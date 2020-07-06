Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев
Президент Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на должность председателя Национального банка Украины.
Назначить нового главы НБУ Рада должна не позднее 17 июля, сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент еще не внес претендента в Верховную Раду, это решение Президента, он вносит только одного человека, которого мы рассматриваем - поддерживаем или не поддерживаем. Поэтому консультации эти продолжаются. Но на встречах обсуждались даже не столько фамилии, сколько требования: о то, что он должен быть банкиром, с хрустальной деловой репутацией, быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров... Дедлайн (по выдвижению кандидатуры на должность главы НБУ и рассмотрение ее на пленарном заседании ВР. - Ред.) есть: мы считаем, что этот дедлайн - 17 июля, потому что это последний день сессии, а уйти на каникулы с неутвержденным председателем Национального банка опасно для рынка, это определенная нестабильность для рынка, это неправильное решение", - отметил Гетманцев.
При этом он отметил, что у Президента есть список из претендентов на пост главы Нацбанка .
"Я присутсвовал на тех консультациях, которые Президент проводил и с рынком, и с государственными банками, на самом деле там нет трех списков, один список из претендентов", - уточнил депутат.
Относительно фамилии потенциально фаворита Гетманцев отметил, что не может называть имен, чтобы не навредить. Вместе с тем наличие его кандидатуры в списке претендентов на эту должность он назвал шуткой коллег в парламенте: "Хотя многие подходят и предлагают, но я не рассматриваю себя в качестве председателя Национального банка и даже не отвечаю критериям по образованию, предъявляемым законом о Национальном банке" .
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
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Источник: https://censor.net/n3206244
Такие не будут сотрудничать с наперсточниками.
Це як???
Під криштальним - завжди мається на увазі щось крихте та ламке...
Прем'єр Шмигаль ВЖЕ, на ТВ, говорить про те що у держрезерві 25 млрд доларів. Хоча за день до того їх було 28,3.
Пліснява, куди, за один день, зникло 3 млрд. доларів ?
З такими темпами те, що накопичували 6 років, зникне за 10 днів
Теперь они говорят я голосовал просто против Порошенко..
нет идиоты вы низкого качества.. вы не против Порошенко проголосовали, а против нормального, Европейского будущего Украины, против будущего своего и своих детей.. Ещё лет 5-10 и Украина могла быть как Польша, а возожно и богаче, но вы дураки отдали свой голос за олигрха Коломойского и его марионетку ЗЕ.. когда ваши дети и внуки будут вас спрашивать почему так в Украине всё плохо - так и говорите им правду, потому что вы в 19м году допустили большую ошибку, которую расхлёбывать придётся всем.
А затем - а хрен знает, якось воно буде....