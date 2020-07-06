Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса: Зеленский был проинформирован с первого дня, - Данилов

В Совете нацбезопасности и обороны еще с января знали об угрозе распространения коронавирусной болезни COVID-19, президент Владимир Зеленский также был проинформирован. Окончательно украинская власть убедилась, что это большая проблема, 25 января, после получения данных разведки.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, ередает Цензор.НЕТ.

"Уже с 11 января, несмотря на ситуацию с Тегераном (сбитым в Иране Boeing-737 МАУ. - Ред.), отдельная группа уже начинала отрабатывать COVID. А с 20 января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали", - заявил он.

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По словам секретаря СНБО, украинская власть окончательно убедилась, что ситуация с COVID-19 является большой проблемой, 25 января, когда получили данные украинской разведки.

"Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира забрать как можно больше масок, оборудование, все, что касается защиты от инфекционных болезней. Они так же обратились к Украине, и мы сразу на это отреагировали. Знаете, что было первое письмо на Алексея Гончарука 31 января. Потом было второе, когда они на это не реагировали", - сказал Данилов.

По его словам, это была очень сложная ситуация, и у него было много разговоров с представителями Кабмина.

"Я им объяснял, что, ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудование... Аппарат Нацбезопасности и обороны – это орган, который координирует деятельность, мы не являемся органом исполнительной власти. Орган исполнительной власти – Кабинет министров. Но, имея эту информацию, понимание, что происходит в этой области, мы начали готовиться и готовиться очень мощно", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов подчеркнул, что пандемия – это вызов, однако выразил уверенность, что Украина обязательно преодолеет COVID-19, ибо это проблема не только Украины, это мировая проблема.

Чиновник говорит, что в СНБО собрали группу специалистов, прежде всего вирусологов, которые раз в два-три дня давали прогнозы. Зеленский, отмечает он, с первого дня был проинформирован и серьезно воспринял угрозу: "Информирование Владимира Александровича было с первого дня. Он сразу воспринял, что это серьезная вещь".