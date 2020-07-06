Наемники РФ обстреляли из запрещенных 120-мм минометов позиции ОС под Верхнеторецким: один украинский воин травмирован, - пресс-центр

Российские наемники в понедельник обстреляли оборонные укрепления Объединенных сил в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, боевое травмирование получил один боец.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Так, по позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил. Эвакуационная техника доставила воина в медицинское учреждение, где ему оперативно предоставлена надлежащая помощь врачей. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное". - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.