Индия заняла третье место в мире по числу заболевших COVID-19, опередив Россию
В Индии выявлены почти 700 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - по этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику в режиме реального времени, на 6 июля в Индии зарегистрированы более 697 тысяч случаев COVID-19, умерли 19,6 тысячи человек.
Лидером среди мировых стран остаются США, где заболели более 2,8 миллиона граждан и умерли почти 130 тысяч человек.
На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 миллиона человек, умерли более 64 тысяч человек.
В России более 680 тысяч заболевших и 10 тысяч умерших.
Всего в мире коронавирусом заболели 11,4 миллиона человек. Умерли 534 тысячи человек, выздоровели более шести миллионов человек.
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Что ж, этот факт в очередной раз опроверг теории гомеопатов. Я лично и до того в них не верил.
Положение атомов в молекуле - как правило чётко зафиксировано (исключения есть, но они редки и не относятся к веществам используемым в гомеопатии). Никакое соприкосновение с действующим веществом - не изменит его (разве что гомеопатическая субстанция вступит с ним в химическую реакцию и присоединит).
Это не более чем эффект плацебо.
Індія дуже густонаселена, зараження буде швидко розповсюджуватись.
Плохо дело.
2 человека на 100 тыс?
ПОКА.
В 2019г. были два очага с карантином, один с сибирской язвой (размыло могильник с вытоком в речку). Второй с африканской чумой.
Я сам нарвался на биологические блокпосты. А сколько еще, о которых я не знаю?
На всей территории Украины насчитывается более 13,5 тысячи https://lb.ua/tag/10508_sibirskaya_yazva очагов возникновения сибирской язвы , поэтому очередная вспышка может возникнуть где угодно. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, пишет https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cudW5uLmNvbS51YS91ay9leGNsdXNpdmUvMTc1NTUxNS12LXVrcmF5aW5pLW5hbGljaHV5ZXRzeWEtbWF5emhlLTE0LXRpc3lhY2gtb3NlcmVka2l2LXZpbmlrbmVubnlhLXNpYmlya2ktbW96 УНН .
"В Украине более 13,5 тысячи очагов, где может возникнуть заболеваемость сибирской язвой, поскольку существуют могильники, где был захоронен больной скот", - сказано в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, если на территории одного из центров возникновения болезни планируется строительство, в таком случае должна проводиться дезинфекция места строительства.
В Центре отметили, что в Украине могут встречаться все три формы заболевания, а специфическая вакцинация от этого заболевания не проводится.
За последние годы в Украине были зарегистрированы единичные случаи заболевания сибирской язвой, все пострадавшие выздоровели.
Напомним, вчера стало известно https://lb.ua/society/2018/10/02/408958_odesskoy_oblasti_5_chelovek.html о вспышке сибирской язвы в с. Меняйловка Одесской области . Заболевание лабораторно подтверждено у одного человека, остальные четверо госпитализированных, имевшие контакт с зараженным мясом, проходят профилактический курс лечения. Очаг инфекции локализован, опасности распространения нет.
В Киеве https://lb.ua/society/2018/05/18/397977_otsutstvie_truda_lishaet.html один из могильников, вероятно, находится на территории Александровской больницы , где когда-то активисты остановили незаконную стройку. https://lb.ua/society/2018/10/03/409103_ukraine_okolo_135_tisyach_ochagov.html
В Индии только неприкасаемых ок 300-400 млн чел, так что статистика там +- полста миллионов, тестов в 20 раз меньше на млн чел, чем в Штатах, реал средств антисепитики половина населения просто не имеет. Думаю, цифири по больным и умершим от короны Индии, Бразилии нужно умножать на 10.
Кстати , кто сейчас попытается возмутиться - типа Китай велик и могуч и там в Шанхае живут почти как в Мадриде или Риме ... Предлагаю всем почитать даже их официальную статистику потребления продуктов питания ... 95% китайцев потребляют белков (мясо , рыба , сыры) на уровне отсталых африканских стран - Шанхай и Пекин это оазисы условного благополучия . Индия более равномерно развитая страна и там нет "голодных провинций" , бо сельское хозяйство более развито ввиду большего процента плодородных земель . Единственное , что офигенно тормозит Индию -- это тяжёлое наследие кастового менталитета по сути расовая сегрегация . Индуизм страшная религия и по уровню дремучести и антинаучности даже средневековый ислам куда более гибкий ...
Мы любим копировать оболочки вместо смыслов и потому не понимает страшного слова карма , когда человек себя добровольно признаёт "низшей кастой" . Правильно сказать - варны , а ещё точнее -- джати, потому что "каста неприкасаемых" , т.е. отверженных другими вообще не принадлежат ни какиким варнам и в нашем понимании особая 5-я каста (варна). Варн всего 4 - брахманы и кшантрии самые известные из них . А джати под 18 тысяч . В каждой провинции свои наборы джати ... И если родился от родаков очень уважаемых собирателей дерьма макак , то шансов делать что-то иное пА-жизни у тя 0% -- это и называется столь любимым у любителей модных оборотов речи словом карма !
ВВП на душу, дол. 2018г: Китай - 9608, Индия - 2036, в Китая больше почти в 5 раз, так что совсем не сопоставимый.
В демократической Индии несколько сот милионов чел неприкасаемых и нищих,
.....сопоставимый . Уровень гигиены , уровень науки и технологий .
В Удайпуре вечером мы совершили ошибку, попив сока из стеклянных стаканов (что, в общем-то было не впервой) и откушав фруктов, вымытых под кранов в гэсте. Какая из ошибок была фатальной - сказать сложно, но в результате мы взорвали туалеты в поезде и застряли под капельницей в муниципальной больничке Мумбаи на день.
Ходить по улицам города босиком - плохая идея, особенно в Дели, где писсуары и канавки для «отлить» на улицах открыты, да и вообще, справить нужду для индийца где попало - не большая проблема.
https://offroad-notes.net/tales/india/get-ready-for-adventure/india-health/