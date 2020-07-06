РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 887 26

Индия заняла третье место в мире по числу заболевших COVID-19, опередив Россию

Индия заняла третье место в мире по числу заболевших COVID-19, опередив Россию

В Индии выявлены почти 700 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - по этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику в режиме реального времени, на 6 июля в Индии зарегистрированы более 697 тысяч случаев COVID-19, умерли 19,6 тысячи человек.

Лидером среди мировых стран остаются США, где заболели более 2,8 миллиона граждан и умерли почти 130 тысяч человек.

На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 миллиона человек, умерли более 64 тысяч человек.

В России более 680 тысяч заболевших и 10 тысяч умерших.

Читайте также: В Украине 543 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего - 49 043 случая

Всего в мире коронавирусом заболели 11,4 миллиона человек. Умерли 534 тысячи человек, выздоровели более шести миллионов человек.

Индия (410) карантин (16729) россия (95683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А я думал у них иммунитет. Они ж трупы в Ганг сбрасывают, а потом там купаются и пьют оттуда
показать весь комментарий
06.07.2020 10:45
+1
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показать весь комментарий
06.07.2020 10:52
+1
Писали про Индию, мол особенности ихнего жилья циновки вместо стен и высокая проветриваемость помещений...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я думал у них иммунитет. Они ж трупы в Ганг сбрасывают, а потом там купаются и пьют оттуда
показать весь комментарий
06.07.2020 10:45 Ответить
по идее после такого никакая болячка не должна взять
Индия заняла третье место в мире по числу заболевших COVID-19, опередив Россию - Цензор.НЕТ 4685
показать весь комментарий
06.07.2020 10:49 Ответить
...тех кто выжил...
показать весь комментарий
06.07.2020 11:08 Ответить
Употребление разбавленных остатков вирусов, бактерий, их токсинов и трупных ядов не усиливает устойчивость к болезням.
Что ж, этот факт в очередной раз опроверг теории гомеопатов. Я лично и до того в них не верил.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:42 Ответить
Вся теория гомеопатии - антинаучна.

Положение атомов в молекуле - как правило чётко зафиксировано (исключения есть, но они редки и не относятся к веществам используемым в гомеопатии). Никакое соприкосновение с действующим веществом - не изменит его (разве что гомеопатическая субстанция вступит с ним в химическую реакцию и присоединит).

Это не более чем эффект плацебо.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:52 Ответить
Полностью с Вами согласен.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:59 Ответить
Та да. А заболели от ковида. НЕ ВЕРЮЮЮЮЮЮЮ!!!!!!
показать весь комментарий
06.07.2020 11:59 Ответить
Навіть не знаю, коли це все припиниться.
Індія дуже густонаселена, зараження буде швидко розповсюджуватись.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:48 Ответить
Мало того что она густонаселённая - она БЕДНАЯ. Если посадить её граждан в карантин - большинству уже через несколько дней станет просто нечего есть. Так что никакие меры безопасности не сработают. Да и у государства никаких ресурсов не хватит лечить несколько миллионов заболевших.

Плохо дело.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:12 Ответить
Помню о приглашении туристов из этой страны к нам и побольше недавно шла речь.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:52 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показать весь комментарий
06.07.2020 10:52 Ответить
Писали про Индию, мол особенности ихнего жилья циновки вместо стен и высокая проветриваемость помещений...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:59 Ответить
Да, когда ночью в Бхопале в 1984 году был выброс метилизоцианата, в таких проветриваемых помещениях умерло более 2 тыс и пострадало более полумиллиона человек. В добротных домах пострадавших практически не было.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:46 Ответить
Там шло извне, а тут - изнутри!
показать весь комментарий
06.07.2020 12:20 Ответить
Индия 1,5 млрд. населения. 700 тыс заболели.

2 человека на 100 тыс?
показать весь комментарий
06.07.2020 10:59 Ответить
2 человека на 100 тыс?

ПОКА.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:13 Ответить
як перші два зернятка на першому квадраті шахівниці....
показать весь комментарий
06.07.2020 11:32 Ответить
Это ПОКА уже более полугода длится. Когда будет УЖЕ?
показать весь комментарий
06.07.2020 12:01 Ответить
Могу быстро найти статистику с 15 мая. Тогда в Индии болело 85 784 человека. Чуть менее чем через 2 месяца болеет уже 697 413. Если такая прогрессия сохранится - ещё через 2 месяца будет уже за 5 миллионов заражений
показать весь комментарий
06.07.2020 12:14 Ответить
С густонаселенностью Индии и населением 1,3 млрд. Эта статистика НИ О ЧЕМ.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:18 Ответить
В Китае бубонной чумой заболел один человек на миллиард (это реально в новостях вчера было). Вас сильно успокаивают такие новости?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:49 Ответить
Меня больше "успокаивает" замалчивание наших новостей.
В 2019г. были два очага с карантином, один с сибирской язвой (размыло могильник с вытоком в речку). Второй с африканской чумой.
Я сам нарвался на биологические блокпосты. А сколько еще, о которых я не знаю?
показать весь комментарий
06.07.2020 14:44 Ответить
Два очага, говорите, а как Вам это

На всей территории Украины насчитывается более 13,5 тысячи https://lb.ua/tag/10508_sibirskaya_yazva очагов возникновения сибирской язвы , поэтому очередная вспышка может возникнуть где угодно. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, пишет https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cudW5uLmNvbS51YS91ay9leGNsdXNpdmUvMTc1NTUxNS12LXVrcmF5aW5pLW5hbGljaHV5ZXRzeWEtbWF5emhlLTE0LXRpc3lhY2gtb3NlcmVka2l2LXZpbmlrbmVubnlhLXNpYmlya2ktbW96 УНН .
"В Украине более 13,5 тысячи очагов, где может возникнуть заболеваемость сибирской язвой, поскольку существуют могильники, где был захоронен больной скот", - сказано в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, если на территории одного из центров возникновения болезни планируется строительство, в таком случае должна проводиться дезинфекция места строительства.
В Центре отметили, что в Украине могут встречаться все три формы заболевания, а специфическая вакцинация от этого заболевания не проводится.
За последние годы в Украине были зарегистрированы единичные случаи заболевания сибирской язвой, все пострадавшие выздоровели.
Напомним, вчера стало известно https://lb.ua/society/2018/10/02/408958_odesskoy_oblasti_5_chelovek.html о вспышке сибирской язвы в с. Меняйловка Одесской области . Заболевание лабораторно подтверждено у одного человека, остальные четверо госпитализированных, имевшие контакт с зараженным мясом, проходят профилактический курс лечения. Очаг инфекции локализован, опасности распространения нет.
В Киеве https://lb.ua/society/2018/05/18/397977_otsutstvie_truda_lishaet.html один из могильников, вероятно, находится на территории Александровской больницы , где когда-то активисты остановили незаконную стройку. https://lb.ua/society/2018/10/03/409103_ukraine_okolo_135_tisyach_ochagov.html
показать весь комментарий
06.07.2020 15:10 Ответить
Индия 1,5 млрд. населения. 700 тыс заболели.
В Индии только неприкасаемых ок 300-400 млн чел, так что статистика там +- полста миллионов, тестов в 20 раз меньше на млн чел, чем в Штатах, реал средств антисепитики половина населения просто не имеет. Думаю, цифири по больным и умершим от короны Индии, Бразилии нужно умножать на 10.
показать весь комментарий
06.07.2020 14:55 Ответить
Это ещё одно доказательство , что Индия демократическая страна и тем и отличается от коммуняцкого Китая . Почему сравниваю с Китаем - потому , что уровень жизни сопоставимый . Уровень гигиены , уровень науки и технологий . Но и главное : размеры и мастабы страны . Но Китай тоталитарная страна и "выдаёт на гора" только ту статистику , какая устраивает их правителей .
Кстати , кто сейчас попытается возмутиться - типа Китай велик и могуч и там в Шанхае живут почти как в Мадриде или Риме ... Предлагаю всем почитать даже их официальную статистику потребления продуктов питания ... 95% китайцев потребляют белков (мясо , рыба , сыры) на уровне отсталых африканских стран - Шанхай и Пекин это оазисы условного благополучия . Индия более равномерно развитая страна и там нет "голодных провинций" , бо сельское хозяйство более развито ввиду большего процента плодородных земель . Единственное , что офигенно тормозит Индию -- это тяжёлое наследие кастового менталитета по сути расовая сегрегация . Индуизм страшная религия и по уровню дремучести и антинаучности даже средневековый ислам куда более гибкий ...

Мы любим копировать оболочки вместо смыслов и потому не понимает страшного слова карма , когда человек себя добровольно признаёт "низшей кастой" . Правильно сказать - варны , а ещё точнее -- джати, потому что "каста неприкасаемых" , т.е. отверженных другими вообще не принадлежат ни какиким варнам и в нашем понимании особая 5-я каста (варна). Варн всего 4 - брахманы и кшантрии самые известные из них . А джати под 18 тысяч . В каждой провинции свои наборы джати ... И если родился от родаков очень уважаемых собирателей дерьма макак , то шансов делать что-то иное пА-жизни у тя 0% -- это и называется столь любимым у любителей модных оборотов речи словом карма !
показать весь комментарий
06.07.2020 12:30 Ответить
Это ещё одно доказательство , что Индия демократическая страна и тем и отличается от коммуняцкого Китая . Почему сравниваю с Китаем - потому , что уровень жизни сопоставимый .
ВВП на душу, дол. 2018г: Китай - 9608, Индия - 2036, в Китая больше почти в 5 раз, так что совсем не сопоставимый.
В демократической Индии несколько сот милионов чел неприкасаемых и нищих,

.....сопоставимый . Уровень гигиены , уровень науки и технологий .


В Удайпуре вечером мы совершили ошибку, попив сока из стеклянных стаканов (что, в общем-то было не впервой) и откушав фруктов, вымытых под кранов в гэсте. Какая из ошибок была фатальной - сказать сложно, но в результате мы взорвали туалеты в поезде и застряли под капельницей в муниципальной больничке Мумбаи на день.

Ходить по улицам города босиком - плохая идея, особенно в Дели, где писсуары и канавки для «отлить» на улицах открыты, да и вообще, справить нужду для индийца где попало - не большая проблема.
https://offroad-notes.net/tales/india/get-ready-for-adventure/india-health/
показать весь комментарий
06.07.2020 15:17 Ответить
 
 