Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса: Зеленский был проинформирован с первого дня, - Данилов
В Совете нацбезопасности и обороны еще с января знали об угрозе распространения коронавирусной болезни COVID-19, президент Владимир Зеленский также был проинформирован. Окончательно украинская власть убедилась, что это большая проблема, 25 января, после получения данных разведки.
Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, ередает Цензор.НЕТ.
"Уже с 11 января, несмотря на ситуацию с Тегераном (сбитым в Иране Boeing-737 МАУ. - Ред.), отдельная группа уже начинала отрабатывать COVID. А с 20 января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали", - заявил он.
По словам секретаря СНБО, украинская власть окончательно убедилась, что ситуация с COVID-19 является большой проблемой, 25 января, когда получили данные украинской разведки.
"Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира забрать как можно больше масок, оборудование, все, что касается защиты от инфекционных болезней. Они так же обратились к Украине, и мы сразу на это отреагировали. Знаете, что было первое письмо на Алексея Гончарука 31 января. Потом было второе, когда они на это не реагировали", - сказал Данилов.
По его словам, это была очень сложная ситуация, и у него было много разговоров с представителями Кабмина.
"Я им объяснял, что, ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудование... Аппарат Нацбезопасности и обороны – это орган, который координирует деятельность, мы не являемся органом исполнительной власти. Орган исполнительной власти – Кабинет министров. Но, имея эту информацию, понимание, что происходит в этой области, мы начали готовиться и готовиться очень мощно", - подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что пандемия – это вызов, однако выразил уверенность, что Украина обязательно преодолеет COVID-19, ибо это проблема не только Украины, это мировая проблема.
Чиновник говорит, что в СНБО собрали группу специалистов, прежде всего вирусологов, которые раз в два-три дня давали прогнозы. Зеленский, отмечает он, с первого дня был проинформирован и серьезно воспринял угрозу: "Информирование Владимира Александровича было с первого дня. Он сразу воспринял, что это серьезная вещь".
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Не оскорбляйте еврейский народ!
Він переконаний, що в Україні крім української має бути друга мова, яку всі вивчатимуть з дитячого садка. Російську знати не треба.
Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/6/7258262/ в інтерв'ю «Українській правді» в контексті свого ділового спілкування й порад Президенту України Володимиру Зеленському.
Данілов вважає, що всі українці мають знати англійську мову. Водночас він певен, що потреби в російській мові точно немає.
«У мене є своє бачення щодо багатьох питань. Я його ніколи не приховував і не приховую. Я таким народився вільним у місті Красний Луч, а вулиця виховувала мене певний час», - заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони.
Після цього одразу навів приклад мовного питання, яке, за його словами, є дуже важливим і принциповим для держави. Зокрема, Данілов заявив, що жодної російської як офіційної мови бути не може, бо «її не треба знати».
«Питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну - то має бути тільки державна українська мова, - зазначив він.
Свою позицію він пояснив думкою, що всі громадяни України мають знати й використовувати англійську, якщо ми живемо в цивілізованому світі.
а шо ленебеныш был в курсе-по исчезновению запасов держфонда.