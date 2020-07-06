Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев

Президент Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на должность председателя Национального банка Украины.

Назначить нового главы НБУ Рада должна не позднее 17 июля, сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент еще не внес претендента в Верховную Раду, это решение Президента, он вносит только одного человека, которого мы рассматриваем - поддерживаем или не поддерживаем. Поэтому консультации эти продолжаются. Но на встречах обсуждались даже не столько фамилии, сколько требования: о то, что он должен быть банкиром, с хрустальной деловой репутацией, быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров... Дедлайн (по выдвижению кандидатуры на должность главы НБУ и рассмотрение ее на пленарном заседании ВР. - Ред.) есть: мы считаем, что этот дедлайн - 17 июля, потому что это последний день сессии, а уйти на каникулы с неутвержденным председателем Национального банка опасно для рынка, это определенная нестабильность для рынка, это неправильное решение", - отметил Гетманцев.

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При этом он отметил, что у Президента есть список из претендентов на пост главы Нацбанка .

"Я присутсвовал на тех консультациях, которые Президент проводил и с рынком, и с государственными банками, на самом деле там нет трех списков, один список из претендентов", - уточнил депутат.

Относительно фамилии потенциально фаворита Гетманцев отметил, что не может называть имен, чтобы не навредить. Вместе с тем наличие его кандидатуры в списке претендентов на эту должность он назвал шуткой коллег в парламенте: "Хотя многие подходят и предлагают, но я не рассматриваю себя в качестве председателя Национального банка и даже не отвечаю критериям по образованию, предъявляемым законом о Национальном банке" .

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.