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Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев

Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев

Президент Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на должность председателя Национального банка Украины.

Назначить нового главы НБУ Рада должна не позднее 17 июля, сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент еще не внес претендента в Верховную Раду, это решение Президента, он вносит только одного человека, которого мы рассматриваем - поддерживаем или не поддерживаем. Поэтому консультации эти продолжаются. Но на встречах обсуждались даже не столько фамилии, сколько требования: о то, что он должен быть банкиром, с хрустальной деловой репутацией, быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров... Дедлайн (по выдвижению кандидатуры на должность главы НБУ и рассмотрение ее на пленарном заседании ВР. - Ред.) есть: мы считаем, что этот дедлайн - 17 июля, потому что это последний день сессии, а уйти на каникулы с неутвержденным председателем Национального банка опасно для рынка, это определенная нестабильность для рынка, это неправильное решение", - отметил Гетманцев.

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При этом он отметил, что у Президента есть список из претендентов на пост главы Нацбанка .

"Я присутсвовал на тех консультациях, которые Президент проводил и с рынком, и с государственными банками, на самом деле там нет трех списков, один список из претендентов", - уточнил депутат.

Относительно фамилии потенциально фаворита Гетманцев отметил, что не может называть имен, чтобы не навредить. Вместе с тем наличие его кандидатуры в списке претендентов на эту должность он назвал шуткой коллег в парламенте: "Хотя многие подходят и предлагают, но я не рассматриваю себя в качестве председателя Национального банка и даже не отвечаю критериям по образованию, предъявляемым законом о Национальном банке" .

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Автор: 

ВР (29260) Зеленский Владимир (20500) НБУ (4836) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+10
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4656
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06.07.2020 11:13
+10
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 419
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06.07.2020 11:16
+8
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7533
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06.07.2020 11:15
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Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4656
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06.07.2020 11:13 Ответить
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7533
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06.07.2020 11:15 Ответить
Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2079
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06.07.2020 11:29 Ответить
интрига , Юзик или Лысый
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06.07.2020 11:15 Ответить
Коломойський
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06.07.2020 11:20 Ответить
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2913
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06.07.2020 11:21 Ответить
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 419
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06.07.2020 11:16 Ответить
Дедлайн. Какие грамотные специалисты!
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06.07.2020 11:18 Ответить
Зеленский еще не внес/ Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней, - опрос КМИС.16.04.19 /В нашей светлой любви всё ещё спереди.
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06.07.2020 11:18 Ответить
У зебілів скінчилися зебіли?
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06.07.2020 11:20 Ответить
вони їх клонують. в зєбілів дна не має.
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06.07.2020 11:21 Ответить
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2952
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06.07.2020 11:21 Ответить
Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6221
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06.07.2020 11:33 Ответить
"Но на встречах обсуждались даже не столько фамилии, сколько требования: о то, что он должен быть банкиром, с хрустальной деловой репутацией, быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров..."

Источник: https://censor.net/n3206244

Такие не будут сотрудничать с наперсточниками.
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06.07.2020 11:22 Ответить
А потерпевшему некогда, помогает ермаку отжимать ТИС в Южном
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06.07.2020 11:23 Ответить
Смолий был лучшим банкиром в Европе,честный, порядочный,но зебилам такие люди не подходят
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06.07.2020 11:24 Ответить
Плюшка, воно і в "цензорі" тупа плюшка...
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06.07.2020 11:26 Ответить
Да тут ты не угадал! Опять мимо! ну ты и сказочное ЗЕбилище!
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06.07.2020 11:33 Ответить
https://lb.ua/news/2019/10/21/440267_smoliya_priznali_luchshim_glavoy.html Глава Национального банка Украины Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" от международной газеты GlobalMarkets. Награждение состоялось 19 октября в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила пресс-служба НБУ.
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06.07.2020 11:43 Ответить
А чого "дедлайн"? Українською - не можна?
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06.07.2020 11:24 Ответить
На російськомовному сайті не можна.
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06.07.2020 11:48 Ответить
Дебільний нарід, припіздент і його вибрики. А що ви чекали від недоумка? Перше ніж звільняти, бригадир в колгоспі, подумав би про заміну. Але віслюку і цього не дано!
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06.07.2020 11:29 Ответить
Это характерезует нашу владу! даже макаки просчитывают свои действия на пару ходов! А в это время доллар на межбанке 27,27! радуйтесь зебилы! теперь вам за один доллар больше гривен дадут!
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06.07.2020 11:36 Ответить
"с хрустальной деловой репутацией

Це як???
Під криштальним - завжди мається на увазі щось крихте та ламке...
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06.07.2020 11:29 Ответить
Яценюк отказался
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06.07.2020 11:29 Ответить
Ясное дело! Если ты сел играть с ворами опасайся за свой кошелек!
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06.07.2020 11:38 Ответить
Альо, ЗєЛупа? Я тобі дозволяв брати мою пенсію? Не знаєш страху, пі...дор?
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06.07.2020 11:35 Ответить
Горловне, зняти. Отримати доступ до грошей.
Прем'єр Шмигаль ВЖЕ, на ТВ, говорить про те що у держрезерві 25 млрд доларів. Хоча за день до того їх було 28,3.
Пліснява, куди, за один день, зникло 3 млрд. доларів ?
З такими темпами те, що накопичували 6 років, зникне за 10 днів
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06.07.2020 11:38 Ответить
Вот мне интересна позиция тех 73% зебилов которые отдали свой голос год назад за это посмешище..
Теперь они говорят я голосовал просто против Порошенко..
нет идиоты вы низкого качества.. вы не против Порошенко проголосовали, а против нормального, Европейского будущего Украины, против будущего своего и своих детей.. Ещё лет 5-10 и Украина могла быть как Польша, а возожно и богаче, но вы дураки отдали свой голос за олигрха Коломойского и его марионетку ЗЕ.. когда ваши дети и внуки будут вас спрашивать почему так в Украине всё плохо - так и говорите им правду, потому что вы в 19м году допустили большую ошибку, которую расхлёбывать придётся всем.
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06.07.2020 11:40 Ответить
А кого он может внести - порядочный человек,бенкир с репутацией не станет работать с этим "цирком уродов"!
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06.07.2020 11:57 Ответить
Да, правильно - а зачем спешить то. Процесс по развалу Руси-Украины идёт успешно. Да, зебилы?
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06.07.2020 12:13 Ответить
Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9270
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06.07.2020 12:28 Ответить
Главное - до основанья!
А затем - а хрен знает, якось воно буде....
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06.07.2020 12:58 Ответить
 
 