выборы, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не видит сейчас предпосылок для проведения выборов на Донбассе, так как основные условия для этого не обеспечены.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается выборов на Донбассе – должны произойти определенные условия, чтобы они там прошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", – сказал он.

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По его словам, если на Донбассе произойдут изменения в сторону деоккупации территорий, то рано или поздно там состоятся выборы: "Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия".