Украинские туристы улетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний, - замглавы МИД Енин
Министерство иностранных дел Украины считает причиной вылета украинцев в Грецию с целью туризма ошибки в работе авиакомпаний.
"Указанный инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за счет указанных авиалиний", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, из Украины сегодня осуществляется большое количество рейсов в ряд стран, но авиаперевозчики должны удостовериться в наличии документов, разрешающих пассажирам въезд в указанные страны.
Енин также подчеркнул, что сегодня МИД в очередной раз проинформирует всех представителей авиалиний, работающих в Украине о необходимости тщательно придерживаться правил осуществления авиаперевозок.
Он также подчеркнул, что украинские граждане в Афинах находятся на постоянном контакте с консулами, им предоставляется вся необходимая помощь, обеспечение средствами гигиены.
Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.
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Ну є ж офіційний перелік країн, які з липня пускають на відпочинок - Туреччина, Албанія, Чорногорія тощо. Греції серед них НЕМАЄ! Чим треба було думати? А тепер гемор і для авіакомпаній, і для дипломатів наших!
Авиакомпания не нянька для пассажира.
Она не обязана проверять у него ни рабочую визу, ни оплату путевки, ни наличие близких родственников в странах ЕС.
Зебилы привыкли к шаре, думали проскочить под шумок, а зебильный МИД не пояснил им риски такого поведения.
Могли бы пару вставок сделать на любимом зебилами г+г
Или чем должен заниматься зебильный МИД, по твоему?
Лично я, если бы сегодня ехал за границу, то лично в интернете проверил все возможные риски в той стране, куда еду.
Одні хитрозроблені тури продають,а інші безмозлі купують,не приділивши хоча
б 5хв ,щоб знайти інфу по правилах в'їзду в певну країну.Бардак повний