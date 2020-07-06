Скорректированное сальдо доходов от налоговой говорит о жалкой ситуации с наполнением бюджета, - Черкашин

Скорректированное сальдо доходов от Государственной налоговой службы (которое составляет 24 млрд грн, что на 8,2 млрд грн, или на 25% меньше, чем в прошлом году) говорит нам о жалкой ситуации с наполнением бюджета, а не об эффективной борьбе с теневыми схемами и скрутками.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.



"02.07.2020 года Министр финансов рассказал о состоянии выполнения государственного бюджета. В частности, "в июне 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 112, 9 млрд грн, роспись выполнена на 105,5%", в том числе по платежам налоговой службы выполнения составил 107,7%, что на 6,4 млрд грн больше месячной росписи. Далее министр заявляет, что "перевыполнение плана налоговой является результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками в ГНС". На первый взгляд, замечательные результаты", - отмечает аналитик.



По его данным, согласно части второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины к доходам общего фонда Государственного бюджета относятся часть чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий и их объединений и дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность.

"В июне текущего года:

- НАК "Нафтогаз Украины" перечислил часть дивидендов за 2019 на 39,6 млрд грн;

- ПриватБанк в полном объеме перечислил 24,5 м лрд грн дивидендов за 2019;

- Укргидроэнерго перечислило в госбюджет 0,97 млрд грн дивидендов за 2019 год.



Отмечу, что в июне прошлого года на этой стезе был отмечен лишь ПриватБанк с суммой дивидендов на 11,5 млрд грн. То есть, в прошлом месяце выполнения общего фонда государственного бюджета почти на 58 процентов (или 65,1 из 112,9 млрд грн) обеспечено не усилиями контролирующих органов, а дивидендами трех государственных компаний", - заключает Вячеслав Черкашин.

По его мнению, несложные расчеты говорят о том, что реальный вклад в наполнение бюджета (минус дивиденды госкомпаний) составил ... только 45,6 млрд грн. При этом, если статистика таможенников сразу и честно говорит о падении доходов по сравнению с прошлым годом на 7,7% (минус 1,8 млрд), то достижения налоговиков нужно корректировать на еще один показатель - возмещение НДС, в июне текущего года составил 11,6 млрд грн, а в прошлом году - на 2 млрд грн больше (13,6 млрд грн).

Таким образом, никаких огромных достижений с наполнением госбюджета налоговики за июнь не имеют - ситуация с наполнением бюджета жалкая, резюмирует аналитик Вячеслав Черкашин.