РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8334 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 021 19

Наемники РФ обстреляли из запрещенных 120-мм минометов позиции ОС под Верхнеторецким: один украинский воин травмирован, - пресс-центр

Наемники РФ обстреляли из запрещенных 120-мм минометов позиции ОС под Верхнеторецким: один украинский воин травмирован, - пресс-центр

Российские наемники в понедельник обстреляли оборонные укрепления Объединенных сил в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, боевое травмирование получил один боец.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Так, по позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил. Эвакуационная техника доставила воина в медицинское учреждение, где ему оперативно предоставлена надлежащая помощь врачей. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное". - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Наемники РФ обстреляли из запрещенных 120-мм минометов позиции ОС под Верхнеторецким: один украинский воин травмирован, - пресс-центр 01

Автор: 

обстрел (27366) ранение (3388) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Пора бы вернутся назад на свои позиции?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:36
+1
Травмирован осколком 120-мм мины?
Какая именно травма?
Удобный термин зеленые ввели, не ранен а травмирован.
Так легче рассказывать о миролюбивом пуйтине.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора бы вернутся назад на свои позиции?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:36 Ответить
Травмирован осколком 120-мм мины?
Какая именно травма?
Удобный термин зеленые ввели, не ранен а травмирован.
Так легче рассказывать о миролюбивом пуйтине.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:37 Ответить
поинтересуйтесь, зачем солдату каска (обычная, стальная), если ни от пуль, ни от осколков она не защищает.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:44 Ответить
Бабуся, стальных касок уже нет. То были в ту войну, когда ты еще молодой была.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:49 Ответить
Дедуся, речь про травмирование. Я в курсе, что и как.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:09 Ответить
Каска не защищает от ранений ног и рук.
С введением зелеными термина "травмированный" из новостей почти исчезли слова о раненых, сплошное "Потерь нет, травмированные".
А волонтеры как собирали, так и собирают деньги на лечение тяжелых ранений, выкладывая фото из госпиталей, в которых полно именно раненых.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:49 Ответить
что и как собирают волонтеры, я седьмой год знаю лучше миллионов диванных экспертов.
Что именно в этом случае, трудно сказать - мы не знаем.
Но если мина бахнет в пятидесяти метрах от бойца и он получит по голове, шее, рукам куском земли, доски, дерева, камня - это травма или ранение? Раны нет, крови нет.
Травма или ранение?
показать весь комментарий
06.07.2020 12:12 Ответить
Именно: "Что именно в этом случае, трудно сказать - мы не знаем."
Но хотим знать.
Вы не замечаете несоответствия систематических сообщений пресс-центра о травмированных количеству раненых в госпиталях?
показать весь комментарий
06.07.2020 12:22 Ответить
ну, так и термин "раненный" постоянно есть в новостях.
К сожалению.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:42 Ответить
все правильно сказано, яка це травма? це поранення
показать весь комментарий
06.07.2020 13:21 Ответить
Ну, постреляли и ладно. Пора и выборы провести.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:47 Ответить
А вгадайте, якою мовою розмовляють ці найманці?
показать весь комментарий
06.07.2020 12:04 Ответить
Украине нужно провести мобилизацию тысяч 500 и освободить за 2 дня ту треть Донбасса!
показать весь комментарий
06.07.2020 12:06 Ответить
погнать в городской бой с опытными в убийствах русскими скотами полмиллиона мобилизованных, 8 из 10 которых автомат видели только в "стрелялках"?
показать весь комментарий
06.07.2020 12:14 Ответить
за 6 лет войны 500 000 прошло войну на Донбассе и у всех есть боевой опыт реальный!
показать весь комментарий
06.07.2020 12:38 Ответить
РЕАЛЬНЫЙ - от силы тысяч 50-80.
Окопный - тысяч 150
Остальное - только по бумагам.
А требуется опыт ГОРОДСКИХ боёв. Причем с мерзким, ублюдочным противником, которому разбомбить квартал с мирняком ради одного снайпера - как два пальца.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:41 Ответить
было бы желание властей и Донбасс освободить - это дело двух дней! Если пойдет полномасштабное наступление, то боевики все побросают и побегут в Россию!
показать весь комментарий
06.07.2020 13:48 Ответить
Убей русскую падлу!
Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8839
показать весь комментарий
06.07.2020 13:41 Ответить
 
 