Украинские туристы улетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний, - замглавы МИД Енин

Министерство иностранных дел Украины считает причиной вылета украинцев в Грецию с целью туризма ошибки в работе авиакомпаний.

"Указанный инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, из Украины сегодня осуществляется большое количество рейсов в ряд стран, но авиаперевозчики должны удостовериться в наличии документов, разрешающих пассажирам въезд в указанные страны.

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Енин также подчеркнул, что сегодня МИД в очередной раз проинформирует всех представителей авиалиний, работающих в Украине о необходимости тщательно придерживаться правил осуществления авиаперевозок.

Он также подчеркнул, что украинские граждане в Афинах находятся на постоянном контакте с консулами, им предоставляется вся необходимая помощь, обеспечение средствами гигиены.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.