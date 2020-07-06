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Новости Коронавирус и карантин
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Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса: Зеленский был проинформирован с первого дня, - Данилов

Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса: Зеленский был проинформирован с первого дня, - Данилов

В Совете нацбезопасности и обороны еще с января знали об угрозе распространения коронавирусной болезни COVID-19, президент Владимир Зеленский также был проинформирован. Окончательно украинская власть убедилась, что это большая проблема, 25 января, после получения данных разведки.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, ередает Цензор.НЕТ.

"Уже с 11 января, несмотря на ситуацию с Тегераном (сбитым в Иране Boeing-737 МАУ. - Ред.), отдельная группа уже начинала отрабатывать COVID. А с 20 января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали", - заявил он.

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По словам секретаря СНБО, украинская власть окончательно убедилась, что ситуация с COVID-19 является большой проблемой, 25 января, когда получили данные украинской разведки.

"Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира забрать как можно больше масок, оборудование, все, что касается защиты от инфекционных болезней. Они так же обратились к Украине, и мы сразу на это отреагировали. Знаете, что было первое письмо на Алексея Гончарука 31 января. Потом было второе, когда они на это не реагировали", - сказал Данилов.

По его словам, это была очень сложная ситуация, и у него было много разговоров с представителями Кабмина.

"Я им объяснял, что, ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудование... Аппарат Нацбезопасности и обороны – это орган, который координирует деятельность, мы не являемся органом исполнительной власти. Орган исполнительной власти – Кабинет министров. Но, имея эту информацию, понимание, что происходит в этой области, мы начали готовиться и готовиться очень мощно", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов подчеркнул, что пандемия – это вызов, однако выразил уверенность, что Украина обязательно преодолеет COVID-19, ибо это проблема не только Украины, это мировая проблема.

Чиновник говорит, что в СНБО собрали группу специалистов, прежде всего вирусологов, которые раз в два-три дня давали прогнозы. Зеленский, отмечает он, с первого дня был проинформирован и серьезно воспринял угрозу: "Информирование Владимира Александровича было с первого дня. Он сразу воспринял, что это серьезная вещь".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20500) карантин (16729) СНБО (4435) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Все всё знали и решили подбарыжить на продаже масок и оборудования??? Это еще не свинарчуки??? Не?
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06.07.2020 12:11
+18
Захисні маски ви чудово "отработали".
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06.07.2020 12:10
+14
те бубочка в доле продажи 15 тонн масок в феврале?
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06.07.2020 12:11
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Ну так потерпевший уже говорил, что мы вирус победили...
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06.07.2020 12:08 Ответить
Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса: Зеленский был проинформирован с первого дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 899
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06.07.2020 12:19 Ответить
Захисні маски ви чудово "отработали".
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06.07.2020 12:10 Ответить
Все всё знали и решили подбарыжить на продаже масок и оборудования??? Это еще не свинарчуки??? Не?
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06.07.2020 12:11 Ответить
свинарчук покупал нужные комплектующие для военной техники, а этот сплавлял все... есть небольшая разница
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06.07.2020 12:17 Ответить
В данном случае я не в коем случае не обвиняю свинарчуков. Зеподобные любят всех называть "свинарчуками" и при этом делают вид что они просто "реформаторы".
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06.07.2020 12:22 Ответить
те бубочка в доле продажи 15 тонн масок в феврале?
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06.07.2020 12:11 Ответить
Здается мне, что бубочка настолько тупой, что с ним даже не делятся.
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06.07.2020 12:17 Ответить
Днями Маруся чудово про це висловилась.
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06.07.2020 12:21 Ответить
ША.....У него в крови от мамочки заложены способности к бизнесу и математике!!!
Не оскорбляйте еврейский народ!
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06.07.2020 13:42 Ответить
Данілов про мову.

Він переконаний, що в Україні крім української має бути друга мова, яку всі вивчатимуть з дитячого садка. Російську знати не треба.
Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/6/7258262/ в інтерв'ю «Українській правді» в контексті свого ділового спілкування й порад Президенту України Володимиру Зеленському.
Данілов вважає, що всі українці мають знати англійську мову. Водночас він певен, що потреби в російській мові точно немає.
«У мене є своє бачення щодо багатьох питань. Я його ніколи не приховував і не приховую. Я таким народився вільним у місті Красний Луч, а вулиця виховувала мене певний час», - заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони.
Після цього одразу навів приклад мовного питання, яке, за його словами, є дуже важливим і принциповим для держави. Зокрема, Данілов заявив, що жодної російської як офіційної мови бути не може, бо «її не треба знати».
«Питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну - то має бути тільки державна українська мова, - зазначив він.
Свою позицію він пояснив думкою, що всі громадяни України мають знати й використовувати англійську, якщо ми живемо в цивілізованому світі.
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06.07.2020 12:12 Ответить
Что не помешало Радуцкому вывезти маски.
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06.07.2020 12:12 Ответить
проинформирован - значит заражен
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06.07.2020 12:13 Ответить
то есть зеля все знал и лишил нас масок в разгар эпидемии, а потом все покупал назад. кто-то хорошо наварился, а кто-то пострадал от отсутствия масок
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06.07.2020 12:15 Ответить
ага маски все распродали, знаем, ушлые вы ребята!
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06.07.2020 12:20 Ответить
"Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса" - а Оманський ЗЄнєлох подумав що він в цей час перебував на зйомках програми "Рассмеші смєшнова" і просто поржав.
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06.07.2020 12:20 Ответить
Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса/ Таки да , начали: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук ./ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая/А затем продолжили: Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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06.07.2020 12:22 Ответить
Ну и какого хрена шестого июля он вспомнил про 11 января?
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06.07.2020 12:22 Ответить
поэтому он наживался и быстро продал маски
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06.07.2020 12:26 Ответить
Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов - Цензор.НЕТ 5157
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06.07.2020 12:27 Ответить
та заметно было,шо начали отрабатывать,по продаже масок и другой санитарии .
а шо ленебеныш был в курсе-по исчезновению запасов держфонда.
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06.07.2020 12:33 Ответить
Поэтому Зеля объявил тогда о небывалом росте экономики, который ожидал Украину
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06.07.2020 12:45 Ответить
Все все знали, все были готовы, а особенно Бубочка...а вот 20% больных медиков говорит о том, что нет, никто не был готов. У меня мама лежала в больнице в марте, так там даже дезинфекторов не было. Я уж не говорю про защитные костюмы
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06.07.2020 12:47 Ответить
Интересная информация от Данилова!! Получается, что вся эта свора-депутатов из ""слуг народа" во главе с президентом Зеленским, знала о надвигающемся коронавирусе, ещё в середине января 2020г , и в то же время нагло продавала из госрезервов медмаски, халаты и другие медикаменты и нагло при этом наживались на сотни миллионов долларов?? Вот это поворот событий!! Вот это народный президент!! А с виду такой классный безобидный пацан!! И после этого он в эфире ТВ говорит, что Я не краду"" Так это же твои слуги народа, каждый божий день крадут из казны сотни миллионов долларов!! Это равносильно, что ты!! А потом пускал пыль в глаза народу Украины, и встречал самолёт из Китая с липовыми медпрепаратами, которые были в тридцать раз дороже, ранее проданных этим же китайцам!! Слушайте где вы научились так Хорошо торговать!! Вроде жиды-евреи всю жизнь (4000 лет) обманывали других, а тут получается какие китаёзы, наших хитрожопых евреев поимели по полной программе!! Короче деньги ворюги поделили , а Украину посадили на карантин, на два-три , месяца в домашние в тюрьмы- квартиры, без содержания зарплат !! Вот вам и народный президент!!! Что скажете 73% Зедебилов?? Вы по прежнему слепы и глухи??
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06.07.2020 13:18 Ответить
отработчики хреновы, бабло вы гниды зарабатывали на вывозе масок и др.
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06.07.2020 13:29 Ответить
11-е января, 20-е января, 25-е января - а маски тоннами в феврале распродали! Ну не ублюдки???
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06.07.2020 14:17 Ответить
 
 