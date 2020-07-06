Наемники РФ обстреляли из запрещенных 120-мм минометов позиции ОС под Верхнеторецким: один украинский воин травмирован, - пресс-центр
Российские наемники в понедельник обстреляли оборонные укрепления Объединенных сил в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, боевое травмирование получил один боец.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Так, по позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил. Эвакуационная техника доставила воина в медицинское учреждение, где ему оперативно предоставлена надлежащая помощь врачей. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное". - говорится в сообщении.
"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.
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Какая именно травма?
Удобный термин зеленые ввели, не ранен а травмирован.
Так легче рассказывать о миролюбивом пуйтине.
С введением зелеными термина "травмированный" из новостей почти исчезли слова о раненых, сплошное "Потерь нет, травмированные".
А волонтеры как собирали, так и собирают деньги на лечение тяжелых ранений, выкладывая фото из госпиталей, в которых полно именно раненых.
Что именно в этом случае, трудно сказать - мы не знаем.
Но если мина бахнет в пятидесяти метрах от бойца и он получит по голове, шее, рукам куском земли, доски, дерева, камня - это травма или ранение? Раны нет, крови нет.
Травма или ранение?
Но хотим знать.
Вы не замечаете несоответствия систематических сообщений пресс-центра о травмированных количеству раненых в госпиталях?
К сожалению.
Окопный - тысяч 150
Остальное - только по бумагам.
А требуется опыт ГОРОДСКИХ боёв. Причем с мерзким, ублюдочным противником, которому разбомбить квартал с мирняком ради одного снайпера - как два пальца.