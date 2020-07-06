РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8698 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 036 32

Украинские туристы улетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний, - замглавы МИД Енин

Украинские туристы улетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний, - замглавы МИД Енин

Министерство иностранных дел Украины считает причиной вылета украинцев в Грецию с целью туризма ошибки в работе авиакомпаний.

"Указанный инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, из Украины сегодня осуществляется большое количество рейсов в ряд стран, но авиаперевозчики должны удостовериться в наличии документов, разрешающих пассажирам въезд в указанные страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 17 задержанных украинцев провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин. ФОТОрепортаж

Енин также подчеркнул, что сегодня МИД в очередной раз проинформирует всех представителей авиалиний, работающих в Украине о необходимости тщательно придерживаться правил осуществления авиаперевозок.

Он также подчеркнул, что украинские граждане в Афинах находятся на постоянном контакте с консулами, им предоставляется вся необходимая помощь, обеспечение средствами гигиены.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.

Автор: 

Афины (26) Греция (726) карантин (16729) МИД (6967) украинцы (3864) Wizz Air (36) Ryanair (132) Енин Евгений (328) туристы (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Та нє, головна помилка у нас зараз в кріслі президента
показать весь комментарий
06.07.2020 11:02
+5
Класс, ці відпочивальники на свій страх і ризик поперлися в Грецію, хоча всюди є інфа в неті, що туристам поки туди (як і у всі країни ЄС) не можна - допускаються лише бізнесові поїздки та до родичів. Вони свідомо вибрали ВізЕйр і Раян, бо туристичних чартерів НЕМАЄ! Вони або лоханулися, або вирішили ризикнути свідомо, а винні авіакомпанії???

Ну є ж офіційний перелік країн, які з липня пускають на відпочинок - Туреччина, Албанія, Чорногорія тощо. Греції серед них НЕМАЄ! Чим треба було думати? А тепер гемор і для авіакомпаній, і для дипломатів наших!
показать весь комментарий
06.07.2020 11:05
+2
А мид в стороне?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мид в стороне?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:00 Ответить
А консульство? Не пришли даже к людям. И почему -то очень много ошибок у наших олигархических авиакомпаний, то продают билеты куда запрещено, то продают по 2 билета на одно место и все БЕЗНАКАЗАННО, потому что страной правит олигархат уже 29 лет.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:25 Ответить
Зачем платить ложь - консул был, обеспечили людей матрасами, водой. Прочитайте предыдущие публикации на эту тему, там все написано
показать весь комментарий
06.07.2020 11:36 Ответить
средствами гигиены- туалетной бумагой*правда*и зубным порошком*абразив*...
показать весь комментарий
06.07.2020 12:33 Ответить
А хто вам сказав, що у Грецію взагалі заборонено? Якщо у відрядження по бізнесу, чи у сімейних справах, то в Грецію (та й взагалі в ЄС) можна і під час карантину! От задумайтеся, чому із всього літака лише 17 чоловік завернули? Це був не туристичний чартер, не всі там летіли на відпочинок!
показать весь комментарий
06.07.2020 11:42 Ответить
Зато хорошо отдохнули в каталажке. Хотя у нас на такой случай есть Кагарлык, там тоже предоставляют такие развлечения
показать весь комментарий
06.07.2020 11:01 Ответить
Та нє, головна помилка у нас зараз в кріслі президента
показать весь комментарий
06.07.2020 11:02 Ответить
Когда ус@ались надо громко перевалить вину на стрелочника что бы с себя снять подозрения.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:02 Ответить
А в чем вина МИДа? В том, что некоторые дебилы не читают новостей и не в состоянии зайти на сайт МИДа, чтобы узнать в какие страны пускают граждан Украины, а в какие нет?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:39 Ответить
Коммуникация должна быть мид с гпсу, тем более во время пандемии.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:58 Ответить
в Европе ее тоже нет. Меня завернули на одной из границ при том что выпускали пограничники ЕС. Это не работа пограничников.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:37 Ответить
Погранцы не могут выступать в качестве нянек для каждого неуча. Они выполняют свою работу - паспортный контроль. Документы в порядке, запрета выезда конкретному человеку нет - вопросов нет, не имеют права не выпускать из страны
показать весь комментарий
06.07.2020 13:40 Ответить
За нянь и речи нет, а у нас лебедь рак и щука, границу переступил и хоть трава не расти, а потом путем титанических усилий и колоссальных финансовых затрат спасаем из плена.
показать весь комментарий
06.07.2020 13:45 Ответить
Евгений а самописцы не отдают тоже по вине авиакомпании?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:04 Ответить
Класс, ці відпочивальники на свій страх і ризик поперлися в Грецію, хоча всюди є інфа в неті, що туристам поки туди (як і у всі країни ЄС) не можна - допускаються лише бізнесові поїздки та до родичів. Вони свідомо вибрали ВізЕйр і Раян, бо туристичних чартерів НЕМАЄ! Вони або лоханулися, або вирішили ризикнути свідомо, а винні авіакомпанії???

Ну є ж офіційний перелік країн, які з липня пускають на відпочинок - Туреччина, Албанія, Чорногорія тощо. Греції серед них НЕМАЄ! Чим треба було думати? А тепер гемор і для авіакомпаній, і для дипломатів наших!
показать весь комментарий
06.07.2020 11:05 Ответить
КЛОУНИ вони такі........
показать весь комментарий
06.07.2020 11:06 Ответить
Там же кто то транзитом на учебу летел, так что греки тоже накосячили
показать весь комментарий
06.07.2020 11:09 Ответить
консульство должно решать эти вопросы.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:53 Ответить
А погранцы и таможенники не владеют ситуацией о запрете посещения определенных стран?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:10 Ответить
Им пох...на єтом же не заработаешь
показать весь комментарий
06.07.2020 11:11 Ответить
Розумієте, там неповна заборона... Турпоїздки в Грецію заборонені, але до родичів і у бізнесових справах можна.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:34 Ответить
Они не имеют права не выпускать из страны, на документы в порядке. А вся официальная инфа есть на сайте мида
показать весь комментарий
06.07.2020 11:41 Ответить
Что он лепечет!
Авиакомпания не нянька для пассажира.
Она не обязана проверять у него ни рабочую визу, ни оплату путевки, ни наличие близких родственников в странах ЕС.
Зебилы привыкли к шаре, думали проскочить под шумок, а зебильный МИД не пояснил им риски такого поведения.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:14 Ответить
Ты сам себе противоречишь, если авиакомпании не отвечают за тупость своих пассажиров, то почему за это должен отвечать МИД?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:31 Ответить
Это непосредственные функции МИД - информировать тупых зебилов о правилах посещения других стран.
Могли бы пару вставок сделать на любимом зебилами г+г
Или чем должен заниматься зебильный МИД, по твоему?
показать весь комментарий
06.07.2020 12:03 Ответить
Не думаю что зебильный МИД сильно отличается от петиного и всех остальных.
Лично я, если бы сегодня ехал за границу, то лично в интернете проверил все возможные риски в той стране, куда еду.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:07 Ответить
Та зебілам ліньки погуглити було, ну або вони погуглили, але думали що пронесе...
показать весь комментарий
06.07.2020 11:34 Ответить
Обязана. Авиакомпании ВСЕГДА проверяют у тебя визу на стойке регистрации. Иначе не пустят в самолет.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:38 Ответить
Хорошо Украине,Турции и ИндоПэриджану.У них новый канал в России появ-ся,который целый день следит за плохими событиями-катастрофами,пожарами и др.в этих странах.Это НТВ-ХРЕН ТВ.(дир. 30 был галустикян,сечас подставной какой то).Вчера они радовались пожару на заводе красок в Баку."Огромный (??? ) черный дым был ура,За 10-ки км видели" Да его в США даже видели.Каналы со старыми фильмами и рекламой 25мин. в 1ч.(В Европе 12мин.)+ гнильцой о других-вот их ТВ-тошниловок Соловья и уродки в неРашаТудей.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:22 Ответить
Ошибка, они то летели в Одессу, но оператор попутал и отправил людей в Грецию
показать весь комментарий
06.07.2020 11:54 Ответить
Цирк та й годі.Вчора якраз зазирнула в рекламну розсилку турів(їхати не можна,то хоч помріяти захотілось).А там повний аншлаг по продажах турів.Особливо Кіпр розпроданий.Чи скоро наші й на Кіпрі в поліцейському відстойнику засвітяться?І знову "ошибка авиокомпаний"?
Одні хитрозроблені тури продають,а інші безмозлі купують,не приділивши хоча
б 5хв ,щоб знайти інфу по правилах в'їзду в певну країну.Бардак повний
показать весь комментарий
06.07.2020 12:21 Ответить
Енин что уже в МИДе работает? Как это он так быстро продвигается? или это ему благодарность за то что он Тумгоева кацапам выдал?
показать весь комментарий
06.07.2020 13:04 Ответить
 
 